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(Por: Rubén Lasagno) – El gobernador busca plata desesperadamente para poder encarar un fin de año financieramente complicado para Santa Cruz, a pesar de los anuncios de “posibles inversiones” que no tiene plazos ni seguridad de concreción.

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Las fuentes desde adentro del gobierno indican que la situación financiera es muy delicada y uno de los salvatajes que espera Claudio Vidal, es la toma de deuda pública, lo cual le ayudaría a enfrentar las erogaciones de fin de año, especialmente con la masa de fondos que demanda el aguinaldo e iniciar el 2027 con una base financiera que le permita concretar algunas obras y fundamentalmente sostener su campaña por la reelección.

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El endeudamiento de los 600 millones, que fue tan resistido por la oposición y que le impidieron al gobierno aprobarlo, sigue en Comisiones y ni bien estén dadas las “condiciones legislativas” necesaria y concretas, sin duda volverán a traerlo al recinto para su aprobación.

En ese aspecto en la Cámara “están trabajado” fuertemente para “convencer” a los diputados díscolos que es necesario que el gobierno acceda al endeudamiento. Y de alguna manera se vuelve a replicar el modelo de “negociación” que operó con el caso del pliego del Dr Carlos Albarracín para integrar la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

Los diputados Piero Boffi, Claudio Barrientos y Alfredo Martínez, que inicialmente habían vetado la aprobación del pliego en una sesión, lo aprobaron en la siguiente. Esto solo se consigue mediante “negociaciones” donde se impone la billetera oficial y de esta manera está operando el gobierno provincial con los intendentes y los legisladores que acomodan sus manos de acuerdo a cómo y cuánto le ofrecen y no siempre es “para el pueblo”, precisamente.

De hecho, existe dentro de la propia legislatura provincial, gente del gremio APEL que denuncia en off que diputados de lo que sería “la oposición a Vidal”, se han transformado en verdaderos correos del mensaje oficial, hablando con fuerzas vivas de cada localidad y con los intendente, para “convencerlos” de los beneficios que les traerá a cada uno la aprobación del endeudamiento, ya sea el de 600 millones de dólares o el de 400 mil millones de pesos, para el cual el gobierno necesita menos requisitos.

Otro de los frentes sobre los que actúa el gobierno son las paritarias, donde el condicionante principal es la necesidad de aprobar los fondos líquidos que inyectaría la toma de deuda, ya sea en dólares, en pesos en dólares y pesos o cualquier combinación que le provea al gobierno fondos frescos para sustentarse en lo que falta del 2026 y todo el 2027. Nadie ha cuestionado, parece, el hecho de que el propio gobernador ha dicho hasta el cansancio que esos fondos no irán a gastos corrientes.

“Están apretando fuerte a los intendentes, especialmente en la cuenca (Río Turbio y 28 de Noviembre) y van a apretar hasta sacar el endeudamiento; Verbes y Elmiger lo dicen abiertamente y ya no lo disimulan. Les ofrecieron créditos en el Banco Santa Cruz con respaldo de la coparticipación a cambio de aprobar el endeudamiento”, expresó la fuente quien agregó que los municipios “ya los tiene en la bolsa” y se dice que hasta el Intendente Javier Belloni “ya estaría convencido” y en ese sentido el diputado Alegría “tiene todos los boletos comprados”, recordando que Belloni le dio las manos al gobierno para aprobar el pliego de Albarracín, y en los últimos días se sumó a “la operación Represas” lanzada por Vidal, Guzmán y sindicalistas. De hecho, la reunión de Vidal con Grasso “le hizo entender” al intendente de Río Gallegos, que el endeudamiento es necesario.

A pesar de todo, desde que en diputados se cuestionaba fuertemente los fundamentos del gobierno a la hora cómo y para qué lo iba a usar, de hecho en OPI Santa Cruz hicimos varias notas detallando los groseros errores y omisiones del plan de Vidal; hoy el Ejecutivo a través de Verbes y Elmiger intentan explicar los inexplicables como, por ejemplo, la inexistencia de un plan serio de inversión, respaldado por proyectos serios y estudiados y básicamente lo que no explican es por qué y cómo esos endeudamientos van a engrosar el salario que está por debajo de la línea de pobreza, cuando ellos mismos dijeron que ni un solo dólar iría a gastos corrientes.

Desde gobierno aseguran que el gobernador está decidido a ir a fondo con el endeudamiento de Santa Cruz. Tendremos que estar atentos para ver cómo, cuándo y quiénes son los “facilitadores” de un endeudamiento que dejará hipotecada las regalías y los recursos de Santa Cruz por décadas.

Prohibido olvidar. (Agencia OPI Santa Cruz)