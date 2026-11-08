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YCRT empresa de “misses”

El Interventor de YCRT Pablo Gordillo nombró en la empresa con categoría 12 a la señorita Lurdes Sanchez, riojana de 27 años estudiante de abogacía que en abril del 2026 fue elegida como Miss La Rioja, fue finalista en el certamen Miss Supranationar Argentina y compitió en el mes de mayo 2026 al cetro de Miss Universo.

Esta hermosa chica ni bien entró en YCRT, cuando le preguntaron al Interventor Gordillo por qué y en razón de qué le daba la Categoría 12 (la máxima es la 13), el funcionario del yacimiento le dijo a quién lo interpeló “Quiero un trato de reina para ella, porque es un favor político”.

La fuente entendió el mensaje, cuando se enteró que la señorita Sánchez venía por “recomendación” del legislador riojano Diego Felipe Álvarez un amigo de Vidal que el Gobernador Nombró al frente del CFI ¿Tendrá algo que ver o es coincidencia?. Vaya a saber…

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Los empleados de YCRT, quizás por todo esto, entendieron que la Miss haya sido nombrada con la categoría 12 que le reporta entre 4 y 6 millones de pesos por mes, dependiendo del cargo y las funciones que tenga; la categoría siguiente, la N° 13 (la máxima) corresponde al Coordinador General, Gerentes, etc que con cargos y funciones pueden superar los 7 u 8 millones de pesos.

¡Bienvenida Miss La Rioja!. Los mineros se quejan que no tienen insumos de seguridad pero les sobra belleza.

Tachín tachín con los amigos K

El Gobernador Claudio Vidal anunció con bombos y platillos la firma de los Convenios Colectivos de Trabajo con tres gremios y cuatro localidades de Santa Cruz.

Cuando todo hacía presumir que en Santa Cruz soplaban vientos de cambio político, leyendo la info del gobierno nos dimos cuenta que nada había cambiado, era un mensaje con estrépito, confabulado en una noche de copas entre los amigos gremialistas que no representan los intereses de los afiliados y un gobierno a quien no le importan “conquistas” que no sea llevar agua para el molino de la campaña.

Lo que la prensa provincial vende “como un hecho histórico” por ser los primeros CCT con los municipios, es en realidad, un acuerdo de parte que hicieron los intendentes de Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores y Perito Moreno con ATE, UPCN y APAP, todo amigos de gobernador que les impartió “las directivas” en las cuales deberían regirse los CCT, disimulado en las “negociaciones de partes”, con la condición de usar el anuncio como una conquista histórica del SER.

Grasso el dadivoso

El Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso lleva adelante una “cruzada” política con intenciones de llegar a la gobernación cueste lo que le cueste (al pueblo) y en ese tren de conquista, hay gente de adentro de la municipalidad que se queja por la forma que insumen recursos y “los dibujos que hacen” para disimular las partidas, de lo cual nos prometieron pruebas documentales.

Pero básicamente, lo que critican del intendente es que mientras tiene a la ciudad capital sucia, rota, descuidada, sin asfaltar, con calles poceadas, calles y autovía sin marcar, trazas despintadas, cartelería rota o insuficiente, recolección de residuos altamente deficientes, con tasas, impuestos y patentes de las más altas de la provincia, Pablo Grasso abre Unidades Básicas en el interior, recluta gente, paga mucha pauta publicitaria en medio de la capital, Caleta Olivia y la cuenca y viaja en sus tours políticos con una caterva de funcionarios que tienen un solo norte: las elecciones 2027.

Algunos dicen “que no llega” porque cuando se acomoden las fichas, será la condenada y su hijo vago quienes ordenen los peones en la provincia. Lo que hace Grasso, según las fuentes, es “mostrar estructura” para que “tengan que venir al pie” y uno de los mensajes que intenta esgrimir ante “la seleccionadora natural de los fracasados” es decirle “¡Aquí estoy yo!”, mientras tanto actúa con total impunidad, ya que en Santa Cruz no hay oposición, nadie denuncia, el SOEM es socio del intendente Grasso y de la reunión que tuvo con Claudio Vidal, salieron muchas señales que dejan de lado la importancia de las chicanas de medio pelo y surge el acuerdo reservado entre ambos de no producir el MAD (Mutually Assured Destruction) o Destrucción Mutua Asegurada, por eso ni Grasso denunciará a Vidal seriamente y en la justicia, ni Vidal lo hará a pesar que ostenta todo el poder.

Redondeando: Pablo Grasso sigue repartiendo plata por la provincia, gastando lo que no tiene, cobrando lo que es impropio y teniendo al personal en el límite de la pobreza o por debajo, robándole mes a mes el descuento de las Cajas y usando ilegalmente los fondos municipales, para su incierta campaña política, mientras pide “Cristina Libre”, tomando a todos por boludos, pero con la suerte de que “nadie se da cuenta” o bien, son boludos (o se hacen). (Agencia OPI Santa Cruz)