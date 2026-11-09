Santa Cruz

Hombre de 56 años murió dentro del Casino Club en Río Gallegos

Casino Club en Río Gallegos - Foto: OPI Santa Cruz
- Publicidad -

La Justicia provincial dispuso una autopsia para establecer las causas del deceso ocurrido el domingo alrededor de las 23 horas en la sede de Avenida San Martín al 600, donde intervinieron ambulancias de UDEM y efectivos policiales.

Un hombre de 56 años falleció en el interior del Casino Club de Río Gallegos luego de sufrir una descompensación durante la noche del domingo. El episodio ocurrió alrededor de las 23 horas en la sala de juegos ubicada sobre Avenida San Martín al 600, según se informó de manera preliminar.

Tras el colapso del apostador, empleados del comercio y clientes que se encontraban en el lugar le brindaron asistencia inmediata mientras solicitaban ayuda médica. Hasta el establecimiento acudieron dos ambulancias de la empresa UDEM para atender la emergencia, aunque no lograron revertir el cuadro.

- Publicidad -

Efectivos de la Policía de Santa Cruz intervinieron en el local y contactaron a los familiares de la víctima para notificarles el fallecimiento. La Justicia provincial dispuso la realización de una autopsia para determinar las circunstancias exactas del hecho, bajo la hipótesis principal de un paro cardíaco. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Cuatro municipios de Santa Cruz firmaron convenios colectivos

Cuatro municipios de Santa Cruz firmaron convenios colectivos

ASIP Santa Cruz: Foto

ASIP extendió al 31 de diciembre la moratoria para PyMEs

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz -

Lanzaron preinscripciones para el ciclo lectivo 2027

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Dictaron la conciliación obligatoria ante el paro de los auxiliares de la educación

ATE Chubut inicia huelga de 48 horas en todas las escuelas

La Cámara de Comercio de Ushuaia - Foto:

Comercios de Ushuaia cierran por caída de ventas y alquileres

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV - Foto: Presidencia

La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV