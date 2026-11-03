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(Por: Rubén Lasagno) – El sistema judicial de la provincia de Santa Cruz se enfrenta a un verdadero bochorno institucional. El foco del conflicto es el Concurso 115 del Consejo de la Magistratura, un proceso que, lejos de garantizar transparencia en la selección de magistrados, ha estado plagado de irregularidades que exponen los hilos del manejo político y discrecional.

El expediente digital del concurso, que incluimos en este informe, revela omisiones inaceptables. No existen actas de las entrevistas a los postulantes, a pesar de que el artículo 55 del reglamento exige su confección de manera obligatoria.

Tampoco se esgrimen los fundamentos que justifiquen las calificaciones otorgadas a cada candidato y como si esta falta de transparencia fuera poco, días antes de las definiciones oficiales ya circulaba un listado con los nombres de los ternados, un hecho tan evidente que llegó a ser instrumentado por un escribano público para certificar las fechas de la filtración frente a la posterior confirmación de los mismos.

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Ante este escenario de evidente vicio institucional y abundancia de pruebas, el Dr. Leandro Fabián Ruggeri presentó una medida cautelar interina con el objetivo de ordenarle al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo que se abstengan de realizar nuevos actos de ejecución del Acuerdo Nro. 20-CM-2026. El propósito era claro: paralizar las ternas de un concurso manchado de nulidad.

Escándalo en el Concurso para el Consejo de la Magistratura en Santa Cruz. Un proceso judicial viciado y el dictamen de un Eduardo Sosa funcional al poder

La vista para definir si esta medida era procedente recayó en la Procuración General, a cargo del restituido jefe de fiscales, Eduardo Sosa. Cabe recordar que el regreso de Sosa a su puesto había sido impulsado como una supuesta reivindicación de la justicia, apoyado por numerosos sectores políticos bajo la premisa de que actuaría con rectitud e imparcialidad para con todos. Sin embargo, su actuación en este expediente demuestra todo lo contrario.

En su dictamen, fechado el 26 de octubre de 2026, la Procuración General sugirió el rechazo de la medida cautelar interina solicitada por la parte actora. Lejos de analizar la contundencia de las pruebas sobre la falta de actas o la vergonzosa filtración de las ternas, el dictamen se limitó a señalar que la solicitud no reunía las condiciones del artículo 4, tercer párrafo, de la Ley Nro. 3947. Con una preocupante falta de argumentación jurídica sobre el verdadero fondo del asunto, el documento se excusa afirmando que no se advierten “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que justifiquen dictar la medida sin esperar un informe previo.

De esta manera, el dictamen carece absolutamente de un análisis serio que fundamente por qué no se le debe dar lugar a la cautelar frente a irregularidades procesales tan graves. En la práctica, la decisión de Sosa da vía libre para que avancen y se designen a los jueces surgidos de un concurso que está totalmente viciado de origen.

El fiscal que volvió prometiendo buscar justicia, con su firma al pie del documento que aparece escaneando el código QR al pie del escrito, demuestra hoy ser una pieza estrictamente funcional al poder que lo reintegró.

Esta postura pasiva y complaciente no debería sorprender del todo. Ya lo habíamos advertido en nuestro informe del pasado 16 de octubre donde señalamos que el jefe de fiscales estaba ante su prueba de fuego para demostrar si iba a honrar su cargo o si terminaría siendo un cómplice más del gobierno provincial. Hoy, al evitar pronunciarse sobre el fondo de este bochorno judicial, parece haber dado su respuesta.

Ahora, la pelota está del lado del Tribunal Superior de Justicia. De sus integrantes depende si rechazan o no la medida cautelar y la demanda para anular unas entrevistas pertenecientes a un expediente indefendible. (Agencia OPI Santa Cruz)

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