Melella reclamó a la Legislatura aprobar la Ley de Financiamiento Educativo

- Publicidad -

(OPI TdF) – El mandatario provincial cuestionó la demora parlamentaria y defendió el cobro de Ingresos Brutos a la empresa Camuzzi y al banco provincial para financiar salarios, infraestructura escolar y material didáctico.

El gobernador Gustavo Melella exigió a la Legislatura de Tierra del Fuego la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo en la sesión prevista para el 17 de noviembre. El mandatario defendió el proyecto del Ejecutivo provincial como la única vía para incorporar recursos destinados a salarios docentes, infraestructura escolar y materiales didácticos.

Melella cuestionó la demora en el debate legislativo y apuntó contra los sectores opositores que rechazan la norma sin acercar propuestas alternativas. “Espero que se apruebe, no por un Gobierno, sino por nuestros docentes, por nuestros pibes y nuestras pibas”, expresó el titular del Ejecutivo.

- Publicidad -

Nuevos fondos

El gobernador Gustavo Melella afirmó que los problemas estructurales del sistema educativo en Tierra del Fuego requieren dinero concreto y no mensajes de buena voluntad. El proyecto oficial, elaborado junto al gremio docente, es el único que crea nuevas fuentes de financiamiento frente a otra iniciativa de un interbloque legislativo que solo redistribuye partidas existentes.

“La resolución de muchos conflictos es dinero. Actualmente no hay, no es una cuestión ni de mensaje de buena voluntad, es el mejor salario docente posible, es poner fondos en la infraestructura para que las escuelas funcionen como corresponden y poner fondos en el material didáctico que nuestros pibes y pibas necesitan”, sostuvo el mandatario. Melella recordó que distintos actores reclamaron soluciones durante el conflicto docente, pero ahora frenan la herramienta financiera necesaria para sostenerlas.

Gustavo Melella rechazó las críticas que califican el proyecto como un impuestazo y confirmó que la iniciativa grava con Ingresos Brutos a la empresa Camuzzi y al banco provincial. El gobernador aseguró que estos nuevos costos tributarios no serán trasladados a los usuarios de servicios en Tierra del Fuego.

“Hoy la empresa Camuzzi no paga Ingresos Brutos mientras un quiosquero en nuestra provincia paga Ingresos Brutos”, señaló el mandatario al comparar la carga fiscal actual. Además, cuestionó las advertencias sobre eventuales aumentos en las tarifas y sostuvo que existen sectores económicos con capacidad contributiva suficiente para realizar ese aporte al sistema educativo.

Rumbo a la sesión del 17 de noviembre

El gobernador Gustavo Melella atribuyó parte de las objeciones contra la Ley de Financiamiento Educativo a disputas partidarias y pidió a los legisladores de Tierra del Fuego presentar modificaciones concretas. El mandatario instó a debatir el articulado en lugar de bloquear la iniciativa sin alternativas viables.

“Si hay que mejorarla porque la ley es una porquería, mejórenla, yo no tengo problema, pero no simplemente oponerse o la división o las peleas”, manifestó el jefe del Ejecutivo. Con la vista puesta en la sesión legislativa del 17 de noviembre, Melella reiteró el pedido de acompañamiento parlamentario para garantizar los recursos educativos de la provincia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)