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Escribanía de postas

Un tema que vamos a profundizar a partir de una investigación en curso, es la designación de la Escribana General de la Gobernación Bárbara Silvana de Cristófaro ingresada por Decreto 1100 del 22 de octubre 2026 (Expte 117.101/26).

Sucede que la funcionaria ha ido realizando migraciones extrañas en su derrotero profesional y de cada lugar que se ausentó, dejó gente de su interés, independientemente de las condiciones y antecedentes de idoneidad que demostrara pero personalmente retuvo su cargo anterior, a pesar del alto honor que le dio el gobernador Vidal.

De Cristófaro era escribana en Río Turbio, y fue designada Escribana en El Calafate donde prácticamente “se llevó el cargo” y la adscripta de ella en Río Turbio quedó oficialmente a cargo de la Escribanía con un pequeño detalle: el examen le fue tomado por la propia De Cristófaro donde solo compitió una escribana de San Julián, porque no hubo tiempo material de que alguien más se presentara; “rapidito y al pie”.

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Florencia Mailén Druetto, joven escribana de 23 años preferida de Cristófaro, fue puesta en funciones en Los Antiguos frente al Registro Notarial N° 68, casualmente inaugurado recientemente, casi con nombre y apellido por parte del gobierno y con el dedo indicativo de la señora Cristófaro. Verdad o consecuencia todo indicaría que es consecuencia.

La designación de la Escribana General de la Gobernación Bárbara Silvana de Cristófaro ingresada por Decreto 1100 del 22 de octubre 2026

Ahora bien, fuera de todo esto, la señora Bárbara Silvana de Cristófaro, no deja nada librado al azar. Actualmente se desempeña en el nuevo cargo de Escriabana General de la Gobernación, retiene el cargo de Escribana en El Calafate y como si todo esto fuera poco es Presidente del Colegio de Escribanos en Santa Cruz, donde parece que ninguno de los profesionales tiene nada qué decir.

Tal vez no sea ilegal, solo que podríamos hablar de ética y a ver cómo le va a la multifuncional escribana exitosa de Santa Cruz.

Vaciá tranquilo las Cajas, nosotros te cubrimos

La municipalidad de Caleta Olivia, hoy bajo la intendencia de Pablo Carrizo (SER) tiene una deuda total (histórica) con las Cajas (CPS y CSS) de $ 37.251.442.132,21.el cual está compuesto por la sumatoria de las deudas (Aportes Personales y Patronales) de los siguientes cuatro períodos:

Período 1992-2000: $ 29.750.916,63 Período 2001-2009: $ 135.356.365,95 Período 2010-2018: $ 2.397.275.459,54 Período 2019-2025: $ 34.689.059.390,09

La composición de la deuda se distribuye aproximadamente de la siguiente manera sobre el total exacto:

Deuda C.S.S. (Aportes Pers. y Patronales): $ 8.487.278.435,53 (aprox. 22,78% del total). Deuda C.P.S. (Aportes Pers. y Patronales): $ 28.764.163.696,68 (aprox. 77,22% del total).

De acuerdo con el documento analizados, la deuda estimada por aportes personales y patronales a la Caja de Servicios Sociales (C.S.S.) y a la Caja de Previsión Social (C.P.S.) para los años 2023, 2024 y 2025 de la actual gestión de Pablo Carrizo, es la siguiente:

Vaciá tranquilo las Cajas, nosotros te cubrimos

En la suma de los tres períodos (2023, 2024 y 2025), la deuda generada y/o proyectada para estos años asciende a un total de $ 30.018.155.881,08 y si bien muestra totales anuales consolidados y el actual intendente Carrizo (SER) asumió en diciembre del 2023, con lo cual es un año que no se le debe computar, tampoco pagó 2024 y 2025 y de acuerdo a información interna tampoco lo hizo en lo que va del 2026.

Los intendentes

Estos son todos los intendentes que han pasado por Caleta Olivia desde 1991 y que han descontado rigurosamente todos los meses a los empleados y no depositaron el dinero en las Cajas:

José Manuel Córdoba (1991–2003): Ejerció tres mandatos consecutivos tras asumir originalmente en diciembre de 1991.

(1991–2003): Ejerció tres mandatos consecutivos tras asumir originalmente en diciembre de 1991. Fernando Fabio Cotillo (2003–2011): Gobernó durante dos periodos consecutivos.

(2003–2011): Gobernó durante dos periodos consecutivos. José Manuel Córdoba (2011–2015): Regresó al cargo para cumplir un cuarto mandato.

(2011–2015): Regresó al cargo para cumplir un cuarto mandato. Facundo Prades (2015–2019): Ejerció la intendencia durante un periodo.

(2015–2019): Ejerció la intendencia durante un periodo. Fernando Fabio Cotillo (2019–2023): Volvió a la intendencia para cumplir su tercer mandato en la localidad.

(2019–2023): Volvió a la intendencia para cumplir su tercer mandato en la localidad. Pablo Marcelo Carrizo (2023–2027): Es el actual intendente de Caleta Olivia, habiendo asumido el 10 de diciembre de 2023.

Hasta el año 2026 ninguno de ellos ha sido denunciado, ni procesado y mucho menos enjuiciado por robar los fondos de las CSS y CPS.

Vaciá tranquilo las Cajas, nosotros te cubrimos

Están libres, han usufructuado cargos políticos de los más variados, en el caso de Cotillo pasó por la vicegobernación, Distrigas y la legislatura. Reincidieron en la intendencia y tampoco pagaron. Empleados municipales de Caleta y pueblo en general: ¡Cuando quieran quejarse, acuérdense que nunca se han quejado!

¿Se armó otra caja?

En Puerto Deseado, donde el intendente “es del palo”, hace poco armaron el SEAMARA, (Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina) y a todos los que trabajan en el puerto los afiliaron a la Caja de Servicios Sociales y nada de esto sería extraño si no hubiera municipales en varias localidades que hace hasta 7 años o más esperan ser afiliados a la Obra Social de la provincia. Si nace un niño, a pesar de que el padre o la madre sea afiliado, no lo afilian, pero los intendentes, con la complicidad del gobierno provincial, les descuentan religiosamente todos los meses del salario la cuota de afiliación que, obviamente, no depositan en las cuentas de la CSS y tampoco de la CPS.

Hace tres meses han comenzado a afiliar gente del puerto a la CSS en Puerto Deseado

Hace tres meses han comenzado a afiliar gente del puerto a la CSS en Puerto Deseado, posiblemente (estamos investigando este nuevo invento), el nuevo gremio descuente a los afiliados pero tampoco deposite en las cuentas públicas ¿Una nueva caja rehén de algunos pocos vivos?.

En Lago Posadas, en tanto, el comisionado en muy afín al gobernador Vidal, tiene afiliados a la CSS en tiempo record, a todos los empleados que ingresaron nuevos. NI hablar de la comisionada de Fomento de Jaramillo, Urricelqui, hoy más SER que nunca, mientras que algunos empleados municipales de Los Antiguos, Gob Gregores, Río Turbio, etc, cuyos intendentes son poco afines al paladar fino del gobernador, no tienen la misma suerte y quedan afuera. (Agencia OPI Santa Cruz)