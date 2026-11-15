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Amotinados

Los trabajadores de interior de mina en YCRT se le amotinaron al Interventor porque les quieren obligar a tomar se las vacaciones de fin de año a partir del 30 de noviembre/2026 y al resto, con el cronograma normal. A raíz de ello días pasado hubo retención de servicios y se unieron algunos sectores de producción y de administración que piden otra fecha y/o respetar el cronograma que siempre se aplicó para las vacaciones estivales.

Desde el yacimiento aseguran que hay aprietes de Pablo Gordillo, el mismo que nombró a la Mis La Rioja con categoría 12 en Buenos Aires, para que acepten el cronograma que, según los trabajadores, les dejan “días colgados”.

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Este problema que afecta directamente a la producción, sumado a los incidentes ferroviarios que ha dejado a la empresa operativamente anulada, hace que YCRT no pueda cumplir con la carga de un solo buque y produce puras deudas para el Estado nacional.

Desde adentro de uno de los sindicatos más allegados a la Intervención, especulan que ésta y otras maniobras que se perciben en el yacimiento es para usar todo argumentalmente a fin justificar el incumplimiento de los contratos “Todos sabemos que si hay multas o penalidad por contratos no cumplidos, quien pagará es el Estado nacional”, afirmaron desde el gremio.

Y agregó “Nadie hace una venta sabiendo que no teníamos la locomotora en condiciones, el sistema ferroviario óptimo y tampoco el carbón suficiente; y ahora saca de vacaciones únicamente al personal de mina” y la fuente concluyó “Cuando el personal de mina regrese de vacaciones (en caso que le exijan salir el 30 de noviembre), van a estar de vacaciones los de la Planta depuradora y otros sectores del yacimiento. La única explicación que nos cabe es que la intervención busca paralizar con alguna excusa la mina hasta marzo, que es cuando vence el contrato”

Los esclarecidos del petróleo

Hubo una serie de charlas organizadas por CGC petrolera socia del gobierno, quien a través de Pablo Chebil expuso sobre Palermo Aike y su potencial para el desarrollo productivo provincial y donde apareció el inefable Pablo González, indicando que van a desarrollar pozos de fractura hidráulica. Durante la exposición hubo posibilidad de hacer preguntas y el ingeniero en petróleo Eduardo Delía preguntó ¿Qué pasaba si el valor del barril de petróleo que hoy está entre 80 y 90 dólares bajaba a 45 o 40 dólares? como normalmente se comercializa en el mundo admitiendo Delía con esos valores, “todo esto se cierra, las inversiones de las cuales están hablando no existirían pero aseguraron que el petróleo actualmente está arriba de los 90 dólares y no va a bajar”, le dijo a OPI el propio Delía cuando requerimos su opinión sobre su pregunta.

“O tienen muy buena información, más de la que tiene Donal Trump y los países árabes, que dudo que la tengan, o tienen mucha esperanza de que eso no ocurra y lo que están dando a conocer no es un valor real, sino una presunción propia, con lo cual puede resultar cualquier cosa; lo cierto es que en el mundo están preocupados por el precio del petróleo, buscando energías alternativas, tal como hacen los chinos, la principal potencia del mundo comercial y no creo que este CEO que estuvo exponiendo, ni Pablo González, puedan influir en EEUU o en China, con lo cual, cuando el petróleo baje de precio y se estabilice en 40 dólares el barril, las alternativas del petróleo en el mundo van a aparecer en muchos países que puedan desarrollarlas, como China o India entre otros y todos estos desarrollos no convencionales como éste de Guer Aike o Vaca Muerta, puede llegar a extinguirse”, dijo Eduardo Delía sobre el particular, un profesional que ha escrito libros sobre su postura claramente en contra de la extracción de hidrocarburos por fractura, debido al daño ambiental que produce.

Sin ambulancia, no hay laburo

Por seguridad en el interior de mina en YCRT debe haber una ambulancia por sector cuando el personal está en producción. Debido a esto, es que una de ellas queda en vigilia en zona del chiflón 7, próxima al frente largo 73 y la otra debe estar en el chiflón 6 cuando produce el frente largo 63.

