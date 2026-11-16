- Publicidad -

La víctima ingresó durante la madrugada al Hospital Zonal Padre Pedro Tardivo con lesiones en una pierna. La División de Investigaciones releva cuatro cámaras de seguridad para identificar a los agresores que escaparon en auto.

Un joven de 19 años ingresó durante la madrugada del domingo 15 de noviembre al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de Caleta Olivia tras recibir una golpiza y sufrir lesiones cortopunzantes en su pierna derecha. La Comisaría Segunda y el Juzgado de Instrucción N° 1 iniciaron actuaciones para identificar a cerca de cuatro agresores que escaparon del lugar en un automóvil.

El procedimiento policial comenzó luego de un alerta emitido por el sistema SAE-911, tras el aviso del personal de seguridad del centro asistencial situado sobre la avenida Eva Perón. En una primera instancia, la guardia hospitalaria sospechó que la lesión en la extremidad inferior podía corresponder a un impacto de arma de fuego, pero el posterior certificado médico descartó esa hipótesis y confirmó cortes sin precisar su gravedad.

- Publicidad -

Según la declaración del damnificado ante los efectivos policiales, el episodio ocurrió en la calle Las Lilas, donde consumía bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos. Tras mantener una discusión menor con uno de sus conocidos, aparecieron aproximadamente cuatro hombres desconocidos que lo atacaron a golpes de puño y patadas sin mediar palabra.

La investigación policial

La División de Investigaciones de Caleta Olivia inició el relevamiento de cuatro cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del ataque y rastrear el Renault Fluence de color dorado en el que huyeron los sospechosos. El damnificado manifestó ante los agentes de la Comisaría Segunda que no logró aportar datos fisonómicos ni identidades que permitan individualizar a los responsables directos de la agresión.

De acuerdo con el testimonio incorporado a la denuncia, el joven cayó al suelo durante la golpiza y escuchó un estruendo similar a una detonación antes de incorporarse y observar la fuga de los atacantes en el rodado. Junto con las tareas de análisis fílmico en las inmediaciones de la calle Las Lilas, personal de Criminalística ejecutó las primeras pericias de rigor en el sector.

Todas las actuaciones labradas por la fuerza de seguridad quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia, sede judicial que dirige la pesquisa para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la identidad de los involucrados. (Agencia OPI Santa Cruz)