Tierra del Fuego registró una caída económica del 7% en 2025

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(OPI TdF) – El Valor Agregado Bruto provincial alcanzó los 5.621 millones 314 mil pesos. Mientras la producción de bienes se retrajo un 17,61%, los servicios registraron una variación positiva del 3,65% interanual.

La actividad económica de Tierra del Fuego registró una caída real interanual del 7% en 2025, según el resultado preliminar del Producto Bruto Geográfico (PBG) elaborado por el IPIEC. La contracción estuvo acompañada por un retroceso del 17,6% en la industria manufacturera, el sector de mayor participación en la estructura productiva provincial.

El informe oficial ubicó el Valor Agregado Bruto (VAB) en 5.621 millones 314 mil pesos y expuso una brecha marcada entre los sectores productores de bienes y los servicios. La industria representó el 33,2% del total provincial, ubicándose por encima de las restantes actividades relevadas en el período.

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La producción de bienes cayó 17,61%

La producción de bienes en Tierra del Fuego mostró una retracción interanual del 17,61% durante 2025. La explotación de minas y canteras encabezó las bajas del sector con una disminución del 25,8%, seguida por la pesca y servicios conexos con un retroceso del 20,2%.

La industria manufacturera completó el podio de las caídas con una baja del 17,6%, combinando el mayor peso de la economía provincial (33,2%) con un desempeño negativo. Dentro de este mismo grupo, la construcción tuvo una participación del 4,4% en la estructura económica, mientras que minas y canteras aportó el 3,7%.

El sector de servicios en Tierra del Fuego registró una variación positiva del 3,65% interanual en 2025, amortiguando parcialmente el desplome fabril. La intermediación financiera lideró los incrementos con una suba del 11,8%, seguida por la administración pública con un alza del 7,9%.

Los servicios sociales y de salud también mostraron números positivos al aumentar un 6,7% respecto del año anterior. En términos de peso específico dentro de la estructura económica provincial, la administración pública concentró el 15,6% del total. Detrás se ubicaron el transporte con el 8,4%, las actividades inmobiliarias con el 8,2%, el comercio con el 7,6% y la enseñanza con el 7,1%.

El IPIEC midió la actividad real a precios constantes

El IPIEC calculó la caída del 7% del PBG de Tierra del Fuego mediante una comparación a precios constantes para reflejar la variación real de la actividad. Este indicador territorial equivale al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y reúne los valores agregados brutos generados por las unidades productivas residentes en la provincia.

El criterio de residencia aplicado por el organismo estadístico comprende a las unidades que mantienen un centro de interés económico en la jurisdicción y desarrollan, o prevén desarrollar, actividades durante un período prolongado, normalmente de un año. Los resultados difundidos para 2025 revisten carácter preliminar y confirman que el crecimiento de los servicios coexistió con una contracción general de la producción de bienes. (Agencia OPI Tierra del Fuego)