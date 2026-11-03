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(Por: Rubén Lasagno) – Ayer, el interventor de YCRT Pablo Gordillo emitió un “Comunicado de Prensa” titulado “YCRT toma conocimiento de las pericias sobre el descarrilamiento del tren N° 5002-005”, el cual desde el análisis del discurso y la comunicación institucional es una pieza extremadamente endeble. Está redactada no para informar un dato duro, sino para instalar y reafirmar una narrativa específica (la del sabotaje) y deslindar responsabilidades sobre la gestión actual, sin aportar una sola prueba documental que lo respalde.

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Y digo que no le creo nada al Interventor Pablo Gordillo porque existen sobradas pruebas para descreer de este funcionario ad hoc, en la elaboración del comunicado publicado ayer, donde abundan los puntos “flojos”, las inconsistencias y omisiones deliberadas en el texto, que me permite inferir que se trata de una puesta en escena más de este “funcionario que no funciona”, como diría la “alma mater” de Gordillo, un K reconvertido a no se sabe bien qué.

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El análisis de un texto infantil

Como yo lo veo, desde el punto de vista de la comunicación institucional que alguna vez estudié en la facultad, el texto evidencia un alarmante infantilismo argumentativo que como no creemos en la inocencia de su firmante, digamos que resume en su contrucción, una gran mala fe.

Al reemplazar el rigor técnico de un dictamen por generalidades y condicionales, como la excusa de un objeto anónimo que “podría corresponder” a una máquina antigua, el comunicado abandona por completo la intención de informar la verdad. Es, lisa y llanamente, una pieza de cobertura documental; un escudo narrativo diseñado a medida con el único fin de blindar asimismo a la propia Intervención y disfrazar de “sabotaje” externo la evidente negligencia en el mantenimiento del ramal y el material ferroviario.

El comunicado de YCRT es una “interpretación” y no una “prueba documental”, pues tiene clara ausencia de datos formales.

El texto se titula “Comunicado de Prensa“, es decir, no es una copia del dictamen. YCRT/Gordillo afirma “haber tomado conocimiento” de informes de Gendarmería y la Policía Federal, pero omite deliberadamente mencionar el número de expediente de la causa, el número del acta pericial, la fecha de los informes y las firmas de los peritos.

No le creo nada. El panfleto de Pablo Gordillo: relato, condicionales y cero pruebas. Un comunicado “de diseño” para ocultar la desinversión y las responsabilidades en YCRT

Al no adjuntar ni citar textualmente el informe pericial, lo que la empresa ofrece es lo que en comunicación se denomina “una paráfrasis”, es decir, una explicación o reinterpretación de un texto utilizando palabras propias de parte de Gordillo, lo cual no tiene ningún valor como elementos probatorio; en pocas palabras, en ese texto el Interventor está pidiendo un acto de fe: que el lector confíe en el resumen que hace el propio querellante y principal sospechoso de negligencia, sobre lo que supuestamente dice la Justicia o vaya a saber quién.

También observo que interviene un factor fundamental que genera mayor incredulidad en quien lee con detenimiento el comunicado, que es la vaguedad absoluta del que podríamos denominar “elementos fantasma” que está anclado en la falta total de rigor técnico.

En ese “Comunicado de Prensa” se habla de “un elemento metálico“, una definición inaceptable para una pericia técnica seria.

De existir un verdadero informe pericial, detallaría dimensiones, peso, tipo de aleación, forma, marcas de desgaste o números de serie. Quienes alguna vez estuvimos en contacto con un proceso pericial de cualquier naturaleza, sabemos que si algo caracteriza al trabajo de los peritos es la minuciosidad de las expresiones, el análisis y el nivel de detalles con que abordan las explicaciones de lo ocurrido (modo, lugar, tiempo, situación, desenlace etc). En la pieza de comunicación de Gordillo, nada de esto aparece. Todo se basa en el uso del condicional y un relato lavado, exculpatorio y sin pruebas fácticas.

El Interventor, firmante al pie, afirma categóricamente que el elemento no corresponde a la infraestructura ni al “material rodante en uso“. Esto es un intento evidente de contradecir la investigación de OPI Santa Cruz que indicaba que la pieza se desprendió de la propia máquina.

Ningún medio de la provincia siquiera se animó a poner en duda la sospecha de “sabotaje” que tanto el interventor como el Gobernador Vidal, tiraron a la opinión pública a pocas horas de conocerse el siniestro. En OPI demostramos documentalmente que el hallazgo del hierro, era una pieza de la misma locomotora.

