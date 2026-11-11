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(Por: Rubén Lasagno) – Por un lado, el gobernador Claudio Vidal insiste con su muletilla de campaña: “liberar a la Justicia de la corsetería K”. Por el otro, sus acciones demuestran un plan sistemático para cooptar el Poder Judicial en beneficio propio. Los recientes cambios impulsados en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y en la jefatura de los fiscales fueron solo el precalentamiento. Ahora, el Ejecutivo avanza en la Cámara de Diputados con pliegos de candidatos a jueces de primera instancia que arrastran gravísimos antecedentes penales.

En el discurso oficial del gobernador Claudio Vidal habla de oxigenar las instituciones, pero en la práctica, los vicios parecen ser exactamente los mismos, solo que con nuevos dueños.

La pretendida “independencia judicial” que pregona el gobierno se desmorona al analizar los nombres de los pliegos acaba de enviar Vidal a la Cámara de Diputados para ocupar puestos clave en los Juzgados de Instrucción Penal de la provincia.

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Analizando cada uno de los pliegos a los que accedió OPI Santa Cruz, lejos de buscar perfiles intachables, el Ejecutivo ha decidido hacer oídos sordos a las advertencias públicas y avanzar con los nombramientos de figuras altamente cuestionadas, destacándose los casos de Débora Soledad González y María Nelia Rubini, cuyos expedientes y pasados oscuros ya han sido expuestos detalladamente por OPI en al menos tres informes: uno del 31 de diciembre del año 2020, otro del 25 de agosto del año 2022 y del 4 de septiembre del 2025.

Los pliegos del escándalo

En base a la documentación en poder de OPI Santa Cruz, a través de una serie de notas oficiales (N° 028, 029, 030 y 031/2026), el Ejecutivo solicitó el acuerdo legislativo para los siguientes cargos:

Dra. María Soledad Diaz Roman (Nota N° 031/2026) para el Juzgado de Instrucción Penal N° Uno de Río Gallegos.

(Nota N° 031/2026) para el Juzgado de Instrucción Penal N° Uno de Río Gallegos. Dra. Pamela Belén Quindós (Nota N° 029/2026) para el Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil de Puerto Deseado.

(Nota N° 029/2026) para el Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil de Puerto Deseado. Dra. María Nelia Rubini (Nota N° 028/2026) para el Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz.

(Nota N° 028/2026) para el Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz. Dra. Débora Soledad González (Nota N° 030/2026) para el Juzgado de Instrucción Penal y Penal Juvenil de Río Turbio.

El caso de las abogadas Rubini y González es el reflejo más crudo de lo que Vidal entiende por “renovación” de la justicia en Santa Cruz. A pesar de los malos antecedentes de ambas, el gobernador decidió premiarlas con un juzgado.

De la violencia sindical al estrado

El caso más alarmante es el de Débora Soledad González, propuesta para impartir justicia en Río Turbio, nada menos que en el fuero penal. El nombre de González está intrínsecamente ligado a uno de los episodios de violencia sindical más graves de los últimos años en la cuenca carbonífera.

Tal como lo documentamos en agosto de 2022, la Justicia dictó el procesamiento y embargo contra 16 personas por los violentos destrozos a la propiedad ocurridos durante el salvaje conflicto de YCRT en el año 2018. En este entramado, la hoy candidata a jueza de Vidal, Débora Soledad González, no fue una simple espectadora: el juez interviniente dictó su procesamiento (sin prisión preventiva) al encontrarla coautora del delito de coacción agravada.

Este aberrante hecho tiene sus raíces en la escalada de violencia de 2018, que derivó en un fallo contundente en diciembre de 2020 por parte del Juez Federal Javier Leal de Ibarra. En aquella resolución, Leal de Ibarra procesó a los sindicalistas que atacaron violentamente las dependencias de YCRT e, incluso, el domicilio particular del entonces interventor de la empresa estatal Omar Zeidán.

Que una abogada procesada por “coacción agravada” en el marco de ataques vandálicos e intimidatorios hoy esté a una firma de convertirse en la Jueza de Instrucción Penal de esa misma localidad, no es un error administrativo; es una declaración de principios del gobierno provincial.

Cambiar el collar, no el perro

El blindaje legislativo que el oficialismo busca darle a candidatos como González y Rubini deja al descubierto la verdadera estrategia judicial del vidalismo. La insistencia de Claudio Vidal por “sacar a la justicia de la corsetería K” es, en realidad, una pantalla discursiva para justificar el desmantelamiento de la estructura anterior y reemplazarla por una red de magistrados y fiscales leales a su propio espacio político.

Lo hizo forzando modificaciones en el máximo tribunal de la provincia, lo hizo al poner un alfil propio como Jefe de Fiscales, y lo hace ahora, garantizando impunidad y poder a personas que, en lugar de estar asumiendo un juzgado para dictar sentencias, deberían estar sentadas en el banquillo de los acusados dando respuestas.

Las fuentes indican que este jueves no se va a tratar pero en la próxima sesión Vidal logrará su objetivo porque tiene las manos para la mayoría simple y la inefable colaboración de los diputados Piero Boffi, Alfredo Martínez, Fernando Pérez y Claudia Barrientos, que le allanaron el camino para imponer al Dr Carlos Albarracín en la última sesión.

Se ve que muchos legisladores están “por el cambio de la justicia en la provincia“. Después de todo lo informado desde el año 2020 sobre estos personajes, cuando los diputados voten, les contaremos a nuestra audiencia, cómo lo hizo cada uno. (Agencia OPI Santa Cruz)