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(Por: Rubén Lasagno) – El anuncio sobre la reactivación de las represas por séptima vez desde que Claudio Vidal asumió en diciembre del 2023, se ha consolidado como “un recurso retórico cíclico de incumplimiento permanente”, que tiene su máxima expresión en el último anuncio de ayer donde, como voy a comprobar, hay toda una operación política y mediática que hace demasiado evidente el objeto: engañar (una vez más) a la opinión pública.

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Al llegar a la séptima reiteración durante el mandato del gobernador Claudio Vidal, el patrón es claro: se promueve un escenario de reactivación sin abordar el nudo crítico del proyecto, que es el financiamiento (históricamente dependiente de los desembolsos y la geopolítica con China) y la estructuración de la deuda. Pero a todos parece que les sirve colgarse del anuncio; hasta el Intendente Javier Belloni salió prendido de esta mentira, buscando notoriedad a pesar de que sabe perfectamente que no hay ningún tipo de seguridad en nada de lo que dicen.

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Al patear los plazos hacia enero o febrero de 2027, como lo dijo Vidal, el reinicio de la obra se alinea estratégicamente con el calendario electoral, transformando un proyecto de infraestructura paralizado desde hace 4 años, en una promesa de campaña renovada, pero que no tiene ningún sustento fáctico.

Y si éramos pocos, entró Guzmán. La incorporación del diputado nacional Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) al relato de las “gestiones” cumple una doble función. Por un lado, el oficialismo provincial busca mostrar sintonía y puentes de diálogo con el gobierno nacional, otorgándole un barniz de peso institucional al anuncio. Por otro lado, al mantener el discurso en el terreno de las “negociaciones“, ambos sectores políticos (Vidal y Guzmán) capitalizan la expectativa pública sin asumir el costo político de comprometer fechas de obra concretas, presupuestos aprobados o firmas vinculantes. Pero hay algo que les acorta la validez del discurso: no están los fondos para que la obra reinicie. No es una decisión política de Vidal o Guzmán, es un problema de endeudamiento nacional que el presidente Milei no quiere tomar y sobre ello, ni el gobernador, ni el diputado, tienen una mínima injerencia.

El resurgimiento con fuerza de promesas en torno al esquema del 90/10 (mano de obra local), el “compre local” y las declaraciones de la UOCRA, funcionan como herramientas de contención y de marketing político. Carece de cualquier efecto práctico.

Como OPI Santa Cruz lo ha desmentido a lo largo de los últimos cuatro años, la escala, la especificidad técnica y la realidad demográfica frente a una megaobra de este tipo, hacen que el cumplimiento estricto de esas cuotas locales sea inviable en la práctica. Sin embargo, agitar estas banderas le permite al gobierno provincial apaciguar momentáneamente la conflictividad sindical y generar una narrativa de “defensa de los intereses santacruceños“, aun sabiendo que, en la eventualidad de un reinicio, las condiciones operativas reales dictarán otra cosa, de hecho, las fuentes de OPI Santa Cruz, quienes no creen que la obra se reinicie en el curso del año venidero y menos en enero o febrero, indican que las condiciones de desarrollo de la obra, tanto en costos como en logística y personal, serán muy distintas a las que regían con la UTE de Electroingeniería.

Por otro lado, el comportamiento de la prensa es el engranaje que permite sostener esta operación. Y todo empezó (coordinadamente) con el anuncio del mismo tipo, lavado, incierto y lleno de mentiras, del diario La Nación, la semana que pasó. Cuando un anuncio oficial, carente de cifras, fechas documentadas y contratos, se replica al unísono en hasta tres titulares distintos por medio, sin ningún tipo de repregunta periodística ni contexto y análisis sobre los seis anuncios fallidos anteriores, queda en evidencia el esquema de financiamiento de esos medios a través de la pauta oficial.

Séptima vez que el gobernador Vidal anuncia el inicio de las obras de las Represas. Esta vez junto a su nuevo socio político: Jairo Guzmán

Los artículos en los diarios y en el parte de prensa oficial, están construido sobre verbos y frases que denotan intención pero ninguna acción concreta: “participó de las instancias de diálogo”, “apunta a recuperar progresivamente”, “nuevas gestiones”, etc. Es lisa y llanamente un uso político descarado que se funda en probabilidades, pero los venden a la opinión pública como hechos a corto plazo: falso.

En ningún párrafo se establece una fecha de inicio de obra, un cronograma de hitos, ni la firma de una adenda contractual definitiva. Es el mismo formato de los seis anuncios anteriores de la gestión de Vidal: se anuncia “la negociación” como si fuera un logro en sí mismo para ganar tiempo.

La nota de algunos de los diarios intentan dar una pátina de sustento mencionando el ingreso de USD 150 millones en enero de 2026 y 45.000 millones de pesos en agosto. Sin embargo, este dato juega en contra del propio anuncio; si esos fondos ya ingresaron hace meses y la obra sigue paralizada, demuestra que el problema de fondo (la adenda XII, la estructuración total de la deuda con los bancos chinos y la voluntad política real) no está resuelto. Y por supuesto en ninguno de los diarios se menciona de dónde saldrá el flujo de fondos continuo y necesario para el 54% restante de La Barrancosa y el 81% de Cóndor Cliff y tampoco hablan de que de reactivarse, Cóndor Clif quedará fuera de la ecuación y eso es la mitad de personal y presupuesto.

Pero vamos más allá. OPI ha clarificado todas y cada una de las veces que remitieron dinero desde nación adelantándose a aclarar que son fondos para pagar deudas atrasadas y la operación del gobierno es tan burda, que en algunos diarios aún hoy refieren a la llegada de ese dinero como parte de “la reactivación”.

Y cómo éramos pocos…

La figura de Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) es la gran novedad de este séptimo anuncio. Su rol, según se desprende de sus declaraciones, es fungir “de garante nacional para la narrativa provincial”. Si estábamos mal con los anuncios de las Represas, ahora estamos peor.

Al mostrar a un legislador libertario sentado en las “mesas de diálogo“, el gobierno de Santa Cruz socializa el costo de la parálisis y demuestra sintonía con la Casa Rosada. Ambos espacios construyen así un relato de “esfuerzo conjunto” que les servirá de plataforma de campaña compartida para 2027, independientemente de si se mueve un metro cúbico de hormigón en las represas. Los escarceos de Guzmán diciendo que no son lo mismo con Vidal, es humo. Ambos usan a las represas como botín de campaña y en el caso del libertario entendió que se debía sumar a esta mentira socializada, porque le suma discurso (del cual carece) para su campaña 2027.

Jairo Guzmán no tiene idea de lo que es una represa, pero se ve empujado por las circunstancias, dado que si no aparece en la foto, diciendo las mismas vaguedades que dice Vidal, quedará rezagado en el discurso de la mentira oficial. Él sabe que no puede hacer nada, más que tirarle algún centro a Karina, pero con eso no alcanza. Ni Vidal ni Guzmán pueden hacer nada más que hablar, mentir y especular; de ellos no dependen las decisiones políticas y menos las financieras.

Veremos qué dicen ambos cuando llegue enero o febrero y estemos en el mismo lugar que hoy, especulando, teorizando pero en concreto, no haya ningún dato duro, ni plata ni tiempos, aunque (seguramente) Claudio Vidal y Guzmán ya tendrán preparado otro anuncio, para seguir mintiéndole a la sociedad rememorando la fábula de “El pastorcito mentiroso” que tiene como moraleja las consecuencias nefastas que acarrean las mentiras y el abuso de confianza. (Agencia OPI Santa Cruz)