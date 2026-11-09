Hombre de 56 años murió dentro del Casino Club en Río Gallegos

- Publicidad -

La Justicia provincial dispuso una autopsia para establecer las causas del deceso ocurrido el domingo alrededor de las 23 horas en la sede de Avenida San Martín al 600, donde intervinieron ambulancias de UDEM y efectivos policiales.

Un hombre de 56 años falleció en el interior del Casino Club de Río Gallegos luego de sufrir una descompensación durante la noche del domingo. El episodio ocurrió alrededor de las 23 horas en la sala de juegos ubicada sobre Avenida San Martín al 600, según se informó de manera preliminar.

Tras el colapso del apostador, empleados del comercio y clientes que se encontraban en el lugar le brindaron asistencia inmediata mientras solicitaban ayuda médica. Hasta el establecimiento acudieron dos ambulancias de la empresa UDEM para atender la emergencia, aunque no lograron revertir el cuadro.

- Publicidad -

Efectivos de la Policía de Santa Cruz intervinieron en el local y contactaron a los familiares de la víctima para notificarles el fallecimiento. La Justicia provincial dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias exactas del hecho, bajo la hipótesis principal de un paro cardíaco. (Agencia OPI Santa Cruz)