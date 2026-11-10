FM El Caletense fue baleada en la zona norte santacruceña

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La emisora suspendió toda su programación del día mientras peritos policiales trabajan en el edificio y el juzgado interviniente investiga las circunstancias del hecho.

Radio El Caletense sufrió un ataque armado contra sus instalaciones durante la madrugada del martes 10 de noviembre, entre las 02:30 y las 03:45 AM, en la zona norte de Santa Cruz. El atentado alcanzó tanto a la sede de FM El Caletense como al medio digital El Calentense, lo que motivó la suspensión total de la programación prevista para la jornada.

La Policía de la provincia de Santa Cruz desplegó pericias en el lugar y contabilizó hasta el momento 15 impactos de arma de fuego distribuidos en el frente y el interior del edificio. En las fotografías difundidas por la propia emisora se observan múltiples perforaciones y rajaduras en los vidrios de una abertura, compatibles con disparos de arma de fuego.

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En las actuaciones interviene el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 1, mientras se investigan las circunstancias de la balacera. El propietario del medio, Emir Silva, reside a escasos metros de la emisora atacada, donde continúan las tareas periciales sin que se hayan informado hasta ahora personas identificadas o detenidas por el hecho. (Agencia OPI Santa Cruz)