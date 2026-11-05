Santiago Peña renuncia a la Presidencia de Paraguay

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La dimisión del mandatario ocurrió de forma previa al tratamiento legislativo de su destitución y tras la crisis de Ueno Bank, firma que custodiaba hasta USD 850 millones correspondientes al Estado paraguayo.

La intervención sobre Ueno Bank, entidad privada que administraba entre USD 800 millones y USD 850 millones de recursos públicos según reportó Associated Press, forzó la renuncia de Santiago Peña a la presidencia de Paraguay, formalizada este miércoles mediante una declaración audiovisual transmitida en la red social X antes de la sesión del Congreso prevista para evaluar su destitución.

El colapso operativo de la entidad bancaria en Paraguay precipitó la dimisión de Santiago Peña, quien comunicó: “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”. La firma financiera cuenta con una cartera cercana a 3 millones de clientes y concentraba depósitos estatales que motivaron la apertura del proceso legislativo por presuntos vínculos del mandatario con el grupo empresarial controlador. Durante su alocución oficial, Peña afirmó que su dimisión busca preservar “la estabilidad”, “la paz social” y las instituciones paraguayas, al sostener que “ningún cargo puede estar por encima del bienestar del Paraguay”. El mandatario saliente concentró su mensaje en la protección patrimonial y exigió que el Fondo de Garantía de Depósitos asegure la restitución íntegra del capital a los depositantes y el resguardo de las colocaciones gubernamentales, tras asegurar: “Mi prioridad es una sola: la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero”.

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La conducción del Partido Colorado en Paraguay selló la pérdida de sustento parlamentario para Santiago Peña cuando el expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), confirmó el apoyo de la bancada oficialista al juicio político promovido por legisladores de la oposición y facciones disidentes. Cartes, quien impulsó la postulación de Peña en las elecciones de 2023 y mantiene la conducción de la fuerza gubernamental, manifestó en su cuenta oficial de la red social X: “Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”. El dirigente confirmó la adhesión al procesamiento parlamentario para reencauzar el orden legal del país, situación que clausuró el margen de defensa del jefe de Estado antes de la votación en el recinto legislativo. (Agencia OPI Santa Cruz)