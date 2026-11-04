Daniel Rafecas fue postulado por el Gobierno para la Casación

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El Poder Ejecutivo propuso al titular del Juzgado Federal 3 para la Vocalía 7 de la Casación porteña, una designación que profundizará el esquema de vacantes en Comodoro Py y abrirá el debate en la Comisión de Acuerdos.

El presidente de la Nación, Javier Milei, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, remitieron al Senado de la Nación el pliego formal para promover al juez federal Daniel Rafecas a la Vocalía N.° 7 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. La postulación del magistrado, a cargo del Juzgado Federal N.° 3 desde 2004, activó un reordenamiento interno en los tribunales de Comodoro Py, donde las vacancias alcanzarán a cinco de los doce juzgados federales de instrucción penal.

La salida de Rafecas del fuero de primera instancia consolidará un escenario de acefalías cubierto por subrogancias sucesivas, originadas tras los retiros jubilatorios de Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez, el deceso de Claudio Bonadio y la incorporación de Sergio Torres a la Suprema Corte provincial. Actualmente, el magistrado subroga el juzgado penal que pertenecía a Canicoba Corral y cubre transitoriamente el despacho de Marcelo Martínez De Giorgi en el marco del expediente conocido como la causa Libra.

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Daniel Rafecas dejará expedientes de alto perfil

El magistrado federal Daniel Rafecas deberá transferir la tramitación de expedientes penales sensibles, entre los que se destaca la causa central por el atentado contra la sede comunitaria judía cometido el 18 de julio de 1994. En ese proceso judicial, el juez dictó el procesamiento de siete ciudadanos iraníes y un libanés mediante la aplicación del régimen procesal de Juicio en Ausencia bajo la calificación de delitos de lesa humanidad y genocidio, fijando un antecedente técnico determinante en la pesquisa internacional.

El magistrado tiene asignadas además la causa por presunto enriquecimiento ilícito sobre el hermano del exjefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y la denuncia penal promovida por la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por hechos de violencia de género. Rafecas, que concursó para la Cámara de Casación en 2018 obteniendo el orden de mérito más elevado, había sido nominado en 2020 para encabezar la Procuración General de la Nación, propuesta que no prosperó legislativamente en el recinto parlamentario.

La conducción del Senado de la Nación debe dar ingreso reglamentario al pliego durante la primera sesión plenaria para habilitar su remisión a la Comisión de Acuerdos, cuerpo que actualmente encabeza de manera provisional el senador de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Abad, tras el fallecimiento del legislador Juan Carlos Pagotto. La jefatura del oficialismo promueve la designación de la senadora Nadia Márquez para liderar la comisión asesora y administrar los consensos políticos del tratamiento del pliego.

El cronograma administrativo de la Cámara Alta contempla la publicación formal de los antecedentes del postulante en el Boletín Oficial de la República Argentina y en las plataformas oficiales del cuerpo legislativo con carácter previo a la audiencia pública obligatoria. Para remitir la propuesta al recinto, la comisión técnica requiere la suscripción de 9 firmas que habiliten el dictamen de mayoría, instancia parlamentaria final donde la designación del magistrado en la Cámara de Casación quedará sujeta a una votación por mayoría simple. (Agencia OPI Santa Cruz)