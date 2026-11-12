Chubut

Un hombre de 33 años falleció ahogado en una laguna de Gan Gan

Gan Gan en la provincia de Chubut -
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(OPI Chubut) – El cuerpo fue hallado tras una búsqueda iniciada por personas presentes en el lugar y trasladado a Puerto Madryn para realizar la autopsia correspondiente antes de su entrega familiar.

Un hombre de 33 años falleció por ahogamiento en una laguna ubicada a 5 kilómetros de la localidad de Gan Gan, en la provincia del Chubut, según se informó de manera preliminar sobre el episodio registrado durante la jornada del lunes.

El hecho ocurrió cuando la víctima visitaba el sector junto a su pareja para pasar el día en medio de altas temperaturas. En esas circunstancias, el hombre decidió ingresar a la laguna con el objetivo de refrescarse, pero tras sumergirse no volvió a aparecer en la superficie.

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Al advertir la situación, la mujer que lo acompañaba alertó de inmediato a otras personas que permanecían en el lugar para pedir asistencia. Quienes se encontraban en las inmediaciones iniciaron una búsqueda rápida en el espejo de agua y hallaron el cuerpo sin vida momentos después.

Una vez confirmado el deceso, se dispuso el traslado del cuerpo desde las cercanías de Gan Gan hasta la ciudad de Puerto Madryn. En esa localidad se programó la realización de la autopsia correspondiente antes de proceder a la entrega de los restos a sus familiares. (Agencia OPI Chubut)

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