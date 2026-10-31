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(Por: Rubén Lasagno) – (Informe IV) – Aquí transcribimos una cuarta parte del informe de Auditoría elaborado por el Tribunal de Cuentas en la inspección contable realizada a la empresa Santa Cruz Puede SAU.

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El lector podrá encontrar en la nota la transcripción de otra parte de la Auditoría, tal como aparece en el informe correspondiente. Acá se comienza a ver cómo y de qué manera SCP SAU contrata, paga y factura (o no) servicios y bienes y también a través de las observaciones que hacen los auditores, cómo vulneran las leyes de contabilidad y contrataciones.

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Patrimonio

A fojas 316, Acta N° 008, labrada el día 22 de mayo de 2026, el Ing. Manuel GIL deja constancia de la restitución y reasignación de los bienes patrimoniales oportunamente asignados al proyecto Portal Norte del Parque Nacional Los Glaciares – El Chaltén, mediante Acta N° 001 de fecha 03 de noviembre de 2025.

Además, adjunta desde fs. 319 a 324, planilla de “Bienes Inventariables” sin certificar por el responsable patrimonial, la cual contiene la siguiente información: número de artículo, nombre, descripción, marca, unidad de negocios, proyecto, ubicación, responsable, y observaciones.

Informe Final:

Visto y analizado el descargo presentado por el Ing. Jesús Manuel GIL, responsable patrimonial de SCP S.A.U., se advierte que no da respuesta respecto al sistema informático, libros rubricados o planillas manuales, que se están utilizando actualmente para el registro de altas, bajas y transferencias internas de bienes.

En relación a las actas N° 006 y N° 007, se advierte que las mismas fueron labradas en el marco del contrato suscripto con Agrocalafate S.A.S., asignándole la responsabilidad patrimonial al Ing. Tomás Circulanti, quien no es personal de S.C.P. S.A.U.

Por lo expuesto, se recomienda a la empresa que la entrega de bienes para su uso por parte de terceros ajenos a la empresa sea instrumentada mediante contratos de comodato.

Observaciones particulares

Primer Informe:

Del análisis de la documentación respaldatoria correspondiente a las erogaciones efectuadas durante el período comprendido entre el 01 de diciembre de 2025 y la fecha de realización de la auditoría, se constató que el archivo de la misma se limitaba exclusivamente a la acumulación de facturas, Declaraciones Juradas, Volantes Electrónicos de Pago, y comprobantes de transferencias bancarias en un bibliorato.

Se observó que no existe una clasificación ni separación administrativa de los gastos, archivándose de manera conjunta y sin criterios de diferenciación, en las siguientes categorías:

•Operativos: adquisiciones generales de bienes y servicios;

•Previsionales y Sindicales: cancelación de aportes al Sindicato de Empleados de Comercio de Río Gallegos, a la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, y el cumplimiento del Formulario 931 (ARCA – SICOSS);

•Seguros: pagos efectuados a Triunfo Cooperativa de Seguros Limitada correspondientes a la póliza del rodado Pick Up Fiat Toro, dominio AC184FQ;

•Honorarios de Autoridades: comprobantes de pago correspondientes a los miembros del Directorio y al Síndico;

•Pago a contratados bajo la modalidad de monotributo.

Asimismo, se advirtió la ausencia de expedientes; no existen solicitudes de gasto, notas de pedido, informes, presupuestos previos, ni comparativas de precios, órdenes de compra, instrumentos legales de aprobación del gasto y de los pagos, altas patrimoniales. Además, no se adjuntaba documentación que acredite la recepción en conformidad de los bienes o servicios adquiridos, elementos necesarios para garantizar la trazabilidad de las erogaciones.

Las erogaciones carecían de la documentación y controles exigidos por la normativa, vulnerando el Artículo 2º del Reglamento de Contrataciones, que establece el principio transparencia, esto es, procesos claros y accesibles, como uno de los principios rectores de las compras y contrataciones; el Artículo 7º – DOCUMENTACIÓN, que establece la emisión de la orden de compra previo a la factura correspondiente, y la confirmación de pago por parte del proveedor; y el Artículo 8º – RECEPCIÓN, que obliga estrictamente a que las mercaderías sean recibidas mediante recibos o remitos que se firmen por quien esté autorizado, verificando que se ajusten a lo requerido.

Cabe señalar que, si bien la empresa opera bajo una “Cláusula Transitoria” que permite compras abreviadas con la sola firma del Presidente, esto no la exime de documentar adecuadamente el proceso de contratación y la recepción de los bienes.

