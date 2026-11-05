Pan American Energy auspicia la Expo Turismo en Chubut

La petrolera ratificó su respaldo institucional al encuentro patagónico programado para noviembre en el Predio Ferial comodorense, con más de 30 exposiciones técnicas y actividades públicas con acceso libre.

La operadora hidrocarburífera Pan American Energy formalizó el 5 de octubre de 2026 el auspicio institucional para la décimo segunda edición de la muestra regional Expo Turismo, prevista en Comodoro Rivadavia. La actividad concentrará a prestadores, emprendedores, compañías privadas e instituciones patagónicas entre el 6 y el 8 de noviembre de 2026.

La convocatoria corporativa se fundamentó institucionalmente en el programa de sustentabilidad de la compañía para promover alternativas productivas complementarias a la matriz económica tradicional del Golfo San Jorge. En los hechos, el parte oficial difundido por la firma petrolera no explicitó los montos dinerarios asignados al patrocinio ni el esquema de financiamiento acordado con los organizadores locales.

Pan American Energy promueve actividades sectoriales en el Predio Ferial

Las tres jornadas de exhibición tendrán como sede operativa las instalaciones del Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, espacio donde convergerán stands de promoción costera, muestras gastronómicas y propuestas culturales dirigidas a profesionales del área y al público general. De acuerdo con el cronograma preliminar presentado bajo la consigna de difusión Mar de Oportunidades, el programa contempla el dictado de más de 30 disertaciones técnicas orientadas a la vinculación entre actores públicos y privados del circuito receptivo patagónico.

La empresa Pan American Energy justificó su intervención como un aporte al entramado comercial y a la diversificación de las actividades económicas regionales en territorio chubutense. La organización confirmó que el acceso al recinto ferial mantendrá carácter gratuito durante la totalidad del cronograma fijado para la segunda semana de noviembre. (Agencia OPI Chubut)