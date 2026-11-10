La pobreza sumó 3,4 millones de personas en un año

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La estimación privada refleja un salto interanual de casi 3,4 millones de personas y supera los 15,4 millones relevados por el INDEC en el primer semestre, mientras el Presupuesto 2027 elimina la actualización automática de la AUH.

La pobreza en la Argentina alcanzó a 16,2 millones de personas durante el tercer trimestre de 2026, según estimaciones de la consultora ExQuanti elaboradas sobre datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro entre julio y septiembre implica un incremento interanual de casi 3,4 millones de personas frente al mismo período de 2025.

La medición privada confirma que la reducción del indicador perdió continuidad a partir del tercer trimestre del año pasado y marca un salto frente al último dato oficial del organismo estadístico, que había relevado 15,4 millones de argentinos pobres en el primer semestre de 2026. El rebrote del deterioro social coincide con la visita al país del papa León XIV, quien situó el compromiso con los sectores vulnerables entre sus ejes pastorales.

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En su informe, ExQuanti advirtió que “la pobreza en la Argentina hoy está navegando a una velocidad que va a significar que el gobierno del presidente Javier Milei terminará con un nivel de pobreza mayor al alcanzado durante la pandemia”. A contramano de esa alerta, el Poder Ejecutivo incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 la eliminación del aumento automático de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una herramienta que había contribuido a la baja previa del indicador.

Para elaborar este cálculo ante la falta de la base usuaria oficial del INDEC correspondiente al tercer trimestre de 2026, la consultora ExQuanti utilizó el Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) para el semestre abril-septiembre de 2026, aplicando un ajuste técnico para corregir la subestimación propia de los promedios semestrales móviles.

De cara al próximo año, el estudio proyectó el escenario de 2027 extendiendo hacia adelante el crecimiento promedio trimestral del último año, aunque aclaró que esa trayectoria queda condicionada a la dinámica socioeconómica futura y a la eventual implementación de políticas públicas que reviertan la tendencia. (Agencia OPI Santa Cruz)