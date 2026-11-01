INDEC enviará fondos a Tierra del Fuego para el relevamiento de viviendas

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(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial ratificó el acuerdo técnico que transfiere fondos nacionales para el trabajo territorial de campo y la renovación de la cartografía censal en las tres localidades de la provincia.

El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó el convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para actualizar la Muestra Maestra Urbana de Viviendas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La medida oficializa la transferencia de $39.696.914 destinados a financiar los costos operativos del trabajo censal en sectores seleccionados de las tres jurisdicciones urbanas.

El Decreto N° 1820/26 formalizó el entendimiento articulado con el Instituto Provincial de Análisis e Investigación, Estadística y Censos (IPIEC). Las tareas territoriales permitirán renovar la cartografía y las bases de datos que utiliza la administración central para definir los hogares que integran las encuestas oficiales.

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La Dirección Provincial de Estadística asumió la organización operativa de las inspecciones en las tres ciudades fueguinas para identificar viviendas y locales comerciales. El personal técnico local ejecutará los trámites administrativos, la designación de agentes de campo y las contrataciones necesarias para cumplir las metas fijadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El financiamiento contempla partidas asignadas a “movilidad, traslados, seguros y demás erogaciones necesarias para el trabajo territorial”. El texto del acuerdo firmado establece que los “materiales, muebles, útiles y vehículos requeridos para desarrollar las actividades estarán a cargo del organismo provincial”.

La administración nacional mantendrá la supervisión metodológica y las auditorías sobre cada etapa del relevamiento en Tierra del Fuego. El organismo central asumió el dictado de las capacitaciones y la asistencia técnica previa al inicio de los recorridos de campo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)