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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) dio a conocer a los ganadores de las 23 categorías que conforman la 37ª edición del certamen anual Premios ADEPA al Periodismo.

En esta edición, se recibieron 1272 trabajos publicados entre el 1.º de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con la participación de los medios más destacados de todo el país.

En el marco de las iniciativas impulsadas por ADEPA y Google News Initiative, nuestro medio fue galardonado por el desarrollo de una herramienta propia orientada a transformar el archivo y la investigación periodística.

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La adopción de nuevas herramientas tecnológicas en las redacciones argentinas ya dejó de ser una teoría para convertirse en una práctica cotidiana, y el periodismo patagónico demuestra estar a la vanguardia. OPI Santa Cruz ha sido reconocido con el segundo premio en Innovación en el uso de la Inteligencia Artificial (IA), un galardón que reafirma nuestro compromiso histórico con el periodismo de investigación y la modernización de nuestros procesos. El primer premio fue para ADN Sur, portal de la provincia de Chubut.

Este reconocimiento se enmarca en los recientes resultados del Sprint de Prototipado de IA, un programa intensivo impulsado conjuntamente por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y Google News Initiative, con el acompañamiento de la consultora Fathm. Los casos de éxito de este programa fueron expuestos recientemente durante la 64ª Asamblea de ADEPA.

El proyecto que le valió este segundo puesto a OPI Santa Cruz es el desarrollo de un asistente de Inteligencia Artificial conectado de manera directa a nuestro archivo histórico de 22 años de trayectoria. Según se detalló durante la asamblea en la exposición de Francisco Muñoz, Director de Tecnología de OPI, esta herramienta de desarrollo propio permite procesar borradores, detectar entidades clave y recuperar antecedentes periodísticos de nuestro archivo en apenas unos segundos.

OPI Santa Cruz obtuvo el segundo premio ADEPA en Innovación en el uso de IA por su asistente de redacción

El impacto de esta innovación puertas adentro es sustancial: ha logrado optimizar nuestras investigaciones periodísticas complejas, reduciendo el tiempo de trabajo de tres horas a tan solo una. Además, permite generar piezas informativas con un alto nivel de contexto histórico sin la necesidad de recurrir a bases de datos o fuentes externas o el recurrente “googleo” de temas, porque nos permite basarnos en información propia ya clasificada y calificada por nosotros mismos.

El primer premio en la categoría de Innovación recayó también en un medio de la región: el portal comodorense ADN Sur. Los colegas fueron galardonados por la creación de «Ortibot», una eficiente solución automatizada diseñada para alinear los contenidos patrocinados con el criterio editorial del medio.

Tal como expuso el consultor Sebastián Auyanet al presentar los balances del Sprint, el éxito de estos desarrollos demuestra que la implementación de inteligencia artificial en las redacciones no demanda necesariamente inversiones millonarias ni arquitecturas informáticas inalcanzables. La clave, demostrada por OPI Santa Cruz y ADN Sur, reside en identificar cuellos de botella reales en el flujo de trabajo, establecer reglas claras de gobernanza interna y contar con la firme decisión de incorporar la tecnología de manera estratégica.

Desde OPI Santa Cruz celebramos este importante reconocimiento que nos consolida como pioneros en la aplicación de tecnología para defender el buen periodismo. (Agencia OPI Santa Cruz)