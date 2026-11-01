INDEC enviará fondos a Tierra del Fuego para el relevamiento de viviendas

(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial ratificó el acuerdo técnico que transfiere fondos nacionales para el trabajo territorial de campo y la renovación de la cartografía censal en las tres localidades de la provincia.
El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó el convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para actualizar la Muestra Maestra Urbana de Viviendas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La medida oficializa la transferencia de $39.696.914 destinados a financiar los costos operativos del trabajo censal en sectores seleccionados de las tres jurisdicciones urbanas.
El Decreto N° 1820/26 formalizó el entendimiento articulado con el Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC). Las tareas territoriales permitirán renovar la cartografía y las bases de datos que utiliza la administración central para definir los hogares que integran las encuestas oficiales.
La Dirección Provincial de Estadística asumió la organización operativa de las inspecciones en las tres ciudades fueguinas para identificar viviendas y locales comerciales. El personal técnico local ejecutará los trámites administrativos, la designación de agentes de campo y las contrataciones necesarias para cumplir las metas fijadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El financiamiento contempla partidas asignadas a “movilidad, traslados, seguros y demás erogaciones necesarias para el trabajo territorial”. El texto del acuerdo firmado establece que los “materiales, muebles, útiles y vehículos requeridos para desarrollar las actividades estarán a cargo del organismo provincial”.
La administración nacional mantendrá la supervisión metodológica y las auditorías sobre cada etapa del relevamiento en Tierra del Fuego. El organismo central asumió el dictado de las capacitaciones y la asistencia técnica previa al inicio de los recorridos de campo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)