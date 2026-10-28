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(Por: Rubén Lasagno) – De acuerdo a la documentación a la que accedió OPI Santa Cruz, solo por el mes de abril 2026, la municipalidad de Río Gallegos erogó la suma total de $ 9.350.489.997,45 (nueve mil trescientos cincuenta millones cuatrocientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos con cuarenta y cinco centavos), distribuido de la siguiente manera:

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Haberes de Personal Permanente: $ 7.354.859.567,22 Haberes de Personal Temporario: $ 321.181.440,20 Aportes, contribuciones y seguros (Caja de Previsión, Caja de Servicios Sociales, ISPRO y A.R.T.): $ 1.674.448.990,03

Esta erogación en su conjunto corresponde al mes de abril 2026 y comprende al personal de la Administración Municipal, el Concejo Deliberante, el personal y de Gabinete dependiente del Departamento Ejecutivo y del cuerpo legislativo, al Personal permanente y temporario, Aportes a la Caja de Previsión, Aportes a la Caja de Servicios Sociales, Pago del Seguro de vida (ISPRO) y Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.).

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El total agrupado por cada uno de los conceptos específicos que conforman la erogación, calculados a partir de los montos desglosados en el Decreto N° 2649 al que se accedió, sintetiza todos los conceptos particularizados:

Personal permanente y temporario: $ 7.676.041.007,42 Aportes a la Caja de Previsión: $ 1.210.340.621,80 Aportes a la Caja de Servicios Sociales: $ 429.939.970,37 Pago del Seguro de Vida (ISPRO): $ 5.480.519,22 Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.): $ 28.687.878,64

Pero los últimos cuatro conceptos, el municipio los descuenta pero no los deposita por ley. Eso significa que solo en el mes de abril/26 Pablo Grasso se guardó un total de $ 1.674.448.990,03 e incumplió con sus obligaciones previsionales y de asistencia social.

Si esta cifra, sin actualizaciones ni cargas por índices inflacionarios, simplemente la multiplicamos por 12 meses del año, significa que la municipalidad de la capital provincial deja de pagar una suma superior a los 20 mil millones de pesos.

Omisiones y un “fraude aceptado”

Como lo venimos remarcando desde hace años, el intendente Pablo Grasso en sus seis años de gestión no aporta a la Caja de Previsión, a la Caja de Servicios Sociales y a pesar que descuenta casi 5,5 millones de pesos del salario de los empleados municipales con destino “al pago de la ART”, la municipalidad hace años que no posee ART aunque claro está en su mayoría, los municipios de la provincia no hacen sus aportes a las diferentes Cajas. Entonces ¿Dónde va esa plata?, nadie sabe y tampoco lo reclama judicialmente la provincia, sólo lo declama como discurso de oposición política.

Más de $1.600 millones mensuales ¿Sin destino? en el municipio de Río Gallegos. El silencio cómplice ante la falta de aportes a las Cajas y sin ART contratada

En OPI Santa Cruz informamos hace años que el municipio “aseguraba” a los empleados municipales a través del ISPRO quien no tenía autorización de la Superintendencia de Seguros para actuar como ART, pero claro, en ese momento en la provincia había un monocomando político y si Pablo Grasso necesitaba una asistencia, el ISPRO bajo la tutela de Alicia Kirchner, respondía, porque finalmente, todo era “la misma caja”.

Desde que asumió el gobierno Claudio Vidal el intendente Grasso sigue sin pagar las Cajas, pero el riesgo de trabajo el intendente se vio en la obligación de “arreglarlo” necesariamente, entonces “hace convenios” con el ISPRO para mantener “equiparadas” las deudas de ambos y de esa manera asegurarse cualquier urgencia que pueda tener el personal.

No te nombro pero “compensemos”

En el texto del Decreto Municipal Nº 2649 no se menciona el nombre específico de la Compañía Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) supuestamente contratada por la Municipalidad de Río Gallegos, sencillamente porque la comuna no tiene ART.

En la contabilidad municipal se registra bajo el concepto genérico de “A.R.T.” en las distintas partidas presupuestarias que se inscriben, pero omite la razón social o el nombre comercial de la aseguradora que presta la cobertura, porque no existe.

Es así que por el Decreto Nº 2668 (Expediente N° 1770-2026) Grasso y el ISPRO firmaron un convenio el 21 de abril de 2026 y ratificado por decreto el 27 de abril de 2026 donde constaba que la municipalidad adeudaba al ISPRO: $ 8.533.128,04, por cobertura de salud de sus empleados. A su vez el ISPRO adeudaba a la Municipalidad: $ 8.333.536,19 por tasas municipales de inmuebles.

En función de ello acordaron “compensarlas deudas” hasta alcanzar el importe menor de $ 8.333.536,19, por lo tanto, la deuda del ISPRO quedó totalmente extinguida. La Municipalidad , por su parte, canceló gran parte de su deuda, pero mantiene un saldo remanente a favor del ISPRO.

Luego por Decreto Nº 3111 (Expediente N° 1770-2026) se firmó otro convenio el 5 de mayo de 2026 el que fue ratificado por decreto el 18 de mayo de 2026.

Aquí la municipalidad adeudaba al ISPRO: $ 3.779.438,23 por cobertura de salud de sus empleados; por su parte el ISPRO adeudaba a la municipalidad: $ 3.127.712,82 por contribución de mejoras, tierras y pavimentos de un inmueble.

Otra vez se compensaron deudashasta alcanzar el importe de $ 3.127.712,82 y como en la anterior oportunidad, la deuda del ISPRO se extinguió en su totalidad respecto a ese inmueble. La Municipalidad ha reducido su deuda, pero queda debiendo al ISPRO el capital restante más los accesorios e intereses correspondientes, de lo cual no surge de su contabilidad y no permite conocer la deuda total que tiene la comuna.

Lo que sin duda es una realidad, es que el intendente Pablo Grasso no hace ningún juego de resistencia ante el ISPRO, porque si no cuenta con el Instituto en la asistencia a los empleados municipales, al no tener formalmente una ART contratada, el personal estaría en absoluta indefensión ante accidentes de trabajo que pudieran ocurrir, ya que la municipalidad incumple con la ley y ni el personal ni el sindicato, le reclama al intendente la normalización de tales irregularidades. (Agencia OPI Santa Cruz)