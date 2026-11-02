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(Por: Rubén Lasagno) – La Municipalidad de Río Gallegos se ufana de colocar en la web toda la información disponible para que cualquier vecino pueda realizar la consulta que desee, pero cuando uno busca determinada información relacionada con montos finales de obras, licitaciones y adjudicaciones puntuales, certificaciones, porcentajes de encarecimiento de la obra, extensión de los plazos, otras empresa que han licitado, etc, se encuentra con demasiados “baches” informativos (tan grandes como los que hay en las calles de la ciudad) que producen omisiones claves a la hora de suministrar datos claves que se necesitan para evaluar el nivel de transparencia (o de ocultamiento), en base a la utilidad del contenido que se recolecta de los Boletines Oficiales, que adolecen de información esencial y complementaria, sumamente importante. Analicemos algunos ejemplos.

Galpón Municipal

Por Decreto Municipal Nº 2881 (del 5 de mayo de 2026), el intendente de Río Gallegos aprobó el pago de certificaciones de avance de obra a favor de la empresa contratista “CIAPECO S.A.”.

La obra en cuestión es la “Construcción Galpón Municipal en Polo Comercial Distrito YCF sobre Av. Balbin – Etapa 1“, adjudicada mediante la Licitación Pública Nº 02/MRG/25.

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El municipio aprobó el pago de tres conceptos en este acto administrativo, que suman un total de $ 32.822.523,80, según el siguiente detalle:

Certificado de Obra Nº 07 (avance físico normal): $ 11.470.776,07

Redeterminación de Precios (ajuste por inflación del certificado 7, basado en la 4º acta de redeterminación): $ 13.259.661,59

Certificado N° 2 correspondiente al 1º Adicional de Obra (trabajos extra o modificaciones al plan original): $ 8.092.086,14

Transparencia

Curiosamente, el texto del decreto no menciona el presupuesto oficial original ni el monto por el cual CIAPECO S.A. ganó la Licitación Pública N° 02/MRG/25.

El texto del documento publicado por el municipio en el programa “Transparencia institucional”, tampoco permite determinar el costo total acumulado o final. Como el decreto aprueba recién el “Certificado de Obra N° 07” y el “Certificado N° 2 del Adicional“, significa que existen certificados anteriores (del 1 al 6), posibles redeterminaciones de precios previas (1°, 2° y 3°) y pagos futuros pendientes hasta la finalización de la obra. Lo único cuantificable del documento publicado es la erogación puntual aprobada en mayo de 2026 ($ 32,8 millones).

Nuevo Crematorio Municipal

Por Licitación Pública N° 08/MRG/2025, Decreto Nº 727 del 4 de febrero de 2026 y Expte N° 5464-2025 la municipalidad de Río Gallegos estableció que “el nuevo monto del contrato redeterminado” al mes de septiembre de 2025 a la firma CIAPECO SA alcanza los $ 352.103.045,65 (IVA incluido).

El equipo de Hacienda de Pablo Grasso aprobó el Acta de 1º Redeterminación de Precios, celebrada el 22 de diciembre de 2025.

Transparencia

Boletín Oficial omite el monto original con el cual CIAPECO S.A. ganó la Licitación Pública, imposibilitando conocer a la opinión pública, en qué porcentaje se encareció la obra desde su inicio. Tampoco se detalla el plazo de ejecución estipulado.

Centro de Interpretación Flora y Fauna (Reserva Natural Mata Verde) – 1° Adicional

El municipio de Río Gallegos aprobó laLicitación Pública N° 24/MRG/2024, bajo el Decreto N° 1687 del 17 de marzo de 2026, Expediente N° 214-2026, para la construcción del Centro de Interpretación Flora y Fauna, como no podía ser, en manos de CIAPECO SA.

El intendente Grasso aprobó el “1er Adicional de Obra” para la ejecución del cierre perimetral del predio y la construcción de un módulo de oficinas administrativas.

El monto de este adicional es de $ 94.215.356,18, lo que representa una incidencia del 19,36% respecto del monto contractual. Con esto, el nuevo monto total del contrato asciende a $ 580.809.260,18.

Transparencia

El decreto no aclara si existió una extensión en el plazo de la obra debido a estos nuevos trabajos (cierre perimetral y módulo de oficinas). Tampoco justifica por qué estos ítems estructurales no fueron previstos en la licitación original.

Centro de Interpretación Flora y Fauna (Reserva Natural Mata Verde) – (Certificaciones)

PorLicitación Pública N° 24/MRG/24, Decreto Nº 5128 del 11 de agosto de 2026, Expediente N° 2731-2026 se pagó a CIAPECO SA el Certificado de Obra Nº 9 por $ 10.609.470,15 (quedando un neto a pagar de $ 6.896.155,60 tras los descuentos de anticipos y fondos de reparo) también consta la Redeterminación de Precios del Certificado N° 9 (según Acta N° 3 del Decreto N° 7.348/25) por un importe de $ 12.921.855,00.

Transparencia

No se detalla a qué mes calendario corresponde este avance físico, ni el porcentaje acumulado de la obra para verificar si la contratista está cumpliendo con los plazos estipulados.

