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(Por: Rubén Lasagno) – El diario La Nación publicó una nota con la firma de Mariela Arias, corresponsal en Santa Cruz, en la que (como otras tantas veces) hace mención a las represas sobre el río Santa Cruz.

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Si bien el diario nacional tiene una tendencia a “amortiguar” las noticias referidas a Cóndor Cliff – La Barrancosa y mantiene una línea aggiornada con el mensaje “esperanzador” de que la obra sigue activa y en expectativa, el cual se alinea con la voluntad del gobernador Claudio Vidal quien está muy interesado en esa expectativa no decaiga, porque Represas es uno de los puntos de apoyo en su discurso político; sin embargo, la realidad marca todo absolutamente al revés de lo que pinta el diario de Mitre y no sabemos si es porque “compran” los mensajes tergiversados que acuñan los intereses político involucrados desde esta provincia, o tienen algún interés particular en ser funcionales a un relato que lleva cuatro año en los cuales, nada de lo que presuntamente sería una “reactivación” de la obra es verdad.

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Todo esto nos hemos encargado de desmentir una y otra vez como corresponde cuando se investiga, se trabaja con la verdad, fuentes serias y no cocinando negocios con pauta pública en medio de este contexto de mentiras, omisiones y recortes de información clave, como la que no aparece hoy en la nota de La Nación y voy a analizar a continuación.

Bajo el titulo “El Gobierno activa un control externo sobre las represas en Santa Cruz con una licitación de $39.624 millones” el diario, con la firma de la corresponsal en El Calafate, dice:

“Actualmente ocupan a más de 2000 trabajadores y se haya en etapa de reactivación”.



El Gobierno nacional contratará a una empresa para una supervisión externa de las obras en las represas en Santa Cruz a través de una licitación de $39.624 millones.

Lo hizo mediante una resolución del Ministerio de Economía, firmada por el secretario de Obras Públicas, Bernardo Bartolomé Heredia.

El objetivo central de la supervisión es realizar una inspección técnica, ambiental y contractual de las obras en el río Santa Cruz.

El gobierno de Javier Milei explicó que se trata de un requerimiento de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas, que remarcó la necesidad de contar con un esquema de control externo sobre el avance del proyecto.

El pliego establece que la firma seleccionada para la supervisión “no recibirá anticipo financiero”. La resolución también creó una Comisión Evaluadora”.

Las mentiras y las omisiones

El primer párrafo de la noticia es absolutamente falaz. Decir que “actualmente” las represas ocupan 2.000 trabajadores es una mentira flagrante, de hecho la UTE despidió a 1.800 trabajadores en marzo del 2024, nunca los volvió a tomar y hoy en la obra no hay más de 200 personas, solo realizando tareas de mantenimiento y servicios, como informáramos oportunamente.

Luego dice “…y se haya en etapa de reactivación”, lo cual es otra gran mentira.

La obra está detenida hace ya cuatro años y no hay fondos disponibles ni tiempo estimado para la reactivación de la misma. Los fondos de aproximadamente 200 millones que se liberaron desde Nación, fue para pagar deudas y la UTE aún sigue con viejas deudas pendientes.

La verdad sobre lo que desliza la nota lavada e incompleta del diario La Nación es la que voy a desarrollar a continuación.

Cruzando la nota del diario con el estado administrativo real del proyecto (a fines de octubre de 2026), lo que ocurre es bastante lejano a lo que allí se manifiesta

Solo 25 millones de dólares (los $39.624 millones de pesos a tipo de cambio actual) no alcanzan ni para el arranque físico de una megaobra hidroeléctrica que lleva insumido no menos de 2.000 millones de dólares y un 40% construido.

Ese dinero que menciona la nota no es para la obra física, la compra de materiales ni para pagar a los obreros. Es un contrato exclusivamente de consultoría.

El gobierno está licitando la contratación de una empresa privada para que actúe como “Inspector de Obra” (para controlar contratos, impacto ambiental y avances técnicos). Por lo tanto, la palabra “reactivación” en el título funciona más como un gancho para calmar la ansiedad social en Santa Cruz, donde impactaron los 1.800 despidos del 2024, que como una realidad inminente en el terreno.

Lo que en realidad hacen con estas notas es ganar tiempo y generando expectativas; y eso lo venimos reafirmando desde que en el 2024 comenzó a gestionar el gobierno de Vidal.

El proceso que describe la nota (Licitación Pública Nacional de etapa múltiple) lleva meses: hay que publicar los pliegos (15 a 20 días), recibir ofertas, armar una Comisión Evaluadora, adjudicar y firmar contratos. Mientras esta consultora no esté contratada y operativa, es muy difícil que la obra física arranque a velocidad crucero con los 2.000 trabajadores que menciona el artículo.

Dicho esto, hasta que se licite la empre, se hagan los trabajos y se tengas las conclusiones, llegará diciembre del 2027; es decir Represas está condenada a no reactivarse durante esta gestión.

Nuestras fuentes en el gobierno nacional nos han dicho hasta el cansancio y acá yo mismo lo he repetido muchas veces, que mientras Javier Milei sea presidente, la obra de las Represas quedará stand by, pues la decisión del libertario es no poner un solo peso más y si no la anuló, es porque hay convenios bilaterales con China, que no se lo permiten.

¿Un kiosco de los libertarios?

Acá hay un punto muy oscuro en la maniobra del gobierno nacional que no lo aclara ni investiga el diario La Nación. Es cierto que ENARSA (la empresa estatal de energía) era la comitente de la obra y que la gestión de Milei la intervino, puso equipos técnicos propios y se pasó la primera mitad del primer año auditando y renegociando con el consorcio chino (Gezhouba). Entonces la pregunta que me hago es ¿Qué cambió ahora?.

El gobierno hizo una reestructuración interna, le sacó el control directo a ENARSA y lo pasó a la Subsecretaría de Recursos Hídricos que depende de Obras Públicas. Esta subsecretaría alegó que “no tiene la capacidad técnica” para supervisar a un consorcio internacional tan grande ¿Y por eso justifican gastar $39.624 millones en tercerizar el control en una consultora privada?.

En el mundo de las megaobras, contratar a una firma externa de supervisión (un Project Manager independiente) es un estándar internacional para evitar que el Estado y la constructora “arreglen” sobreprecios o certifiquen obras no hechas. Sin embargo, en el contexto argentino, un contrato de consultoría por 25 millones de dólares para “controlar papeles e impacto ambiental” es un botín enorme. Y si tenemos en cuenta que las Represas han sido mencionadas como “la Yaciretá santacruceña”, por la indisimulable corrupción que la atraviesa, no es descabellado pensar que la misma nunca se ha extinguido, solo cambió de mano.

Será clave observar quién gana esta licitación para el estudio de consultoría. Al ser un monto tan alto para servicios (y no para construir algo tangible), siempre existe el riesgo de que funcione como un peaje o un negocio para firmas consultoras amigas del poder de turno y muchos intermediarios que se enriquecen con los fondos públicos sin control..

Por lo tanto, la nota de La Nación mezcla la necesidad política de anunciar una “reactivación” en Santa Cruz con una simple (y muy costosa) licitación de control burocrático que durará años (se calcula que priorizarán La Barrancosa, que recién terminaría en 2030), por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que no hay inicio inmediato o mediato de obra pesada en las Represas, derivado directamente de esos 39 mil millones de pesos. (Agencia OPI Santa Cruz)