En este sentido, se observó que la aplicación de esta Cláusula Transitoria estaba siendo utilizada para realizar compras directas de sumas relevantes con la sola firma de la presidencia. Sin embargo, esta excepción procedimental no exime a la empresa de documentar el gasto. Al amparo del procedimiento abreviado, se estaba omitiendo documentar mediante la confección de expedientes, vulnerando el principio de transparencia que pregona el reglamento.

Erogaciones mes de diciembre 2025

Conforme la documentación exhibida por la empresa, durante el mes de diciembre 2025, Santa Cruz Puede S.A.U. devengó erogaciones por un total de PESOS CUATROCIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DIECINUEVE CON 90/100 ($ 413.510.019,90), de las cuales se registraron pagos por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 12/100 ($ 409.288.350,12).

Del examen de la documentación aportada se efectuaron las siguientes observaciones:

Respecto a la Factura N° 0022-00088657 de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado, emitida el 15/12/2025 por consumo de luz de la empresa VEPEZ SA, por un total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL VEINTICINCO CON 56/100 ($ 2.714.025,56) se advirtió que entre la documentación suministrada no obraba comprobante de pago.

En cuanto a la Factura C N° 0001-00000034, de Arrebol Javier Alejandro, emitida el 05/11/2025, en concepto de “140 kg de pulpos”, por un total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 2.450.000,00), se constató comprobante de transferencia de fecha 10/12/25, del cual se aprecia en referencia: “pulpos – 2° pago”, por un total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($1.225.000,00). Al respecto, se solicitó informar si la factura se encuentra cancelada.

De la Factura C N° 0001-00000004 (03/12/25) de Benito Romano en concepto de Honorarios de Nov/25, por un total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($4.430.000,00), se observó una transferencia bancaria por un importe de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($4.410.000,00) de la cuenta N° 456377/1-1 APN. Por Acta de Directorio N° 04/25 (02/10/25) se aprobó el contrato del Sr. Romano como Supervisor General de la Administración de cobro de ingreso al Parque Nacional los Glaciares – Portal Norte (El Chaltén). Se requirió informar respecto a la diferencia consignada.

Del Acta de Reconocimiento de gastos de fecha 01/12/25, en la cual se dejó constancia de los gastos efectuados por el sector administrativo de la empresa por un total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($634.679,00), en concepto de compra de pasaje aéreo. El mismo se encontraba documentada por la Factura A N° 0103-00829516, de la firma Despegar S.A., abonada mediante tarjeta de crédito por un total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 20/100 ($674.678,20) y comprobante de transferencia por un total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($634.679,00) a la cuenta N° 03100092863553878 de Candelaria Lucia Nazareth Márquez, en concepto de “reconocimiento de gastos”.

Asimismo, se advirtió que la reserva se encontraba a nombre del Sr. Eugenio Fernando GRELA, sin vínculo laboral con la empresa, habiéndose constatado que no forma parte de la nómina de empleados.

Además, se desprendía que se reintegró por un importe menor a la factura, obrando una diferencia de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($39.999,20).

En virtud de las observaciones expuestas, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. informar respecto de los importes pendientes de pago.

Por otra parte, se solicitó informar su vinculación con el titular de la reserva área y el motivo de la adquisición.

En relación a la Factura C N° 0001-00000063 (09/12/2025) de Quinteros Néstor Javier, en concepto de: reparación, mantenimiento de cuatriciclo Yamaha grizzly 700, cambio de fluidos, motor, transmisión y diferenciales, limpieza de tanque combustible, reparación de faltantes y electrónica de motor, reparación de cobertores y embellecedores, por un total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($750.000,00). Si bien el gasto no estaba acompañado con el comprobante de pago, se pudo constatar que se canceló vía transferencia bancaria desde la Cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario.

Al respecto se observó que los trabajos descriptos se realizaron sobre un vehículo sin identificar dominio, numero de inventario o legajo. Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. remitir la documentación que permita identificar el bien objeto de la reparación y certificar los trabajos realizados. Asimismo, remitir constancia del alta patrimonial del cuatriciclo Yamaha grizzly 700, de corresponder.

Respecto a la Factura C N° 0001-00000018 (04/12/2025) de la firma Bertotti Facundo Domingo, inicio de actividad 01/04/2025, con domicilio comercial en la ciudad de El Calafate, por un total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($650.000,00), en concepto de “servicio atmosférico” no contaba con el comprobante de pago. No obstante, se verificó la cancelación del servicio, el cual fue realizado por transferencia desde la cuenta N°120081/9-045 del Banco Hipotecario.

Por lo expuesto se requirió al responsable, remitir el comprobante de transferencia correspondiente.

