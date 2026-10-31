- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El encuentro de la semana pasada entre el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenen, se perfila menos como una mesa de trabajo para el desarrollo hidrocarburífero y más como una plataforma de reacomodamiento político frente al actual gobierno provincial de Claudio Vidal.

La reunión utiliza la crisis de la zona norte como un instrumento de presión electoral, dejando al descubierto una serie de contradicciones en el discurso de estos dos oportunistas, uno, que sigue su carrera a la gobernación y el otro que pretende entrar a la política emulando al actual gobernador Vidal a quien, en su momento, ayudó desde el sindicato y a cambio se quedó con la conducción petrolera.

La jurisdicción como evidencia de campaña

El primer indicador de oportunismo radica en la naturaleza misma de los actores. Grasso administra la capital provincial, un municipio sin injerencia directa ni proximidad geográfica con las áreas petroleras de la Zona Norte. Su involucramiento en este reclamo responde a la construcción de su figura como candidato a gobernador, buscando capitalizar el descontento y dividir las aguas en un territorio que no le es propio para ejercer presión política y por eso se une al enemigo circunstancial del gobernador; por eso de que “Los enemigos de tus enemigos, son tus amigos”.

- Publicidad -

La declaración de Grasso, “Junto al Secretario General del SIPGER Santa Cruz vamos a trabajar fuertemente por la vuelta de YPF”, presenta una falta de sinceridad exasperante sobre cómo operan las concesiones y las decisiones corporativas. La retirada de YPF, en principio, fue una decisión estructural de la compañía bajo condiciones que resultaron profundamente desventajosas para Santa Cruz, tomadas por el gobierno provincial y avalada por el sindicato petrolero.

La hipocresía en la postura del gremio se hace evidente al omitir que el propio sindicato convalidó esa salida en su momento, sin registrar protestas ni bloqueos por los masivos pasivos ambientales que la empresa dejó en la región y sí realizar cortes y manifestaciones para que YPF abandone la provincia. Prometer hoy “el regreso de YPF”, como si fuera un resorte de un intendente y un líder sindical, es vender una ilusión mediática sin ningún tipo de sentido.

Al afirmar que “Ambos estamos preocupados por la baja de equipos y la brutal pérdida de puestos de trabajo en el norte”, se instrumentaliza la crisis laboral legítima de los trabajadores. Güenchenen, hoy enfrentado a la administración de Vidal, a quien el propio aparato sindical ayudó a llegar al poder, encuentra en Grasso a un aliado de conveniencia para abrir un frente de conflicto.

Como señala la prensa, la reunión concluyó sin “acuerdos con YPF, compromisos empresarios ni plazos concretos“. Esto expone que el objetivo del encuentro no era delinear una política hidrocarburífera viable, sino, cristalizar un abrazo táctico cimentado en la oposición al gobierno provincial, donde el petróleo opera únicamente como el telón de fondo de las ambiciones política de Grasso y Güenchenen, a futuro.

En síntesis, la reunión del intendente y el titular del SIPGER, es humo y fuego de artificio que no le sirve a nadie, ni siquiera a ellos, porque la opinión pública capta la señal política falsa y forzada que dan y está claro que es una farza para la pelea corta que mantienen con el gobernador a quien ambos tienen enfrente, en el horizonte electoral del 2027 y obviamente, pretenden capitalizar los yerros del gobierno a cómo dé lugar, inclusive mintiendo de la manera desvergonzada que lo hicieron, señalando que en los planes, está volver a traer a YPF a Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)