En YCRT hay 7 ambulancias por dotación. De esas siete solo dos están operativas y de esas dos, una ambulancia está destacada en zona de Fitz Roy-Jaramillo, afectada al servicio del personal que construye el tren turístico y en base a un acuerdo entre YCRT y el gobierno de la provincia.

Precisamente la falta de ambulancias hace que el personal se escude en el incumplimiento del protocolo para no trabajar, aunque asisten diariamente al sector, lo cual por otro lado es atendible, más aún debido a los últimos incidentes que se vivieron en interior de mina.

El personal marca la entrada, ingresa a mina y solo se quedan esperando sentados que el jefe de turno y seguridad informen que están las condiciones dadas para empezar a producir y como una de las condiciones es la presencia de una ambulancia, la cual no se encuentra en la zona, el personal permanece sin realizar ningún tipo de tareas argumentando que no quieren correr el riesgo de accidente y no exista la forma inmediata de evacuar al accidentado.

De todos modos, la Intervención asociadas con los gremios, hacen todo lo posible por cercenar el derecho a la protesta, quejas y acciones del personal. Para ello, entre otras cosas pablo Gordillos les hizo firmar un acuerdo de confidencialidad al personal y la cobertura llega a tal punto que recientemente hubo un robo de cables que dejaron sin energía a Mina 3, lo cual cortó totalmente la energía que necesita el sistema de producción, incluyendo los equipos de ventilación. Gordillo y. los gremios, taparon todo.

El clan, los amigos del clan y los negocios turbios

Como no podía ser de otra manera Lázaro Báez llevaba sus anotaciones “operativas” en un cuaderno anillado tal ha sido costumbre en la saga “Corrupción K para todos y todas” donde los bolsos y los cuadernos pasaron a ser íconos de esta gesta de ladrones del Estado, no siempre revelados en su totalidad y mucho menos condenados como se merecen.

Es por ello que en la libreta del almacenero que tenía Báez en su cómoda celda de Ezeiza desde donde manejaba (¿Y seguirá manejando?) su negocios ilícitos, aparecen nombres, apellidos, acciones, recordatorios y relaciones que se transforman “en peligrosas” (para el mencionado), cuando están escritas allí y se descubre que hay cómplices y facilitadores de los negocios ilegales de esta banda liderada por el testaferro K, que algunos medios cholulistas K mencionan como “empresario” o “ex empresario”, cuando en realidad un empresario está precisamente en las antípodas de un testaferro.

Las Pastillas del Domingo: Amotinados; Los esclarecidos del petróleo; Sin ambulancia, no hay laburo y El clan, los amigos del clan y los negocios turbios

“Heredia habló con Belloni y lo autoriza a usar la cantera de Austral en El Calafate”, escribió el detenido en una de las anotaciones de la libreta. Y si, desde este mismo espacio venimos informando desde hace años que en El Calafate, Lázaro Báez se movía como pez en el agua. Nuestras fuentes lo daban cenando en destacados restaurantes de la ciudad, manteniendo reuniones con autoridades y empresarios del medio, mencionamos a un par de amigos haciendo averiguaciones para “invertir” 2 millones de dólares en una estación de servicios en la villa turística, movimientos de dinero por parte de “palos blancos” y claro, hasta ese momento no teníamos certezas de que habían diversificado eficientemente el negocio en la venta de drogas, como quedó expuesto con la investigación del Juez Federal Vázquez de Río Gallegos.

Nada de esto podía hacerlo Báez encerrado en su casa, sin contacto con sus amigos y sin complicidad local. El propio Intendente de la localidad, Javier Belloni, según consta en sus anotaciones de la libreta, le facilitó la explotación de una cantera que era propiedad de Austral Construcciones.

Elucubran que Javier Belloni podría estar usando plata oculta de Lázaro Báez

Si acaso esa cantera estaba judicializada como todos los demás bienes/inmuebles de la banda ¿No es ésta cantera uno de los bienes que deberían estar inmovilizados por ser parte de la causa y al estar siendo explotada es otra ilegalidad como las que se plantean con los alquileres de las estancias, los departamentos y negocios que ha descubierto la investigación Judicial?

¿Se investigarán a todos los cómplices de esta banda, o todo quedará circuscripto a los perejiles de siempre? (Agencia OPI Santa Cruz)