Se constató impresión fotográfica de la Factura A N° 0018-00000191, del proveedor Distribuidora Bahía Blanca (02/12/2025), en concepto de filtro de aceite, aceite, batería, intercap Yamal uve, Motul 10W30 y Motul MO1601 SORAY.

Por lo expuesto se solicitó documentar la adquisición.

En cuanto a la Factura A N° 0008-00005459 (05/12/2025) de la razón social Agromec, CUIT 30-50385054-7 con domicilio en Pozo del Molle – Córdoba, Santa Cruz Puede SAU, adquiere las siguientes maquinarias: “1 embolsadora de granos secos 900/15- en uso 2022, 1 extractora de granos secos nueva, sin uso marca Agromec-Modelo EXGS 3000-con dos rodados para cubiertas 11L 15, sin eng. Ind. Arg. Nro. 0326-059 y 1 acoplado marca agromec modelo rural con barandas para 4 lt. De capacidad rod. 750 x 16 sin eng. Ind. Arg. Nro. 0217-190”, por un total de PESOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE CON 23/100 ($61.957.127,23), verificándose que se realizaron pagos parciales en distintas fechas y desde las distintas cuentas bancarias de la empresa del estado.

Respecto a dicha adquisición no obraba acta de entrega de los bienes adquiridos y alta patrimonial.

Por lo expuesto se solicitó a los responsables, remitir la documentación correspondiente.

Respecto a la Factura A N° 0006-00000008 (22/12/2025) de López Ian Agustín por un total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CON 36/100 ($2.500.000,36) en concepto de: aberturas de aluminio moderna; Puerta ciega 90×205 (1); Ventana patagónica 120×120 (3); Proyectante 120×80 (1) y proyectante 50×50 (1). Dicha documentación estaba acompañada por el comprobante de transferencia bancaria del 26/12/2025 de la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario. Se apreció que dicho trámite no contaba con nota de solicitud o documento administrativo similar que permita identificar la necesidad de adquisición, el área requirente, unidad de negocio involucrada, acta de recepción y principalmente el destino que tendrá el bien solicitado.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. informar y remitir la documentación respaldatoria que permita verificar el motivo de la adquisición.

Respecto al proveedor Rodríguez Leandro Amauri (CUIT 20-32337513-6), se analizaron las facturas emitidas en el mes de diciembre de 2025, sobre las cuales se exponen las siguientes observaciones:

(CUIT 20-32337513-6), se analizaron las facturas emitidas en el mes de diciembre de 2025, sobre las cuales se exponen las siguientes observaciones: Factura C N° 0002-00000494 (11/12/2025), en concepto de: “vehículo Diésel mantenimiento completo, escáner reset fallas, filtro de combustible, bomba de combustible, filtro de aceite y aceite de motor”, por un total de PESOS UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($1.089.640,00 );

); Factura C N° 0002-00000492 (05/12/2025) en concepto de “Ranger XP puesta en marcha y controles para funcionamiento” por un total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 192.000,00 ).

). Factura C N° 0002-00000493 (05/12/2025) en concepto de “Ranger Diesel puesta en marcha y controles funcionamiento”, por un total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($288.000,00).

Si bien no contaban con su respectivo comprobante de pago, se pudo verificar que fueron canceladas por transferencia desde la cuenta N°120081/9-045 del Banco Hipotecario.

Al respecto se observó que las facturas detallas ut supra, no especifican los datos del vehículo objeto de las tareas realizadas por el proveedor.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. remitir la documentación que permita identificar el vehículo, debiendo identificar e informar titularidad, marca, modelo, dominio, y cualquier otro dato que permita individualizarlo correctamente. Asimismo, se requirió remitir toda documentación que acredite el trabajo realizado, como así también la constancia de alta patrimonial de los vehículos, de corresponder.

Respecto de los siguientes comprobantes se desprende:

Las Facturas C N° 0001-00000184 y 0001-00000185, de la razón social El Refugio Moto Club por un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ($1.370.366,00 ), mediante las cuales se adquirieron distintos tipos materiales e insumos como ser: aceites, liquido de freno, refrigerante, baterías, filtro de aceite; siendo canceladas vía transferencia de la cuenta N°120081/9-045 del Banco Hipotecario.

por un total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 ), mediante las cuales se adquirieron distintos tipos materiales e insumos como ser: aceites, liquido de freno, refrigerante, baterías, filtro de aceite; siendo canceladas vía transferencia de la cuenta N°120081/9-045 del Banco Hipotecario. La factura C N° 0001-00000035 (11/12/25) de la firma Arrebol Javier Alejandro , en concepto de: 57 kg de pulpo, por un total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($997.500,00), la cual fuera cancelada por transferencia con fecha 15/12/2025, desde la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario.

