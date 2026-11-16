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El relevamiento de la Federación Económica de Santa Cruz encadena dieciséis meses consecutivos en terreno negativo y acumula un retroceso del 8,1% en lo que va de 2026, con fuerte desplome en farmacias y alimentos.

El Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) elaborado por la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) registró en octubre de 2026 una caída interanual del 8,2% y una retracción intermensual desestacionalizada del 1,0% en toda la provincia de Santa Cruz. Aunque el indicador moderó en 2,8 puntos porcentuales el retroceso observado en septiembre de 2026 (-11,0%), la serie comercial y de servicios extendió a dieciséis meses consecutivos su permanencia en terreno negativo y acumuló en el año una baja del 8,1%.

Los datos surgen del relevamiento realizado por la entidad empresarial entre el 1 y el 13 de noviembre de 2026 sobre una muestra ponderada de 124 casos correspondientes a comercios minoristas, servicios profesionales, hotelería y actividades turísticas santacruceñas. La medición interanual de octubre de 2026 se cotejó contra una base estadística ya deprimida, dado que en octubre de 2025 la actividad económica provincial había retrocedido 8,7%.

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En el plano mensual desestacionalizado, la caída del 1,0% profundizó el retroceso del 0,2% anotado en septiembre de 2026 y encadenó dos meses seguidos en baja. Según detallaron los comerciantes consultados por la FESC, el movimiento puntual generado por el Día de la Madre, el clima favorable y el cambio de temporada no logró revertir el deterioro del consumo provocado por salarios bajos, desempleo, endeudamiento familiar e inestabilidad en las fechas de cobro de los haberes provinciales.

Desempeño de los rubros comerciales y de servicios en Santa Cruz

De los cinco sectores medidos por la Federación Económica de Santa Cruz, cuatro cerraron octubre de 2026 con caídas interanuales pronunciadas y únicamente el segmento vinculado a la construcción mostró cifras positivas. Farmacia y Perfumería encabezó las pérdidas con un derrumbe interanual del 17,2%, una baja intermensual del 2,9% y un acumulado anual negativo del 11,0%, condicionado por el encarecimiento de los medicamentos y el cierre de la principal cadena farmacéutica de la provincia.

En el rubro Alimentos y Bebidas, las ventas cayeron 8,2% interanual y 1,2% frente a septiembre, acumulando un retroceso del 11,4% en los diez meses de 2026, presionadas por el alza de combustibles, logística, alquileres e impuestos. Por su parte, el sector Servicios —que incluye servicios profesionales, hotelería y turismo— retrocedió 8,1% interanual y 3,0% mensual, marcando la mayor caída acumulada del año con 11,6%. Los prestadores turísticos atribuyeron el freno al encarecimiento del destino en dólares, los altos costos de los pasajes aéreos, la menor frecuencia de vuelos y la sobreoferta tras la desregulación.

El sector Calzado, Indumentaria y Textiles cayó 7,2% interanual y 0,2% mensual, interrumpiendo dos meses de leve recuperación y acumulando una merma del 2,3% anual frente a la competencia de las compras online. En contraste, Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles creció 1,5% interanual y 4,0% mensual, aunque mantiene un saldo anual negativo del 2,0% y se comparó contra el desplome del 9,5% registrado en octubre de 2025.

Expectativas empresariales

El capítulo de clima de negocios del informe de la Federación Económica de Santa Cruz reflejó que el 47,6% de las empresas santacruceñas consideró que su situación económica empeoró respecto de un año atrás. Si bien ese porcentaje descendió frente al 63,5% relevado en septiembre de 2026, otro 46,8% indicó que su actividad se mantuvo sin cambios y apenas el 5,6% reportó una mejora efectiva en su facturación.

En cuanto a las proyecciones a doce meses, el 55,6% de los encuestados por la FESC manifestó expectativas de mejora frente al 27,9% del mes anterior, mientras que el 29,0% estimó que continuará igual y el 15,3% anticipó un escenario peor. Respecto de la disposición a realizar inversiones, el 45,2% de los empresarios respondió que no es un buen momento para invertir en su firma, el 34,7% opinó afirmativamente y el 20,2% optó por no responder. (Agencia OPI Santa Cruz)