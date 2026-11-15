Santa Cruz

 La inflación en Patagonia alcanzó el 2,5% en octubre

La inflación, precios - Foto: NA
La inflación, precios - Foto: NA
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El Índice de Precios al Consumidor de la región Patagónica acumuló 24,2% en 2026, mientras el nivel general del país trepó 2,2% mensual y 33,1% interanual impulsado por tarifas de gas y servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación en la región Patagónica alcanzó el 2,5% durante octubre de 2026 y acumuló un incremento del 24,2% en los primeros diez meses del año. La medición regional superó en 0,3 puntos porcentuales al índice general nacional, que se ubicó en el 2,2% mensual.

A nivel país, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual del 33,1% en comparación con octubre del año anterior y un acumulado del 26,3% en lo que va de 2026. El dato de octubre implicó una aceleración intermensual del 0,3% respecto del registro previo y superó las estimaciones de los analistas y consultoras privadas.

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Con este resultado, la evolución de los precios minoristas exhibe fluctuaciones tras haber marcado un 2,1% en julio y descender al 1,7% en agosto. El comportamiento mensual volvió a ubicar a las provincias del sur argentino por encima del promedio general en el tramo final del año.

Impacto de las tarifas

El informe estadístico difundido por el INDEC para el total nacional detalló que el mayor incremento mensual correspondió a la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2% explicada por el ajuste en el gas. Dentro de las categorías del índice, los precios Estacionales lideraron las alzas con un 5,5% por el encarecimiento de verduras, tubérculos y legumbres.

División / Categoría (Nivel Nacional)Variación Octubre 2026Principal factor de incidencia
Estacionales5,5%Verduras, tubérculos y legumbres
Vivienda, agua, electricidad y gas4,2%Aumento del gas
Recreación y cultura3,3%Sin desglose en el reporte
Regulados2,9%Gas y combustibles para vehículos
Bienes y servicios varios2,3%Sin desglose en el reporte
Prendas de vestir y calzado2,2%Sin desglose en el reporte
Transporte2,1%Sin desglose en el reporte
Alimentos y bebidas no alcohólicas2,0%Sin desglose en el reporte
Comunicación2,0%Sin desglose en el reporte
IPC Núcleo1,5%Alquiler de la vivienda y restaurantes

Por debajo de vivienda se ubicaron Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%), mientras que Prendas de vestir y calzado igualó el promedio general con 2,2%. En el tramo inferior se posicionaron Transporte (2,1%), Comunicación (2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%), cerrando la medición con los precios Regulados en 2,9% y el IPC núcleo en 1,5% por subas en alquileres y restaurantes. (Agencia OPI Santa Cruz)

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