, en concepto de: 57 kg de pulpo, por un total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($997.500,00), la cual fuera cancelada por transferencia con fecha 15/12/2025, desde la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario. Factura A N° 0005-00001659 (13/12/2025) de la firma Josefa Gutiérrez– Locación de Inmuebles, por un total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL CON 01/100 ($55.000,01), en servicios de alojamiento con desayuno, cancelada vía transferencia de la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario con fecha 15/12/2025.

Se apreció que no contaban con nota de solicitud o documento administrativo similar que permita identificar la necesidad de adquisición, el área requirente, unidad de negocio involucrada, acta de recepción y principalmente el destino o utilización que tendrán los bienes adquiridos.

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. informar y remitir la documentación respaldatoria que permita verificar el motivo de la adquisición.

Entre la documentación suministrada se apreció proforma “Pro-F02” de la firma Elite Truck S.A ., de fecha 28/11/2025, la cual describe: “Mercedes Benz Sprinter Furgon Térmico con equipo de frio – DOM. HUX 668”. El monto total de la operación asciende a PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100 ($44.000.000,00 ), bajo las siguientes condiciones de pago:

., de fecha 28/11/2025, la cual describe: “Mercedes Benz Sprinter Furgon Térmico con equipo de frio – DOM. HUX 668”. El monto total de la operación asciende a PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100 ), bajo las siguientes condiciones de pago: Pago al contado: PESOS DIECIOCHO MILLONES CON 00/100 ($18.000.000,00 ). El cual fue transferido el 02/12/25, según comprobante de transferencia desde la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario.

). El cual fue transferido el 02/12/25, según comprobante de transferencia desde la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario. Saldo financiado: PESOS VEINTISEIS MILLONES CON 00/100 ($26.000.000,00), instrumentado en cinco (5) documentos de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($5.200.000,00) cada uno, con vencimiento del primer pago el 02/01/2026 y cuotas mensuales consecutivas hasta su cancelación.

Por lo expuesto, se solicitó a la empresa solicitar a la firma Elite Truck SA la emisión de la Factura correspondiente, que detalle el bien/servicios prestados. Asimismo, adjuntar los pagos realizados hasta la fecha del presente informe.

Obraba Factura A N° 0002-00001313 (11/12/2025), de la razón social Grupo Oberto S.R.L., con domicilio en Mansilla Gral. Lucio Victorio 432/ Villa Valeria – Cordoba, por productos: “pala frontal MO 160PM F, cargador de bolsón, módulo de acople” por un total de PESOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($17.348.500), cuya cancelación se realizó vía transferencia de la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario.

Respecto a dicha adquisición no obraba acta de entrega de los bienes adquiridos y alta patrimonial.

Por lo expuesto se solicitó a los responsables, remitir la documentación correspondiente.

Obraba Factura A N° 00002-00000121 (28/11/2025) de la razón social Don Atilio S.A.S., con domicilio comercial en El Chaltén, en concepto de alojamiento con desayuno, cancelado vía transferencia de la cuenta N° 120081/9-045 del Banco Hipotecario. Si bien durante la inspección, informaron que el gasto fue realizado por el Presidente de la empresa, el trámite no contaba con acta de reconocimiento o alguna otra documentación que justifique dicho gasto. Por lo expuesto, se solicitó al responsable informar y remitir la documentación de respaldo.

Tras analizar los movimientos registrados en el Libro Banco de la Cuenta Corriente Nº 120081/9 (Banco Hipotecario) del mes de diciembre de 2025, esta auditoria pudo apreciar la existencia de numerosos débitos y pagos bancarios que no contaban con su respectivo respaldo documental.

Al cotejar el libro banco de dicha cuenta con el extracto bancario respectivo, se pudo apreciar, que gran parte de los débitos, correspondían a gastos como: impuesto al débito tasa general, comisión transferencia, impuesto ley 25413, IVA DF, y Sircreb Santa Cruz. Más allá de lo expuesto, se apreció la existencia de otras erogaciones sin poder definir concepto o detalle de dichos débitos/pagos.

Las irregularidades en la facturación de Santa Cruz Puede SAU, detectadas por la auditoría del Tribunal de Cuentas

Al respecto se pudo concluir que, durante el mes de diciembre 2025, Santa Cruz Puede S.A.U. devengó erogaciones por un total de PESOS CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 84/100 ($416.867.227,84), de los cuales se encontraban debidamente documentadas PESOS CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 92/100 ($413.669.893,92), quedando pendiente de respaldo documental un remanente de PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 92/100 ($3.197.333,92).

Por lo expuesto, se requirió al Presidente de SCP S.A.U. remitir la documentación que permita identificar los conceptos de dichas erogaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)