Asegurar “que podría ser de una máquina antigua” es sumamente conveniente para el relato pero se contradice con la seriedad que supuestamente debe tener una pericia. En cambio el comunicado (aludiendo a la pericia) sugiere que alguien la plantó allí (sabotaje) y libra de culpa al mantenimiento de la locomotora actual. Me pregunto ¿Cómo sabe un perito que es de “una locomotora antigua” si no puede siquiera nombrar de qué pieza se trata? ¿Tan complicado fue para los peritos poder determinar a qué parte de “la locomotora antigua” pertenece el hierro?; de ser así comenzaría a dudar de la capacidad de los peritos y de la seriedad de los peritajes.

Otro error que comete Gordillo en la comunicación difundida, lo cual muestra que a pesar de los millones de dólares que maneja no tiene capacidad para rodearse de gente hábil en el manejo de la comunicación institucional y/o corporativa, es el uso del potencial en la construcción del texto, lo cual corresponde a la antítesis de una pericia.

El documento abusa del modo condicional como, por ejemplo dice, el elemento “podría corresponder” y hay una “posible intervención” del mismo en el inicio del accidente. Obvio la estrategia es dejar una puerta de escape por si ante la inminencia de las pruebas, debe retractarse.

Las pericias accidentológicas establecen mecánicas de hechos fácticos (ej. “el objeto X provocó el descarrilamiento al trabar el componente Y”). Si los peritos realmente usaron esos potenciales, significa que no tienen pruebas concluyentes.

Si los peritos fueron concluyentes y el Interventor escribe esto que ha publicado, entonces YCRT está manipulando el texto para forzar la duda y sostener su teoría.

De lo infantil a lo ridículo

El comunicado de YCRT deja a salvo la conveniente “perfección” de la vía y el sistema ferroviario toda vez que en el primer punto asegura que no faltaban tornillos, eclisas ni tirafondos y que todo el cambio de vía estaba “en buen estado de conservación“.

Esta afirmación general choca de frente con la realidad palpable y documentada del colapso del tendido férreo de YCRT, que en OPI Santa Cruz hemos demostrado con información técnica proveniente de la propia Fraternidad.

Pero el truco semántico más ridículo aquí está en la frase: “En el tramo de vía inspeccionado, previo al punto de descarrilamiento…”. Es muy probable que estén aislando unos pocos metros de vía para extrapolar una falsa idea de mantenimiento general, ignorando el estado real del ramal. El punto es saber si fueron los peritos quienes lo apuntaron en algún informe que desconocemos o es solo una construcción argumentativa del interventor que quiere salvar las pilchas.

Por eso digo al inicio de este informe que el “Comunicado de Prensa” es un “comunicado de diseño“; está cuidadosamente elaborado por la intervención para lavarse las manos y sacar la pelota de su cancha.

En lugar de transparentar la información publicando el dictamen técnico de las fuerzas de seguridad con detalles y precisiones lógicas y necesarias para darle seriedad a lo que obviamente no la tiene, YCRT emite un panfleto lleno de generalidades, potenciales y objetos misteriosos sin nombre, lo cual resume al comunicado, a un relato construido a medida para instalar la teoría del sabotaje externo y tapar la falta de inversión y mantenimiento que desde hace tanto tiempo venimos denunciando.

Los sonidos del silencio

Todo esto Gordillo no lo podría hacer solo. Necesita la complicidad y el silencio (ensordecedor) de los sindicatos de YCRT, de las autoridades provinciales, de los concejales de la cuenca (Río Tubrio-28 de Noviembre) de los diputados y del propio gobierno provincial, además de los medios de comunicación que no preguntan, investigan ni piden ampliaciones y aclaración.

Lamentablemente, cuando la verdad muere, el relato oficial ya no necesita pruebas; le basta con un comunicado de prensa redactado en potencial como el que acabo de analizar; el silencio de las mayorías y como en este caso, la billetera que anula la capacidad crítica de medios, intendentes, legisladores y gobiernos, anclados en la impunidad de un sistema corrupto de justicia y sin castigo como el que sufrimos desde hace 40 años en Santa Cruz, hace que a pesar de los sucesivos cambios de gobierno, nada ha cambiado, ni hace pensar que cambiará. (Agencia OPI Santa Cruz)