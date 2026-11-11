Legislatura fueguina inspeccionó el predio del radar en Tolhuin

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(OPI TdF) – La comitiva legislativa no pudo ingresar al perímetro cercado de la estancia El Relincho y aguarda los resultados técnicos de la Dirección General de Política y Gestión Ambiental.

La Comisión Investigadora Especial por el caso Leolabs constató recientemente en el predio de la estancia El Relincho, en inmediaciones de Tolhuin, que el radar instalado en la zona no cuenta con suministro de energía eléctrica. La verificación se realizó en ejercicio del poder de policía ambiental de la provincia, con la participación del legislador Pablo Villegas (MPF), las legisladoras Natalia Gracianía (LLA) y Gisela Dos Santos (ST), y la secretaria legislativa Nadia Luján.

La comitiva recorrió el sector exterior junto a integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Ushuaia y trabajadores de prensa locales. Durante el procedimiento, personal de la Dirección Provincial de Energía (DPE Tolhuin) exhibió las instalaciones ante los parlamentarios para acreditar la desconexión del servicio.

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La Comisión Investigadora Especial confirmó la ausencia de alimentación eléctrica en el predio de Tolhuin mediante el respaldo técnico del ingeniero electrónico Carlos Pane, integrante de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF). No obstante, los legisladores y los veteranos de guerra no lograron ingresar al interior del perímetro cercado donde opera la estructura de Leolabs.

Sobre el trabajo conjunto con los operarios energéticos, Pablo Villegas destacó la colaboración de la DPE Tolhuin, “quienes nos han mostrado que no está alimentado con energía”. El parlamentario señaló además que la inspección ocular contó con la opinión especializada del profesional universitario para validar las condiciones externas del tendido.

Respecto a la imposibilidad de traspasar el cerco perimetral en la estancia El Relincho, Villegas expresó: “Nos hubiera gustado ingresar para poder, a través de la intervención de este ingeniero, ver algunas otras cuestiones”. El legislador también indicó que habría resultado oportuno contar con especialistas de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Responsabilidades administrativas y postura oficial

La investigación parlamentaria de Tierra del Fuego apunta a determinar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos en las áreas de energía, ambiente y registro societario por la habilitación inicial de Leolabs. Según detalló Pablo Villegas, la instalación y puesta en funcionamiento del radar dependió directamente de la prestación eléctrica otorgada por la DPE y de la autorización ambiental emitida por el Ministerio de Producción y Ambiente provincial.

El legislador sostuvo que la Comisión Investigadora Especial debe cumplir su mandato institucional para reconstruir los hechos ocurridos en Tolhuin. En esa línea, precisó que el cuerpo busca establecer “si existieron o no responsabilidades de los funcionarios públicos intervinientes en las áreas de energía, de ambiente o en alguna otra área de gobierno como ha sido la Inspección General de Justicia”.

Villegas lamentó la falta de declaraciones por parte de exfuncionarios provinciales ante la comisión. “Colaboración que nosotros esperábamos para poder dilucidar de mejor manera cómo llegamos a esta situación al tener semejante instrumento en el corazón de la isla, en la Tierra del Fuego”, afirmó el diputado, quien recordó la postura del Ministerio de Defensa de la Nación al señalar que la instalación “atenta contra la seguridad nacional”.

La Comisión Investigadora Especial aguarda ahora el resultado formal de la inspección realizada por la Dirección General de Política y Gestión Ambiental del Ejecutivo provincial para incorporar las conclusiones técnicas al expediente legislativo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)