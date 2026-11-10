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(Por: Rubén Lasagno) – Informe I – Recientemente se difundió la salida de la Vocal del Tribunal de Cuentas Matilde Morales, la cual al menos en los papeles, se debe a la decisión de acogerse a los beneficios de la jubilación.

Lo interesante y de ahí la sospecha de si Morales se va del TC para jubilarse o la corren para ocupar el cargo con un “misma línea” de Claudio Vidal, dado que de acuerdo a las fuentes del propio entorno del gobernador a las que tuvo acceso OPI Santa Cruz, el Ejecutivo va a enviar a la Cámara de Diputados (y será aprobada) la propuesta de Sergio Pérez Soruco, ex presidente de la Caja de Servicios Sociales, para ser colocado como Vocal del Tribunal de Cuentas y cuando el lector lea la investigación (repartida en varios informes) que iniciamos hoy sobre la CSS y el Tribunal de Cuentas de la provincia, podrá cerrar el contexto y entender por qué el gobierno tiene necesidad de poner en el organismo auditor un “propia tropa” que tendrá el trabajo de impedir que se ventilen irregularidades insalvables en la Caja que hasta hace poco gestionó él mismo como presidente; es decir, ahora desde el TC bloqueará cualquier auditoría sobre irregularidades que cometió él mismo. Pero OPI ya tiene la documentación necesaria para desenmascarar la maniobra, tal como vamos a poner en el conocimiento público desde hoy.

Pérez Soruco, de acuerdo a las fuentes, es clave en el TC, es indispensable en el organismo auditor, precisamente cuando empiezan a tratar el Ejercicio 2025 donde figura el uso del fondo UNIRSE, de manera muy irregular y se encuentra en pleno auge la empresa estatal inventada por el gobierno llamada “Santa Cruz Puede SAU”, la cual en el informe del Tribunal de Cuentas provincial, que está siendo analizado e informado por OPI Santa Cruz (ya vamos por el Informe N° 5), se demuestra la cantidad de delitos económicos y financieros en los que incurre.

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Es que en el ejercicio 2025 de la CSS, además, se suman los aumentos de las empresas contratadas por Hernán Kustich (vocal por el ejecutivo) y allí las irregularidades marcan un sistema de corrupción instalado en la obra social de la provincia, como la continuidad de la empresa EXEGESIS SALUD SRL de Daniel Sergio Cassinotti que fue contratada para auditar el alto costo de los medicamentos y en 2025 se le empezó a pagar montos más elevados a los normales e inclusive facturando conceptos que no están en el convenio.

Y esto que decimos lo tenemos documentado en el informe del Tribunal de Cuentas del año 2024, donde constan esta irregularidades en el documento de 71 páginas al que OPI tuvo acceso gracias a fuentes del propio gobierno de la provincia, que nos facilitó el acceso al denominado “Fallo 6.472 En el Acuerdo Ordinario Expediente N° 819.428 – Letra T.C.- Año 2024, caratulado: “CAJA DE SERVICIOS SOCIALES – ESTUDIO DE CUENTAS EJERCICIO 2024”, cuyo contenido vamos a publicar para que la opinión pública conozca cómo funciona la administración de la CSS y cómo actúa el Tribunal de Cuentas.

Complicidad a la distancia

Respecto del informe del TC sobre la auditoría a la CSS, cabe remarcar, antes de comenzar a enumerar el glosario de irregularidades graves que vamos a publicar, que la Vocal Luciana Villafañe, podríamos decir “una funcionaria remota” ya que trabaja home office desde Córdoba y cobra por transferencia de la provincia de Santa Cruz a la hermosa provincia mediterránea, le puso una impronta sustancial a su postura, la cual acompañó la abogada Gabriela Analía Castro, del TC, quien efectivamente formuló un voto disidente respecto al Considerando Noveno del Informe final del órgano auditor que proponía un cargo patrimonial de más de 59 millones de pesos por los pagos a Exégesis Salud S.R.L, cuyo detalle daremos en informes posteriores.

