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(Por: Rubén Lasagno) – Informe II – Continuando con el informe del Tribunal de Cuentas sobre la administración contable de la Caja de Servicios Sociales, hoy vamos a desarrollar un capítulo que tiene mucha importancia dentro de las 71 páginas que componen el informe auditor.

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Pagos bajo el Convenio de Servicio de Auditoría y Asesoramiento en Cobertura Discapacidad (Res. N° 5194/CSS/2024)

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Estos pagos se originan en un convenio para auditar planes especiales (crónicos, discapacidad, medicamentos de alto costo), sin embargo, las autoridades de la CSS encontraron que el monto original del convenio era de $ 2.800.000,00 sin embargo éste fue aumentado de forma retroactiva mediante la Resolución N° 14.095/CSS/2024, dictada el 11/12/2024, una vez que los pagos mensuales ya habían sido ejecutados.

Contrataciones Directas y pagos observados

Lo que sigue a continuación son pagos realizados por la CSS encontrado por los auditores, los cuales fueron realizados por conceptos no incluidos en el convenio original ni en sus actas complementarias y se realizaron por contratación directa. Sumaron un total de $ 59.128.465,00.

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL Pagos irregulares en la CSS: 72,9% sin contrato Comparativa mensual entre pagos bajo convenio (Res. 5194/24) y contrataciones directas sin respaldo (Junio – Noviembre 2024, en millones de pesos) Bajo Convenio Sin Contrato (Directa) Junio $3,36 M $8,47 M Julio $3,36 M $0 Agosto $3,42 M $10,16 M Septiembre $3,96 M $10,16 M Octubre $3,96 M $14,11 M Noviembre $3,96 M $16,22 M 72,9% Sin Contrato $59,13 M en contrataciones directas $81,16 M Total Auditado Desembolsos Junio – Noviembre 2024 27,1% Bajo Convenio $22,03 M con aumentos retroactivos Fuente: Auditoría CSS / Tribunal de Cuentas | Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

La renuncia a la vocalía del Tribunal de Cuentas de Matilde Morales es para jubilarse, pero se da justamente en una pr¿Qué encontraron los auditores del TC?

Sobre estos gastos relevados por los auditores del Tribunal de Cuentas en la Caja de Servicios Sociales, los inspectores encontraron serias irregularidades en la confección del contrato, los montos abonados y los conceptos de esos gastos.

Por ejemplo, de acuerdo al informe del TC, la CSS no presentó documentación sobre la tarifaria aplicable ni un contrato que contemple estas erogaciones.

Asimismo encontró que las mismas constituyen contrataciones directas de trato sucesivo mensual, lo que vulnera el Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto N° 1678/22).

La auditoría señaló con extrema precisión que los trámites se iniciaron con notas de la propia empresa (sin fecha) y carecen de una nota de pedido justificada por una autoridad competente.

Otra omisión grave es que ninguna de estas inversiones cuentan con orden de compra, dictamen legal, ni resoluciones individuales que aprueben y autoricen cada pago y además carecen de certificaciones de recepción definitiva de los servicios suscriptas por autoridad competente.

Los inspectores encontraron que en la CSS las facturas no incluían constancia de comprobante emitido por AFIP/ARCA, ni se adjuntaban comprobantes de transferencias y retenciones impositivas.

Y el Tribunal de Cuentas concluye al respecto: Debido a la imposibilidad de verificar el origen y la correcta inversión de estos $ 59.128.465,00, el Tribunal mantuvo la observación y formuló un Cargo Patrimonial Solidario contra los responsables del ejercicio.

Los que fueron salvados de poner la plata

En nuestro primer informe detallamos cómo la Vocal del Tribunal de Cuentas Luciana Villafañe con el apoyo de la contadora Marilina Jaramillo, exculparon a los responsables de la CSS de contratar con la empresa Exégesis Salud SRL (de Córdoba) el trabajo de “Asesoramiento y Reempadronamiento”, desestimando, con argumentos por demás endebles, que justificaron, precisamente, éstas irregularidades que enumeramos en este segundo informe.

El cargo patrimonial por más de 59 millones de pesos que imponía la resolución del TC, no fue propuesto contra la empresa Exégesis Salud S.R.L., sino precisamente contra los funcionarios públicos de la Caja de Servicios Sociales (CSS) responsables de autorizar esos pagos.

El Tribunal de Cuentas tiene jurisdicción para juzgar la conducta y la responsabilidad patrimonial de los administradores de los fondos del Estado, técnicamente denominados “cuentadantes” pero no de las empresas o proveedores privados. Por ello, el dictamen original del Tribunal de Cuentas (previo al voto disidente de las vocales Villafañe y Jaramillo) exigía que el dinero fuera devuelto a través de un “Cargo Patrimonial Solidario” por las siguientes autoridades de la CSS: la Lic. Nadia Marilin Peralta (Gerente Financiero); el Sr. Pablo Marcelo Hernández (Director General de Administración y Finanzas). Laura Paola Guittard (Directora de Tesorería) y Lic. Cesar Ricardo Caucaman Gerente de Gestión y Sistemas de la Información, (aunque no es imputado por los pagos a Exégesis).

El Tribunal de Cuentas, antes del salvataje de Villafañe y Jaramillo, se proponía castigar a estos directivos porque fueron ellos quienes permitieron las irregularidades administrativas (ausencia de convenios formales, falta de dictámenes legales y autorizaciones retroactivas de tarifas). La Ley N° 500 estipula que, si hay un perjuicio económico para el Estado, quienes deben resarcirlo con su propio patrimonio son los funcionarios que incumplieron sus deberes de control y legalidad.

Por lo tanto, la decisión final impulsada por Villafañe y apoyada por Jaramillo lo que hizo fue exculpar económicamente a los gerentes y directores de la CSS.

Su argumento central (invertido) fue que, dado que Exégesis efectivamente realizó el trabajo de reempadronamiento y auditoría, cobrarle esos 59 millones a los funcionarios de la CSS para devolverlos al Estado configuraría un “enriquecimiento indebido” para las arcas públicas.

¿Y el presidente de la CSS?

Como era de esperar hicimos las averiguaciones necesarias para saber por qué en el informe del Tribunal de Cuentas, el Presidente de la Caja de Servicios Sociales (CSS) no figura en la lista de sancionados y es porque no está catalogado legalmente como el “cuentadante” o responsable directo de la rendición financiera de esos pagos específicos.

En el derecho administrativo y el control de cuentas, los cargos patrimoniales recaen sobre la cadena de funcionarios que firman, controlan, liquidan y transfieren el dinero (la línea administrativa, contable y de tesorería). Como ellos son los que emiten las órdenes de pago, retienen los impuestos y verifican las facturas, son los que deben responder económicamente si el gasto es irregular o carece de los respaldos legales como contratos o dictámenes, tal el caso que nos ocupa. (Agencia OPI Santa Cruz)