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Santa Cruz paga haberes de octubre este viernes

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El cronograma salarial oficial comprende la totalidad de los agentes activos del Estado provincial y se efectivizará durante la jornada del viernes 6 de noviembre según las pautas legales vigentes.

El Gobierno de Santa Cruz oficializó el cronograma salarial correspondiente a los haberes de octubre, estableciendo la acreditación bancaria para el viernes 6 de noviembre. La disposición abarca a la totalidad de los agentes activos que se desempeñan en los diferentes escalafones de la Administración Pública Provincial, de acuerdo con lo ratificado por los canales institucionales de la gobernación.

La comunicación emitida por el Poder Ejecutivo provincial detalló que el desembolso comprenderá a todo el personal dependiente de las distintas áreas operativas, ministeriales y entes del Estado centralizado. Asimismo, el informe formal remarcó que el depósito de las remuneraciones ordinarias se concretará dentro de los plazos establecidos por la normativa legal que rige las obligaciones patronales del distrito.

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El esquema salarial anunciado alcanza exclusivamente al conjunto de los empleados activos de la administración pública de Santa Cruz, completando el esquema de cancelación de sueldos del décimo mes del año. Con la difusión del parte administrativo, la tesorería provincial formalizó la liquidación mensual para los trabajadores estatales del territorio provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)

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