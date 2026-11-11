Contrataciones directas por urgencia bajo la lupa tras la visita papal

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Una investigación de El Disenso reconstruyó siete contrataciones directas por compulsa abreviada que concentraron el 80% de los fondos en tres empresas, mientras la Jefatura de Gabinete y una unidad ejecutora especial quedan bajo la lupa administrativa.

La organización de la visita del papa León XIV a la República Argentina demandó siete procedimientos de contratación directa por un total de $20.477.334.664,75, equivalentes a unos US$ 14 millones, según una investigación publicada por el portal El Disenso. El trabajo, firmado por los periodistas Mariana Escalada y Agustín Ronconi, ubicó la responsabilidad política en la Jefatura de Gabinete de Ministros, encabezada por Diego Santilli, e identificó a Mariana Vello, titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como funcionaria interviniente en la adjudicación principal.

Los contratos cuestionados abarcaron servicios de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de espacios para la misa frente al Monumento a los Españoles y la Vigilia de Jóvenes. Todas las operaciones se tramitaron bajo el mecanismo de contratación directa por compulsa abreviada por urgencia a partir de mediados de octubre, pese a que la Santa Sede había confirmado la llegada del pontífice el 5 de agosto, una brecha temporal que abre interrogantes sobre la planificación oficial y la competencia entre proveedores.

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DF Entertainment concentró el 42,4%

La firma DF Entertainment S.A. recibió la mayor adjudicación de la Jefatura de Gabinete por $8.690.000.000 mediante el procedimiento 79-0012-CDI26, lo que representó aproximadamente el 42,4% del monto total relevado. Junto con Nuevos Aires Producciones SRL, que obtuvo $4.547.700.000 (22,2%) en el trámite 79-0011-CDI26, y Recordvision S.A. (MediaHub), adjudicataria de $3.090.000.000 (15,1%) bajo el código 79-0016-CDI26, las tres compañías reunieron cerca del 80% de los fondos informados.

El resto de las ocho adjudicaciones distribuidas en los siete expedientes se completó con PRG Argentina SRL por $1.979.345.158 (79-0015-CDI26), Fidias Energía SRL por $1.736.000.000 (79-0010-CDI26) y VMG Video Tech S.A. por $225.000.000 (79-0013-CDI26). En tanto, el procedimiento 79-0014-CDI26 se dividió entre Alfombra Mágica SRL, con $128.080.000, y Tetramon, con $81.209.506,75. El pliego principal de DF Entertainment incluyó una carpa VIP de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras, 3.500 sillas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos, junto a un esquema de acreditaciones para unas 4.000 personas. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, admitió posteriormente que algunos elementos del catering, como medialunas y budines, resultaron excesivos, aunque rechazó que el sector constituyera un lujo descomunal.

La investigación de El Disenso también mencionó la participación de la empresa de seguridad TechSecurity, vinculada por el medio con Martín Menem y su entorno familiar, y de la firma de limpieza Purgato, relacionada con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Ninguna de estas dos compañías figuró con montos asignados ni con códigos de procedimiento en la tabla de las ocho adjudicaciones que sumaron $20.477.334.664,75, por lo que su eventual intervención contractual permanece diferenciada de aquel paquete principal.

La determinación de responsabilidades administrativas concretas sobre Diego Santilli, Mariana Vello y otras autoridades requiere el examen íntegro de los expedientes, ya que la conducción política de un organismo, la autorización de un procedimiento y la firma de cada adjudicación constituyen actos administrativos distintos. El informe periodístico no reprodujo resoluciones que acrediten la firma personal del jefe de Gabinete en cada contratación, mientras que la exposición pública de figuras del espectáculo en los sectores preferenciales y el contraste con el embargo judicial de $828.708.195,16 obtenido por el Pequeño Cottolengo Don Orione contra cuentas del Ministerio de Salud por deudas acumuladas mantienen abierto el cuestionamiento sobre el control de las erogaciones y las prioridades del gasto público. (Agencia OPI Santa Cruz)