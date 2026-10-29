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(Por: Rubén Lasagno) – En el acceso principal a Río Gallegos por la autovía sobre ruta nacional 3, se erige un predio que para cualquier argentino informado significa una sola cosa: el kilómetro cero del saqueo al Estado.

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Durante 15 años, las instalaciones de Austral Construcciones no fueron una simple base de maquinaria pesada, sino el centro operativo desde donde Lázaro Báez y la familia Kirchner orquestaron el desvío sistemático de fondos de la obra pública. Ese lugar se consolidó a nivel nacional como el ícono absoluto de una matriz de corrupción que drenó los recursos de todos los argentinos para enriquecer a un círculo íntimo de políticos, empresarios, testaferros y funcionarios de toda laya.

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Cualquier gestión que pretendiera izar la bandera de la transparencia y la renovación política habría mantenido una distancia profiláctica de ese símbolo del robo institucionalizado en que se transformó la otrora base operativa de AC. Sin embargo, el gobernador Claudio Vidal decidió hacer exactamente lo contrario.

En una maniobra que carece del más mínimo tacto político, o que tal vez exhibe una preocupante sensación de impunidad, el gobierno provincial adquirió el histórico predio de Báez por 2 millones de dólares. La compra, financiada con los escasos fondos de los santacruceños, no tuvo como fin la reparación histórica ni la reasignación transparente de un bien manchado por la ilegalidad; su destino fue entregárselo a Santa Cruz Puede SAU, una Sociedad Anónima Unipersonal bajo la órbita del Estado, comandada por el exmilitar Gustavo Sívori.

El ingreso a las oficinas de Santa Cruz Puede S.A.U. – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Y es aquí donde el pasado y el presente colisionan en las mismas coordenadas geográficas. Lejos de transformar el predio maldito de la autovía en un motor de desarrollo transparente, los informes de OPI Santa Cruz han desnudado que SCP SAU se ha convertido rápidamente en un nuevo nicho de corrupción y opacidad en el manejo de recursos públicos, el incumplimiento de la ley y todo tipo de irregularidades contables-administrativas.

Las investigaciones realizadas por OPI Santa Cruz en base a un informe de auditoría del Tribunal de Cuentas a SCP, exponen que esta nueva estructura funciona con la misma lógica de caja negra, manejando fondos sin los controles básicos que exige la administración pública y es así quela ironía planteada por el gobernador al adquirir el mismo espacio, es brutal.

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El gobernador Vidal, con dinero público, compró el aguantadero más famoso del país, para montar allí una nueva estructura sospechada de replicar los mismos vicios que prometió erradicar.

El predio de la autovía parece condenado a su propia historia. Cambiaron las chapas, sacaron las máquinas viejas y los hierros viejos, emprolijaron el predio, se bajó el cartel de Austral Construcciones y subió el de SCP SAU; el apellido Báez fue reemplazado por Sívori, bajo el amparo de la gestión de Vidal. Sin embargo, la esencia del lugar se mantiene intacta; sigue siendo una maquinaria diseñada para el manejo oscuro de los fondos públicos, demostrando que en Santa Cruz los gobiernos pasan, pero los monumentos a la corrupción simplemente cambian de dueño.

Nada de buenos y malos sino malos y peores

En el análisis del poder, la ocupación del territorio enemigo suele utilizarse como un símbolo de triunfo. La compra del predio de Austral Construcciones por parte de la provincia puede leerse como un intento de Vidal por clavar su propia bandera en las ruinas del imperio de Lázaro Báez, buscando enviar un mensaje fundacional en el lugar que fue la capital de la corrupción kirchnerista ahora le pertenece al Estado provincial.

Sin embargo, si esa fue la apuesta simbólica, el fracaso expone una mezcla de miopía estratégica y continuidad de las viejas prácticas. Para que ese “exorcismo político” funcionara, la jugada exigía un nivel de transparencia quirúrgico.

Para limpiar un símbolo de corrupción tan denso, el destino del predio debía ser indiscutible y de cristal: un hospital, un polo educativo, o una dependencia con auditorías públicas constantes sin embargo al decidir instalar allí SCP SAU, el gobernador dinamitó su propio contramensaje.

En lugar de purificar el espacio, Vidal eligió alojar una Sociedad Anónima Unipersonal que, por su propia naturaleza jurídica, está diseñada para esquivar los controles rígidos de la administración pública central; fue el equivalente a comprar la bóveda de un banco robado para guardar dinero sin declarar.

Predio de la Autovía, epítome de la falta de transparencia. Antes Austral Construcciones, hoy, Santa Cruz Puede SAU. El monumento perenne a la corrupción santacruceña

Si Vidal creyó que su sola presencia o la de su gestión bastaban para borrar la memoria nefasta del lugar, subestimó el peso de la historia y el nivel de la crítica pública. Al entregarle las llaves al exmilitar Sívori para operar un esquema de negocios cruzado por la opacidad institucional, el gobierno provincial logró el efecto exactamente contrario al que (quizás) buscaba ya que reactivó la memoria del saqueo pues el lugar volvió a los titulares y no por su reconversión productiva, sino por el manejo oscuro de fondos públicos.

Demostró que el modelo de utilizar estructuras paralelas para eludir el Tribunal de Cuentas o la Ley de Contabilidad sigue vigente y lo que pudo ser el emblema del “fin de una era“, terminó siendo la prueba de que el sistema de cajas negras se recicló.

Si la intención fue demostrar que se enterraba la corrupción K, la ejecución terminó demostrando algo mucho más grave: que en Santa Cruz se puede cambiar de partido gobernante y de dueños de las empresas, pero la tentación de armar negocios poco claros desde los mismos escritorios sigue intacta.

Bajo este análisis descarnado podemos decir que el predio de la autovía no fue redimido; simplemente cambió de gerencia. (Agencia OPI Santa Cruz)