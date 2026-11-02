Donald Trump habilita la estadía de Flávio Bolsonaro en Estados Unidos

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El senador brasileño arribó a Miami bajo un permiso humanitario temporal tras eludir la retención de pasaportes ordenada por el tribunal supremo de su país, completando una escala en Misiones mediante un vuelo privado hacia Ecuador.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que el senador brasileño Flávio Bolsonaro puede permanecer en territorio norteamericano “todo el tiempo que quiera”, tras abandonar Brasil mediante un cruce por la provincia de Misiones. La declaración presidencial respaldó la permanencia del dirigente en Miami el miércoles 28 de octubre, luego de que el legislador eludiera la retención de pasaportes dictada por el Supremo Tribunal Federal en causas por presunto lavado de dinero. El itinerario comprendió un paso fronterizo por territorio argentino que motivó pedidos de explicaciones por parte de sectores opositores en la Argentina y Brasil.

El dirigente de Brasil, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en los recientes comicios presidenciales e hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, ingresó a la ciudad de Puerto Iguazú a las 22.50 del martes 27 de octubre. La Dirección Nacional de Migraciones constató que el legislador se presentó junto con su esposa y dos hijas portando documentación válida, sin registrar impedimentos legales para entrar al país a través del puente internacional Tancredo Neves desde Foz do Iguazú. Cuarenta minutos después del control de frontera, la comitiva familiar abordó una aeronave de alquiler para abandonar la región.

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Baires Fly traslada a Flávio Bolsonaro desde Argentina hasta Miami

La compañía aérea Baires Fly operó el vuelo privado de Flávio Bolsonaro desde el aeropuerto de Misiones hacia el exterior del continente. El grupo abordó a las 23:30 una aeronave Gulfstream G400 de matrícula argentina LV-JQW con un plan de navegación que declaró como destino inicial la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. El reactor despegó durante la madrugada del miércoles, realizó una escala técnica de corta duración en suelo ecuatoriano y continuó el recorrido sin escalas intermedias adicionales hasta aterrizar en el estado de Florida.

El senador de Brasil concretó su llegada a Miami cuando pesaba sobre sus documentos de viaje una orden de retención emitida por la máxima instancia judicial de su país, vinculada a dos investigaciones federales por presuntas maniobras financieras ilícitas. Diversos bloques de la oposición parlamentaria en la Argentina presentaron reclamos para esclarecer las autorizaciones migratorias y la logística aeroportuaria concedida a la aeronave de matrícula nacional. El operativo transfronterizo permitió sortear las restricciones procesales que buscaban impedir la salida del dirigente del territorio brasileño.

El presidente estadounidense Donald Trump ratificó la autorización de ingreso concedida a Flávio Bolsonaro bajo la figura de permiso humanitario temporal. Durante un festejo de Halloween celebrado en su residencia particular de Mar-a-Lago, el mandatario republicano afirmó ante los corresponsales de prensa: “Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera”. Trump objetó el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil y planteó que el legislador recibió un trato injusto durante la contienda, aunque aclaró que descarta mantener una audiencia personal inmediata con el excandidato.

El secretario de Estado Marco Rubio aseguró que la administración norteamericana no formó parte directa de la logística empleada para la salida de Bolsonaro de Brasil. La condición migratoria especial otorgada al dirigente contempla un plazo administrativo máximo de un año, por lo que la medida no equivale al otorgamiento de residencia permanente. Rubio confirmó que sostuvo intercambios diplomáticos con el canciller de Brasil, Mauro Vieira, y anticipó que ambos funcionarios prevén reunirse durante las próximas semanas para dar seguimiento a la agenda bilateral tras el arribo del senador a suelo estadounidense. (Agencia OPI Santa Cruz)