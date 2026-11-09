Tierra del Fuego

Tierra del Fuego registró una caída económica del 7% en 2025

Fabricas en Tierra del Fuego - Foto: Gobierno de TDF
Fabricas en Tierra del Fuego - Foto: Gobierno de TDF
- Publicidad -

(OPI TdF) – El Valor Agregado Bruto provincial alcanzó los 5.621 millones 314 mil pesos. Mientras la producción de bienes se retrajo un 17,61%, los servicios registraron una variación positiva del 3,65% interanual.

La actividad económica de Tierra del Fuego registró una caída real interanual del 7% en 2025, según el resultado preliminar del Producto Bruto Geográfico (PBG) elaborado por el IPIEC. La contracción estuvo acompañada por un retroceso del 17,6% en la industria manufacturera, el sector de mayor participación en la estructura productiva provincial.

El informe oficial ubicó el Valor Agregado Bruto (VAB) en 5.621 millones 314 mil pesos y expuso una brecha marcada entre los sectores productores de bienes y los servicios. La industria representó el 33,2% del total provincial, ubicándose por encima de las restantes actividades relevadas en el período.

- Publicidad -

La producción de bienes cayó 17,61%

La producción de bienes en Tierra del Fuego mostró una retracción interanual del 17,61% durante 2025. La explotación de minas y canteras encabezó las bajas del sector con una disminución del 25,8%, seguida por la pesca y servicios conexos con un retroceso del 20,2%.

La industria manufacturera completó el podio de las caídas con una baja del 17,6%, combinando el mayor peso de la economía provincial (33,2%) con un desempeño negativo. Dentro de este mismo grupo, la construcción tuvo una participación del 4,4% en la estructura económica, mientras que minas y canteras aportó el 3,7%.

El sector de servicios en Tierra del Fuego registró una variación positiva del 3,65% interanual en 2025, amortiguando parcialmente el desplome fabril. La intermediación financiera lideró los incrementos con una suba del 11,8%, seguida por la administración pública con un alza del 7,9%.

Los servicios sociales y de salud también mostraron números positivos al aumentar un 6,7% respecto del año anterior. En términos de peso específico dentro de la estructura económica provincial, la administración pública concentró el 15,6% del total. Detrás se ubicaron el transporte con el 8,4%, las actividades inmobiliarias con el 8,2%, el comercio con el 7,6% y la enseñanza con el 7,1%.

El IPIEC midió la actividad real a precios constantes

El IPIEC calculó la caída del 7% del PBG de Tierra del Fuego mediante una comparación a precios constantes para reflejar la variación real de la actividad. Este indicador territorial equivale al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y reúne los valores agregados brutos generados por las unidades productivas residentes en la provincia.

El criterio de residencia aplicado por el organismo estadístico comprende a las unidades que mantienen un centro de interés económico en la jurisdicción y desarrollan, o prevén desarrollar, actividades durante un período prolongado, normalmente de un año. Los resultados difundidos para 2025 revisten carácter preliminar y confirman que el crecimiento de los servicios coexistió con una contracción general de la producción de bienes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

Ampliarán infraestructura para la formación pesquera y acuícola

Ampliarán infraestructura para la formación pesquera y acuícola

Estafas virtuales - Foto:

Policía de Tierra del Fuego informó 350 estafas virtuales

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella

Melella reclamó a la Legislatura aprobar la Ley de Financiamiento Educativo

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV - Foto: Presidencia

La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV

El Presidente Javier Milei - Foto: NA

Javier Milei registra un 66,4% de rechazo en encuesta nacional

El petróleo rozó los US$ 100 tras escalar 4,96% por conflictos bélicos

El petróleo cae más de 4% por señales de distensión en Medio Oriente