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(Por: Rubén Lasagno) – Recuerdo que en una de mis columnas del año 2022 dije expresamente que a tantos años de haberse “agotado” el mecanismo de corrupción en la obra pública, al menos en gran escala, la misma que generaba los bolsos llenos de dólares que le llevaban a Juncal, a la casa de la jefa de la banda, con los principales cabecillas de la asociación ilícita presos (el primero fue Jaime en el 2016) o al menos en años posteriores imputados, procesados y algunos condenados, si bien el robo de la obra pública había sido escandaloso, los fondos que se siguieron moviendo en años posteriores y que se mueven aún hoy 2026, tenían/tienen otro origen: el narcotráfico.

Si bien la maquinaria de la corrupción estatal liderada por los dos presidentes argentinos (Néstor Kirchner y Cristina Fernández) fue la musa inspiradora para el armado del asalto a las arcas del Estado que consumió un PBI, el dinero es fungible, por lo tanto, cuando esa maquinaria se detuvo, sin duda que el drenaje de plata que soportaron los delincuentes con el pago de costosos abogados, las incautaciones, los embargos, etc, de no haber sido retroalimentado el sistema de fondos sucios que manejaban de otra vertiente, se hubiera terminado.

Entonces, surgía una sola ecuación que cerraba de manera perfecta: aquel dinero que los delincuentes, sus familias y sus testaferros, seguían manejando hasta ese año en que plantee mi teoría y lo hacen hasta la actualidad tiene un solo origen: el narcotráfico.

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Ayer en Santa Cruz tuvimos la primera visualización de lo que a todas luces es la confirmación de mi nota del año 2022. Y como decía la condenada “no tengo pruebas pero no tengo dudas”, en el año 2016, cuando Austral Construcciones dejó a 2.000 trabajadores en la calle e hicimos un seguimiento y hasta un video con declaraciones de uno de los obreros, entre algunos de los ex trabajadores hubo uno que nos expresó en aquel momento “Investiguen y averigüen qué llevan y traen los camiones de Austral Construcciones a Bs As, a la isla (TdF) y van a ver que no es material solamente. Acarrean falopa y tienen pase libre por las rutas, Son todos narcos”.

Aquellas afirmaciones que en ese momento no le dimos más entidad que el descargo de una persona contrariada, deja en claro que aquel obrero no mentía.

Hace dos días se hicieron 27 allanamientos en estancias, propiedades, estudios contables de El Calafate y Buenos Aires, hubo varios detenidos y todos por integrar una banda de tráfico de estupefacientes, lavado de dinero del narcotráfico y lavado de activos vinculado al testaferro K, preso por delitos económicos, Lázaro Báez. De paso le decimos a la justicia que investigue quiénes son los que compran los bienes y las propiedades incautados que salen a remate público.

Y todo nació cuando la justicia comenzó a hurgar en las cargas y circuito de los camiones de Báez, donde (como no podía ser de otra manera) transportaban droga. Finalmente, desde el 2025 comenzaron a seguir la pista firme del tráfico de estupefacientes y hasta le requisaron hasta la celda al testaferro K y detuvieron a su pareja, la señora Claudia Isaurralde a quien también allanaron en su mansión de la costanera en la villa turística. (OPI está terminando una investigación respecto de todo este caso).

Dos más dos: cuatro

Si cualquier habitante de Santa Cruz puede observar el crecimiento inusitado de gente con poco poder económico, que de pronto abunda en recursos, plata, negocios, vehículos, viajes e innumerables “beneficios” de una clase ascendente con extraño aceleramiento en medio de una crisis que atraviesa a todos y aplasta al comerciante medio y al trabajador privado, es que ese dinero proviene de algún lado y no precisamente de la legalidad.

Y en aquella nota de hace unos años lo planteaba sin vueltas: ese circuito de fondos de la corrupción tenía que alimentarse del narcotráfico por razones obvias: si no existe esa retroalimentación, los recursos, aún los más abundantes, se terminan.

Y la corrupción K, especialmente de la mano del testaferro mayor que llegó a vivir en El Calafate con plena libertad, en medio de su detención domiciliaria, estaba “diversificada” y se había transformado en un cuadro de doble entrada. La primera boca de alimentación había sido cortada por la salida del poder y las investigaciones sobre la obra pública; la segunda entrada se alimentaba del narcotráfico, el lavado de dinero, el lavado de activos, la compra de propiedades, negocios, la apertura de estaciones de servicios, empresas de servicios con poca o escasa actividad y para ellos ha usado y usa personas que de no ser por este motivo, no tedrían una “explosión patrimonial” inexplicable. etc.

Por este motivo es que siempre creí que en algún momento en que la justicia decidiera ir por ahí, se le terminaría la paz kantiana que han tenido los “palos blancos” y “testaferros de los testaferros principales” de esas fortunas mal habidas, que siguen multiplicándose como hongos en Santa Cruz y ponen en evidencia que a los fondos de la corrupción estatal la cual por años construyeron delincuentes de guantes blancos, algunos de los cuales están presos y condenados, se le sumaba una vertiente de fondos provenientes de un delito aún más aberrante.

Y estaba claro que, ante la vista del público, es más aceptable la corrupción estatal por robo de fondos públicos, que por el narcotráfico. Por ese motivo gran parte de esas fortunas se enmascaraban detrás de los ilícito económicos producidos en contra del Estado, mientras se ocultaba con expresa decisión de la delincuencia, el verdadero origen de la plata que fluye desde la clandestinidad, se enmascara tras la excusa de aquella obtenida mediante el robo de fondos públicos y permanece alimentando el circuito ilegal; por eso cualquiera de ellos prefería pasar por “un palo blanco de Lázaro”, la corrupción K (derivado del robo al Estado) y los delitos económicos, que por narcotraficante.

Una alerta de todo esto la dimos cuando en El Calafate se vivió la aberrante muerte de Fabián Gutierrez, caso al que, por obvias razones, nunca se llegó a profundizar en los fundamentos del atroz asesinato previo a una tortura claramente reveladora.

Y todo siguió así hasta que un fiscal y un juez, se decidieron a unir las puntas y encontraron que los camiones de Lázaro transportan algo más que materiales y dinero, como se ha escrito en los informes judiciales del inicio de la causa por la obra pública. (Agencia OPI Santa Cruz)