Tierra del Fuego

Un joven viajó hacia Ushuaia, intentó raptar a una niña de 12 años y quedó detenido

Francisco Álvarez quedo detenido a un joven por intentar raptar a una menor
Francisco Álvarez quedo detenido a un joven por intentar raptar a una menor
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(OPI TdF) – El Ministerio Público Fiscal impulsó la investigación penal contra el acusado, quien registraba antecedentes por presunto grooming y amenazas tras arribar a Ushuaia en un vuelo desde Buenos Aires.

Francisco Álvarez, de 22 años, quedó detenido en Ushuaia tras intentar raptar a una niña de 12 años en las puertas del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). Las primeras actuaciones de la denuncia judicial en trámite determinaron que el imputado acosaba a la menor mediante redes sociales y llegó a la capital fueguina en un vuelo procedente de Buenos Aires.

Francisco Álvarez intentó ingresar por la fuerza al colegio CIEU

Los testimonios incorporados a la causa judicial detallaron que el agresor interceptó a la menor cuando regresaba al establecimiento educativo junto a sus compañeros después del almuerzo. Según las declaraciones testimoniales, Francisco Álvarez “habría interpuesto en su camino, la habría sujetado del brazo y del hombro e intentado besarla y llevársela del lugar, pese a la resistencia de la menor”.

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El acusado se presentó un día lunes en el Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) y pretendió sustraer a la niña de 12 años mediante el empleo de la fuerza física. Al encontrar resistencia por parte de la menor y del entorno escolar, Francisco Álvarez intentó acceder al edificio a las patadas antes de resultar detenido y quedar a disposición de las autoridades judiciales en la ciudad de Ushuaia.

El Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur tramita la causa y dispondrá las próximas medidas de investigación para resolver la situación procesal de Francisco Álvarez. La actuación de la sede judicial inició luego de que el Ministerio Público Fiscal solicitó la apertura de la investigación penal por los hechos denunciados en la capital fueguina.

Las primeras actuaciones de la denuncia judicial confirmaron que el imputado quedó a disposición de la justicia tras arribar en un vuelo desde Buenos Aires y registrar antecedentes por presunto grooming y amenazas. Durante la audiencia fijada un día miércoles, el acusado Francisco Álvarez se negó a declarar ante las autoridades del tribunal. Frente a esa negativa, el abogado defensor solicitó la excarcelación de su asistido, por lo que la causa continuará en el Juzgado de Instrucción N° 3 del Distrito Judicial Sur para la definición de las nuevas medidas probatorias. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

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