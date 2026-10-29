Un estudiante enfrenta investigación por imágenes sexualizadas con IA

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La justicia penal ordenó allanamientos y el secuestro de equipamiento informático tras la denuncia contra un alumno por montar rostros de compañeras en personajes de animé y distribuirlos en grupos de mensajería.

La Fiscalía de Puerto Madryn encabeza una investigación penal preparatoria contra un alumno de nivel secundario, señalado como responsable de producir y circular imágenes sexualizadas de alumnas de su misma escuela elaboradas mediante herramientas de inteligencia artificial, según se informó de manera preliminar en los tribunales locales.

El expediente se inició formalmente a partir de la denuncia donde se indicó que el estudiante “habría montado los rostros de varias compañeras sobre cuerpos hipersexualizados de personajes de animé para luego exhibirlas y compartirlas en grupos de WhatsApp”. Ante los hechos denunciados en el ámbito escolar, el juez penal Horacio Yanguela autorizó las medidas de registro solicitadas por los acusadores públicos.

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La Fiscalía de Puerto Madryn perita dispositivos secuestrados

La División Policial de Investigaciones (DPI) de Puerto Madryn llevó adelante las órdenes de allanamiento dictadas por la sede judicial interviniente en el domicilio fijado en la causa. Durante los procedimientos ordenados por la Fiscalía de Puerto Madryn, el personal policial procedió a “la realización de allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y soportes de almacenamiento digital” para someterlos a cadena de custodia.

El material incautado quedó a disposición de los peritos del Ministerio Público Fiscal con el propósito de determinar el alcance real de las maniobras digitales. Desde el organismo judicial indicaron que “el peritaje informático sobre los dispositivos incautados buscará recuperar los archivos originales, determinar la trazabilidad del material, su fecha de creación y el alcance de su distribución en las plataformas de mensajería”.

Las actuaciones procesales se encuadran formalmente bajo las previsiones del artículo 128 del Código Penal, disposición que sanciona la producción, distribución, tenencia y facilitación de contenidos vinculados a delitos sexuales que involucren a personas menores de 18 años. Los exámenes periciales se orientan a verificar si las piezas fueron confeccionadas con IA y si reúnen los parámetros legales para tipificarse como “material de explotación sexual infantil”, actuaciones que se tramitan en los tribunales de la ciudad portuaria. (Agencia OPI Chubut)