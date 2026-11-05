Opositores de Paraguay piden destituir a Peña por crisis bancaria

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La oposición paraguaya reunió 35 firmas contra el mandatario tras la caída del índice de solvencia de la entidad financiera a menos del 50 por ciento y el relevo en la conducción monetaria.

Un grupo de legisladores de la oposición en Paraguay formalizó una moción para destituir al presidente Santiago Peña, luego de que el Banco Central de Paraguay (BCP) ordenara la intervención de Ueno Bank al constatar que su solvencia descendió por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la normativa local. La acción legislativa fundamentó el reclamo en acusaciones de presunta mala conducta y conflicto de intereses, sustentadas en el antecedente laboral del mandatario, quien integró el directorio de dicha compañía financiera hasta el año previo a asumir la jefatura de Estado.

El pedido de remoción ingresó formalmente al Congreso con 35 firmas de representantes opositores. La reglamentación parlamentaria establece que la bancada promotora requerirá 53 votos para hacer efectiva la separación del cargo del jefe de Estado. Paralelamente a la tramitación legislativa, miles de manifestantes ocuparon la vía pública para reclamar la salida del mandatario ante el impacto de la medida sobre el sistema financiero y el temor a contingencias operativas en otras entidades.

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El conflicto derivó en cambios directos en la autoridad monetaria estatal. Peña solicitó la renuncia del titular del BCP, Carlos Carvallo, y formalizó la designación de Pedro De Jesús Acosta al frente de la institución reguladora. La intervención mantiene bajo incertidumbre a los ahorristas respecto del reintegro de sus colocaciones, dado que el Fondo de Garantías de Depósitos contempla una cobertura legal de hasta 75 salarios mínimos, monto fijado en 228,3 millones de guaraníes, equivalentes a 38,300 dólares. Los parlamentarios acordaron reanudar las deliberaciones legislativas para evaluar el avance del proceso de destitución. (Agencia OPI Santa Cruz)