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(Por: Rubén Lasagno) – Pablo Gordillo, Interventor de YCRT, acaba de hacer declaraciones en un medio de la cuenca carbonífera y haciendo un descargo bastante lavado y poco sustancioso sobre dos temas que en OPI tratamos oportunamente, es el propio funcionario quien confirma una a una las sospechas que incluí en mis análisis sobre los motivos y las consecuencias del incidente con la locomotora 005..

Sobre la imposibilidad de cumplir con el contrato de venta de carbón, Gordillo dijo:

“…para alegría de algunos y tristeza para la gran mayoría, estamos en un proceso complicado, porque teníamos ya casi dos incumplimientos de embarques. La empresa envió personal de muestreo para ver la calidad del carbón que estamos teniendo por el tiempo que transcurrió. Estamos intentando sostener el contrato lo que más podemos, pero bueno, el no tener todavía un diagnóstico real de reparación de la locomotora 05 o del desmontaje de optimización de la 04, no tenemos fecha cierta de cuándo podríamos nosotros estar cumpliendo en un contrato, así que por lo pronto no hay venta. No tengo yo forma de sostener el contrato porque no tengo fecha cierta de embarque.”

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En OPI Santa Cruz, anticipamos que el accidente de la locomotora 005 terminaría siendo utilizado como la coartada perfecta frente a la imposibilidad logística y matemática de cumplir con las exportaciones. Esto quedó plasmado específicamente en las siguientes notas de octubre y noviembre de 2026:

Nuestro primer título,el 20 de octubre de 2026, fue “Cómo YCRT firmó un contrato a sabiendas de su propio colapso logístico. La inviabilidad matemática y operativa del último anuncio”.

En esta publicación dejamos en claro que el accidente se transformaría en el pretexto a medida para tapar la falta de capacidad real de la empresa. Escribí textualmente que el descarrilamiento le dio a la intervención “la excusa ideal. Ya no se trata de que YCRT falló por desinversión, mala planificación o por prometer lo imposible con una sola máquina operativa; ahora el relato gira hacia ‘íbamos a cumplir, pero nos sabotearon’“. Además, señalé que los “parches discursivos que intentan ‘explicar’ y/o ‘lamentarse’ desde YCRT son extemporáneos, armados y ficticios”, prediciendo exactamente el tono de las declaraciones que Gordillo hizo ayer.

Otra de mis notasdel 8 de octubre de 2026 se tituló “La imprevisión, el abandono y el desvío de personal y recurso de YCRT quedó en evidencia tras el descarrilamiento y el gobernador sacó los enanitos verdes del bolsillo“.

Inmediatamente después del descarrilamiento, expuse cómo este incidente desnudaba la imprevisión de la gestión y advertí que tanto Claudio Vidal como Pablo Gordillo alentarían el “fantasma del sabotaje” para desviar la atención de la falta de mantenimiento en las vías (con terraplenes inestables) y la inminente caída de los embarques pautados. Y así fue.

Y la tercera nota en la cual me referí al tema es la del 3 de noviembre 2026 bajo el título: “No le creo nada. El panfleto de Pablo Gordillo: relato, condicionales y cero pruebas“.

Aquí desarmé el comunicado oficial “de diseño” emitido por Gordillo, señalando que se trataba de un documento plagado de inconsistencias, sin pruebas periciales reales, redactado específicamente para ocultar la desinversión, evadir responsabilidades institucionales y preparar el terreno para justificar el lucro cesante y la falta de envíos de carbón.

Lo que Gordillo llama hoy un “proceso complicado” y la falta “de una fecha cierta de embarque” por el estado de las locomotoras 005 y 004, es exactamente el desenlace que preví semanas atrás al cruzar la logística real del yacimiento con el relato oficial.

El descarrilamiento simplemente fue la oportunidad para blanquear un incumplimiento que, de todas formas, era operativo y logísticamente inviable.

Y me cabe el derecho de sospechar que quizás, hasta podría haber sido “un autosabotaje”, sabiendo de la fragilidad del sistema ferroviario, para lograr este objetivo: detener el proceso y justificar con el incidente, el incumplimiento inexorable del contrato que, de antemano, el Interventor y los propios sindicatos, sabían que no podrían cumplir por la inexistencia de una infraestructura productiva que le permita sacar el tonelaje de carbón que se habían comprometido. (Agencia OPI Santa Cruz)