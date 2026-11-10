Santa Cruz

Más de 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero, en propiedades vinculadas a Lázaro Báez

Más de 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero, en propiedades vinculadas a Lázaro Báez
Más de 20 allanamientos por narcotráfico y lavado de dinero, en propiedades vinculadas a Lázaro Báez
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La Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC impulsaron los operativos en estancias, inmobiliarias, escribanías y la celda del empresario, quien quedó incomunicado tras el secuestro de droga, documentación y vehículos.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, ordenó este martes 27 allanamientos en esa capital, El Calafate y Buenos Aires contra el empresario Lázaro Báez y su entorno familiar y societario. Los procedimientos responden a dos causas judiciales que investigan maniobras de lavado de dinero, narcotráfico y el manejo de bienes inmuebles.

Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad registraron propiedades del empresario, inmobiliarias, locales comerciales, escribanías y estancias en Santa Cruz. La requisa alcanzó también la celda donde permanece detenido Lázaro Báez, quien quedó incomunicado por disposición judicial mientras avanzaban las diligencias.

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Los operativos contaron con la participación conjunta de efectivos de Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Al cierre de los procedimientos, los agentes secuestraron estupefacientes, documentación y diversos vehículos vinculados con los imputados.

Alcance de los allanamientos

Los 27 procedimientos en Río Gallegos, El Calafate y Buenos Aires fueron solicitados por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos, a cargo del fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La medida judicial apunta a desarticular la estructura patrimonial y operativa atribuida a Lázaro Báez en ambos expedientes.

Entre los indicios que fundamentaron las órdenes de allanamiento figura la actividad ganadera en Santa Cruz, que continuaría ligada al empresario mediante las estancias Alquinta y La Entrerriana. En paralelo, una de las causas investiga específicamente el tráfico de cocaína en una empresa de transporte vinculada a un lavadero de Río Gallegos.

Con la incomunicación de Lázaro Báez ya efectiva, las actuaciones continúan bajo análisis de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la PROCELAC sobre el material probatorio incautado. (Agencia OPI Santa Cruz)

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