Refacción de Cubierta de Edificio Municipal (Calle Aconcagua N° 1264)

PorLicitación Privada N° 39/MRG/25, Decreto Nº 2280 del 10 de abril de 2026,Expediente N° 1185-2026 CIAPECO SA recibió la adjudicación por sistema de “ajuste alzado” por un importe total de $ 176.765.723,68.

CIAPECO S.A. presentó una garantía (Póliza N° 737322 de Afianzadora Latinoamericana) por $ 8.838.286,18, equivalente al 5% de la obra, con un plazo de ejecución de 3 meses.

Transparencia

Al tratarse de una Licitación Privada por más de 176 millones de pesos, el Boletín Oficial omite mencionar el Presupuesto Oficial original del llamado y la cantidad de empresas invitadas o cotizantes, impidiendo evaluar si el precio adjudicado a CIAPECO S.A. fue el más conveniente para las arcas municipales.

Desde el IDUV al municipio

Pablo Grasso que tiene proyecciones política hacia la gobernación de la provincia, no resiste una radiografía de transparencia y su vínculo con la corrupción en la obra pública no comenzó cuando asumió en la intendencia de esta capital; se inició cuando era presidente del IDUV y en la denuncia que el hoy diputado ARI Pedro Muñoz hizo en su momento cuando era concejal dijo “No es la primera vez que se comienzan obras, algunas sin un llamado a licitación, que aparece luego de varios meses de iniciada, lo que en práctica claramente comprueba que todo esta direccionado de antemano”, remarcó Muñoz añadiendo “En este caso en concreto, la beneficiada es la empresa Ciapeco S. A., y en la que las está recibiendo en este último tiempo, no solo en la capital, sino en otras obras en el interior provincial“,

CIAPECO S.A.

En un informe anterior de OPI Santa Cruz, quedó establecido que de las empresas elegidas por el intendente Pablo Grasso y el gobierno provincial, es Ciapeco SA Roberto Ernesto Petric – fundada en el año 2008 que posee denuncias por malversación y lavado de dinero e irregularidades en los procesos, tanto a nivel provincial como municipal.

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En 2018, la empresa fue una de las 23 compañías y cooperativas citadas a indagatoria en una causa judicial por “facturas truchas y lavado de dinero”. El expediente técnico indicaba la existencia de una “asociación ilícita” que operaba con el objetivo de obtener un beneficio económico a través de la comisión de delitos. En el marco de esta causa, se investigó la emisión de facturas falsas que no se correspondían con la actividad de los denunciantes.

El concejal del ARI-CC Pedro Muñoz denunció el 2023 que el IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda provincial) licitó una obra que ya había comenzado a ser construida por CIAPECO S.A.

Según consta en la denuncia, la licitación pública se adjudicó por un monto millonario a la empresa Ciapeco SA, que fue la única oferente, a pesar de que los trabajos ya estaban en marcha.

Un informe del Boletín Oficial de Santa Cruz de 2025 menciona los “incumplimientos” de CIAPECO S.A. en la ejecución de obras. Se señala a la empresa como la “causa principal del retraso y la imposibilidad de culminar los trabajos” en un proyecto.

A pesar de su historial de irregularidades, CIAPECO SA ha continuado participando en la obra pública en la capital de la provincia y Pablo Grasso, ya como intendente y tal lo hemos demostrado, le sigue dando obra pública.

En 2022, CIAPECO SA se hizo cargo de la construcción de la sala velatoria municipal en el cementerio de Río Gallegos. También se ha presentado a licitaciones para obras de saneamiento, como la ampliación de la Planta de Tratamiento Cloacal en El Calafate.

El historial de CIAPECO S.A está marcado por denuncias de fraude y falta de transparencia en la adjudicación de obras, así como por un patrón de incumplimiento en los contratos.

A pesar de todo lo dicho, CIAPECO SA sigue facturando millones de manos del intendente Pablo Grasso.

El oscurantismo de la “transparencia G“

A partir del análisis de los Boletines Oficiales de la Municipalidad de Río Gallegos correspondientes al año 2026, la empresa “CIAPECO S.A.” registra cinco contratos de obra pública (licitaciones públicas y privadas y adicionales) con la actual gestión municipal por un valor total actualizado de estos contratos (considerando los montos contractuales redeterminados que se informan, los adicionales y las nuevas adjudicaciones), que da la suma global de $ 1.142.499.553,31 solo en este período desde que se emite el BO, sin embargo, faltan allí montos que no se han descrito.

Al revisar la redacción de estos decretos adjudicados a CIAPECO S.A. por parte del intendente Pablo Grasso encontramos omisiones sistemáticas en la información pública suministrada a las que ya hicimos referencia pero las sintetizamos aquí:

En ninguna de las certificaciones de obra o redeterminaciones se menciona cuál fue el monto de adjudicación original, lo que impide conocer en qué porcentaje real se ha encarecido la obra pública para el municipio.

Los pagos de los “Certificados de Obra” (como el N° 07 o el N° 9) no aclaran a qué mes calendario de avance de obra corresponden, dificultando el seguimiento de los plazos de ejecución.

En la adjudicación de la Licitación Privada N° 39/MRG/25 por casi 177 millones de pesos, no se detalla a qué otras empresas se invitó a cotizar ni por qué se utilizó la vía privada para un monto de esa envergadura. (Agencia OPI Santa Cruz)