Transportistas de Tierra del Fuego analizan frenar sus flotas

- Publicidad -

(OPI TdF) – El titular de Logística Antártica, Darío Loreto, señaló que la retracción económica y el deterioro de la Ruta Nacional 151 destruyen el capital de trabajo de las firmas del sector.

El sector del transporte de cargas en Tierra del Fuego atraviesa una crisis operativa que amenaza el abastecimiento insular de insumos básicos. Darío Loreto, titular de Logística Antártica, informó recientemente que las empresas del rubro analizan paralizar parte de sus unidades ante la caída de la demanda y el encarecimiento de los costos.

Según precisó el referente empresarial, la retracción de las cargas alcanza entre un 35% y un 40% en determinados segmentos comerciales. Esta baja responde al parate de la actividad económica y a la pérdida del poder adquisitivo, factores que redujeron de forma directa el ingreso de alimentos, frutas y verduras a la provincia.

- Publicidad -

La caída del consumo minorista

El descenso en las ventas minoristas golpeó de lleno al transporte comercial que abastece a Tierra del Fuego. A diferencia de la logística industrial, que opera con ciclos prefijados de producción, el traslado de bienes de consumo diario sufrió un recorte inmediato.

Según detalló Darío Loreto, la menor circulación de mercancías responde principalmente al parate de la actividad general y a la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Esta retracción de entre el 35% y el 40% en las cargas compromete la sostenibilidad de las empresas transportistas que operan en la isla.

Frente a este escenario, la estructura de ingresos de firmas como Logística Antártica perdió previsibilidad. El volumen actual de fletes resulta insuficiente para sostener la operatoria habitual de las flotas comerciales que conectan el continente con el territorio fueguino.

El mal estado de los corredores viales patagónicos, con eje en Chubut y la Ruta Nacional 151, multiplica las roturas mecánicas y los tiempos de viaje. En ese tramo crítico, los transportistas demoran hasta seis horas para recorrer apenas cien kilómetros.

Estas condiciones deterioran incluso a las unidades nuevas y elevan de forma drástica el costo de mantenimiento de las flotas. A este gasto se suman los costos fijos del cruce en balsa hacia Tierra del Fuego, agravando la ecuación financiera de las empresas.

Ante la imposibilidad de cubrir los costos operativos, Logística Antártica evalúa inmovilizar parte de sus camiones. Loreto remarcó que mantener los vehículos parados no neutraliza las obligaciones laborales y tributarias, pero continuar en marcha con tarifas atrasadas destruye el capital de trabajo de las firmas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)