Si bien la observación está plasmada en el ejercicio 2024, al cual accedimos, la vocal cordobesa, justificando que la actividad de la empresa Exégesis Salud SRL está realizada y expresando falta de criterio uniforme, comparando con un caso totalmente diferente, salva de las sanciones a la CSS y no pide ni multa.

Por estos motivos, la Dra. Villafañe votó por aprobar la rendición de cuentas de los gastos cuestionados (los pagos a Exégesis Salud S.R.L que vamos a publicar en el informe II), limitando el castigo únicamente a una multa por “la desprolijidad administrativa”, pero eliminando el cargo patrimonial millonario propuesto inicialmente.

La ex ministro de Economía de Santa Cruz, Contadora Marilina Jaramillo – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

La Presidente del Tribunal C.P. Marilina José Jaramillo, ex Ministro de Economía del gobierno y puesta allí para eliminar oposición, se adhirió a este voto, lo que logró que en la sentencia final del fallo el cargo solidario se redujera a solo $238.702,27 correspondiente a viáticos y pasajes de otros considerandos, exculpando efectivamente a los responsables de la devolución de los más de 59 millones facturados por Exégesis, como demostraremos en detalle en la investigación de OPI Santa Cruz.

Los argumentos de Villafañe

En su exposición documental, la Vocal Villafañe argumenta a favor de aprobar los gastos observados en el ejercicio 2024 de la CSSy para ello se basa en una serie de puntos claves, que son altamente objetables.

Sobre claras cuestiones de enriquecimiento indebido del Estado, argumentó que el servicio efectivamente se prestó y la Caja de Servicios Sociales lo usufructuó. Sostiene, en el documento, que aplicar un cargo patrimonial solidario cuando el beneficio material ya ingresó a la Caja de Servicios Sociales implicaría consagrar un “enriquecimiento indebido a favor del Estado” (¿?), lo que en Derecho se denomina “una inversión de argumento”.

Señala, al respecto, que todas las falencias apuntadas por la auditoría (falta de dictamen legal previo, ausencia de contrato u orden de compra) son estrictamente de naturaleza formal y administrativa.

Villafañe destaca en su conclusión y voto, que en los expedientes obran constancias de que el trabajo se realizó, como las notas de tareas, facturas y las planillas de afiliados reempadronados. En el próximo informe de OPI detallaremos los mismos.

Afirma en su escrito que “en ningún pasaje del Informe ni del fallo propuesto, la auditoría y Vocal preopinante afirman que el servicio no haya sido efectivamente prestado, que el precio pagado fuera superior al de mercado, o que exista una duplicación de funciones“.

Según la Ley N° 500, para formular un cargo patrimonial debe existir certeza de un daño real a las arcas públicas. Al limitarse las observaciones solo a incumplimientos formales, Villafañe concluye que no se encuentra acreditado el perjuicio económico. Como mostraremos posteriormente en los informes de la investigación, esta ponencia es inaceptable.

La Vocal del TC Villafañe cuestiona que la auditoría observe el incremento retroactivo de la tarifa tildándolo de “exponencial” sin acompañar un comparativo de mercado, considerando que esto constituye un juicio subjetivo de “mérito y conveniencia” sobre la gestión del Organismo, lo cual excede el control de legalidad que le compete al Tribunal de Cuentas; recordemos que ella, a pesar de vivir en Córdoba, es parte del Tribunal de Cuentas y como parte integrante de la auditoría infiere que se ha cometido “un exceso en las facultades de control”, algo realmente difícil de entender, cuando se trata de controlar a un estamento público. (Agencia OPI Santa Cruz)

En el próximo informa abordaremos el análisis del informe técnico contable del Tribunal de Cuentas a la Caja de Servicios Sociales y los ítems auditados, los montos, conceptos y las irregularidades en las que han incurrido.