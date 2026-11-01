Por la marea roja prohíben la recolección de moluscos en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El monitoreo sanitario detectó valores de toxinas superiores a los niveles permitidos en la zona Baliza Dirección y la restricción alcanza a toda la franja costera entre Cabo San Pablo y Río Grande.

El Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia dictó la veda total para la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en sectores específicos del Canal Beagle y en toda la Costa Atlántica provincial. La medida sanitaria responde a la presencia de biotoxinas marinas asociadas al fenómeno de marea roja que superan los umbrales de seguridad alimentaria.

Frente a la contingencia, la cartera productiva instó a los consumidores a “verificar que los productos provengan exclusivamente de pescadores o recolectores habilitados y exigir a los comercializadores los correspondientes certificados de aptitud sanitaria, emitidos por el Laboratorio de Toxinas Marinas y Microbiología de la Secretaría de Pesca“. Las autoridades advirtieron expresamente que “las toxinas responsables de la marea roja no se eliminan mediante la cocción, por lo que consumir moluscos contaminados representa un grave riesgo para la salud“.

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Marea roja sobre el límite en el Canal Beagle

La Secretaría de Pesca y Acuicultura confirmó que los análisis de laboratorio arrojaron índices de toxicidad por encima de los parámetros tolerados en el sector marítimo Baliza Dirección – Zona 2. Los muestreos técnicos ejecutados durante la última semana obligaron a clausurar preventivamente la extracción de bivalvos en ese tramo específico del canal fueguino para evitar cuadros de intoxicación en la población.

A raíz de este diagnóstico, la dependencia provincial intensificará la toma de muestras de agua y moluscos para sostener una vigilancia epidemiológica ininterrumpida sobre la costa. La reapertura de los bancos de recolección en jurisdicción de Ushuaia y áreas de influencia quedará supeditada a que los índices de toxicidad desciendan a rangos inocuos en las sucesivas pruebas oficiales.

El personal del Laboratorio de Toxinas Marinas y Microbiología y el área de Fiscalización ejecutan relevamientos sistemáticos en la franja marítima que une San Pablo con Río Grande. Las brigadas técnicas recolectan ejemplares en territorio para avanzar en la certificación bromatológica por zonas y evaluar la evolución biológica del evento tóxico en el litoral atlántico.

Desde el organismo rector explicaron que el trabajo apunta a “evaluar las condiciones sanitarias de cada sector y avanzar progresivamente en su certificación, a fin de determinar cuándo podrán habilitarse las actividades de recolección y comercialización“. La veda continuará vigente en toda la Costa Atlántica hasta que los resultados de los análisis permitan disponer oficialmente la apertura de las zonas correspondientes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)