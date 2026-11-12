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Venezuela reactivará excarcelaciones en centros preventivos

Foro Penal confirma 80 nuevas excarcelaciones en Venezuela
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El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, informó que evaluarán expedientes en centros de reclusión preventiva. El diputado Jorge Arreaza precisó que los condenados por delitos graves quedarán excluidos.

El Estado venezolano reactivará a partir de este jueves un proceso de excarcelaciones dentro de las jornadas de evaluación y abordaje en los centros de reclusión preventiva, según informó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Pedro Infante. El anuncio oficial se realizó desde las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde el legislador detalló que la medida busca agilizar los procedimientos judiciales vigentes y garantizar la liberación de personas o el otorgamiento de los beneficios procesales correspondientes.

La medida surge tras una reunión de coordinación entre los distintos sectores que integran el sistema de justicia penal de Venezuela. Según consignó Infante, en ese encuentro participaron jueces, funcionarios del Ministerio de Interiores y representantes de los cuerpos de seguridad nacional para articular el trabajo administrativo y operativo en las sedes de detención preventiva.

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Alcance de las evaluaciones judiciales en Venezuela

La Asamblea Nacional de Venezuela acompañará el proceso de transformación judicial iniciado este año con el objetivo de revisar la situación procesal de las personas recluidas en centros preventivos. Durante la presentación del esquema de trabajo, Infante precisó que la intervención parlamentaria respaldará el relevamiento de los expedientes en cada establecimiento de detención para acelerar las resoluciones pendientes dentro del sistema penal.

En la misma instancia, el diputado Jorge Arreaza sostuvo la necesidad de sostener la coordinación entre los poderes públicos para ejecutar las revisiones judiciales previstas. Arreaza aclaró de forma expresa que las personas que hayan cometido delitos graves no recibirán ningún tipo de beneficio procesal ni accederán a las medidas de excarcelación anunciadas por el oficialismo parlamentario. (Agencia OPI Santa Cruz)

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