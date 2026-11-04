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(Por: Rubén Lasagno) – Aproximadamente a las 21:30hs de anoche 3 de noviembre 2026 un camión articulado de YCRT chocó con los arcos que sostienen el techo de mina, en el cruce de la Unión 26/25 en Mina 5 generando un principio de derrumbe que no logró la magnitud que inicialmente pusiera en riesgo la vida de los operarios, pero encendieron inmediatamente los alarmas y activaron el protocolo de emergencia.

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El pesado camión impactó con 3 arcos de la galería volcándolos y dejando al descubierto material que en menor proporción cayó al piso, obstruyendo el paso de otros vehículos, incluyendo los colectivos que llevan y traen a personal de turno en interior de mina.

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Debido a la situación y previendo un derrumbe mayor, la seguridad del yacimiento ordenó la evacuación de personal de interior de mina, aproximadamente a las 22:30hs.

Las fuentes consultadas por OPI Santa Cruz, que estuvieron en el lugar, advierten que el incidente se produjo por falta de mantenimiento del camión articulado y fallas que solo son solucionables con inversión “Todo está atado con alambre acá, si no pasa nada es porque estamos con suerte nomas. Los arcos se levantan rápido y el suelo se alisa, el problema es que nuestro compañero conductor estuvo a muy poco de quedar atrapado en el vehículo”, señaló.

La Intervención a 14 horas del incidente, aún no ha comunicado nada sobre el incidente ocurrido anoche.

Tres avisos

En solo 27 días en YCRT se produjeron tres incidentes graves:

El 7 de octubre 2026 descarriló la locomotora N° 005 de YCRT con una formación de 35 vagones cargados de carbón rumbo a Punta Loyola. Los dos conductores resultaron ilesos

El 23 de octubre 2026 debieron evacuar el interior de mina 5 – Unión 17 por principio de incendio en una bomba de agua que se recalentó y comenzó a emanar humo, gases tóxicos y llama.

Ayer 3 de noviembre 2026, otra vez el personal de interior de mina volvió a sere evacuado ante peligro de derrumbe por el impacto de un camión contra tres arcos que sostienen el techo.

Para el Interventor Pablo Gordillo todo tiene explicación. Lo del tren fue un sabotaje, lo de la bomba de agua no fue un incendio y hasta llegaron a plantar el argumento de que el hecho fue un “ensayo o simulación” de evacuación y ahora seguramente el camión no fue tal ni se cayeron los arcos del techo, quizás sea “otro simulacro”.

OPI Santa Cruz está trabajando en un informe muy completo sobre la seguridad de YCRT, con documentación muy sensible que va a despejar cualquier tipo de duda respecto a los aspectos más falibles del yacimiento y las razones que han debilitado el sistema al punto de poner en riesgo al personal que trabaja en su interior. Como dijimos en “Las pastillas del domingo”, dos veces no pasó nada porque “alguien, puso la mano”; pues bien, ahora ya son tres las veces que alguien protege a los mineros y no es precisamente la Intervención. (Agencia OPI Santa Cruz)