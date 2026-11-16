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(Por: Rubén Lasagno) – Las alternativas publicadas, inclusive con las escuchas telefónicas que han revelado en La Nación y los canales nacionales, sobre el resonante caso de lavado de dinero y narcotráfico alrededor de la banda que lideraba Báez desde Ezeiza, son de conocimiento público y en esta oportunidad vamos a tratar de revelar de dónde nace este escándalo delictivo del lavado de activos y lo más pesado. el tráfico de drogas.

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Todo nace con la denuncia hecha hace un año en Buenos Aires de la ex esposa de Lázaro Báez, Norma Calismonte quien solicitó la acreditación de la mitad del patrimonio de su ex marido, alrededor de 700 millones de pesos, actuando, especialmente, ante la evidencia que tenía la señora Calismonti de que la pareja de su ex marido, Claudia Insaurralde, situación que, según la denunciante, reducía el “capital social” de la pareja, por lo tanto, la ex esposa de Báez, actuaba con despecho y desesperación por lo que a su criterio, Insaurralde le estaba “comiendo” del patrimonio a dividir.

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Calismonti denunció que Insaurralde había montado una organización que operaba por fuera de las órdenes de Lázaro, quien desde la cárcel creía que lideraba la banca, pero afuera, su pareja estaba haciendo “rancho propio” con unos lúmpenes que la rodeaban, entre ellos Cristian Ibáñez, ex chofer de Báez y devenido en “coordinador” externo del presidiario y su “hombre de confianza” quien estaba elucubrando negocios paralelos con la propia Insaurralde.

No es menor el dato de haber sido detenidos en Ezeiza, justo cuando pensaban salir del país. Las fuentes cercanas a la causa le confirmaron a OPI que las autoridades habían recibido con suficiente antelación, el mensaje de un confidente de la banda de que se iban a fugar al exterior y el Juez Vásquez tomó la decisión de impedírselo en el aeropuerto internacional en Buenos Aires.

La jugada de la esposa

Lo realmente absurdo, dentro de lo absurdo de todo esto, es que la señora Norma Calismonte “exija” la parte de la fortuna “que le corresponde”, cuando todo ese dinero es ilícito. Entonces, tampoco se entiende cómo Báez podía alquilar propiedades producto del delito, obtener su renta y hacer negocios ilegales con bienes y propiedades que debían estar bajo la órbita de la justicia y no ser de libre disponibilidad de los delincuentes.

El 21 de octubre de este año y con motivo de las noticias que remarcaban que Cristina Fernández y Máximo Kirchner cobraban las regalías del Hotel Alto Calafate, hice un planteo que titulé “La doble vara de la Justicia absurda. El remisero pierde su auto que se pudre y oxida en un depósito. Los acusados de lavado como Cristina, Máximo y Sanfelice, conservan sus hoteles” y allí remarqué este enorme contrasentido, lo cual resulta, sin duda, de un privilegio que dan los jueces a los delincuentes del Poder y señalé “Si a un remisero se le secuestra el automóvil porque fue utilizado para cometer un robo, el vehículo queda inmediatamente incautado en un depósito policial, oxidándose a la intemperie hasta que finalice el proceso judicial”.

Ningún juez argumentaría que el auto debe ser devuelto al acusado para que “siga trabajando” y preserve el valor de reventa del automotor mientras espera la sentencia”. Con el caso de Lázaro Báez y la libre disponibilidad que le habían dado de sus propiedades y negocios, pasa lo mismo.

El tipo usufrutua los alquileres, la explotación de bienes, estaciones de servicios, campos, propiedades y la justicia no hace nada, se lo permite. Ni siquiera le quitan las llaves, entendiendo que nada de eso es de su propiedad hasta que los Tribunales se expidan.

El disparador narco

A partir de la denuncia de Calismonte de hace más de un año, se sacudió el avispero de la banda y comenzaron a mirarse “otras cosas” que hasta ese momento pasaban “inadvertidas”.

Y aquí, quiero hacer un reconocimiento especial al Juez Federal Claudio Vázquez de Río Gallegos, quien decidió investigar e ir a fondo con esto de los alquileres y el usufructo de los bienes judicializados y fue allí, cuando lograron habilitar las escuchas telefónicas, cruzar las llamadas y hacer un seguimiento minucioso del cuadro de relaciones entre los integrantes de la banda, que se encontraron con la perla del delito: el tráfico de drogas.

Y era éste y no los alquileres y la explotación de los bienes (teóricamente) incautados, lo que, sin duda, hacía funcionar la rueda de la fortuna. Y ahora, todos los involucrados, hasta el momento unos 16 de los cuales hay 8 detenidos, pero nos aseguran que hay más de 25 personas investigadas, comienzan a transitar por los sinuosos caminos del narcotráfico que tiene una sola puerta: la de entrada.

Algunos actores

Lázaro Báez

Detenido, manejaba todo desde la cárcel Ezeiza, pero mucho antes lo hizo desde su casa en El Calafate, lo cual dimos a conocer en su momento, cuando advertimos que se movía sin problemas, se juntaba con las autoridades locales, hacía reuniones y comandaba la banda. De hecho OPI Santa Cruz denunció que desde el Servicio Penitenciario llegaron para “cambiarle la pulsera electrónica” que Báez se la había sacado, cuando lo vinieron a buscar en el 2025 para llevarlo a la cárcel, luego de la revocación de la prisión domiciliaria.

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Es así que el testaferro de los Kirchner nunca dejó de controlar sus “negocios” y de la cárcel manejaba una red de alrededor de 20 personas que administraban y controlaban las propiedades alquiladas ilícitamente. La acusación señala a la señora Insaurralde como parte de la conducción ejecutiva y como una de las personas que habría intervenido en la administración de propiedades y movimientos económicos por órdenes de Báez, hasta que “la mejicaneada” de la pareja de del detenido, alertó al ex testa de los Kirchner y ahí se destapó la olla, con el aditamento de que apareció el engocio diversificado, donde la banda ocupaba sus ratos libres vendiendo drogas.

Claudia Insaurralde

Pareja de Báez. Comenzó transmitiendo al resto de la banda las órdenes de Báez. Tiene un hijo preso, su tío Atanasio Pérez Osuna condenado por corrupción y ella comenzó con el armado de una “banda paralela” que “mejicaneaba” a su pareja detenida en Ezeiza. La acusación la señala como parte de la conducción ejecutiva y como una de las personas que habría intervenido en la administración de propiedades y movimientos económicos.

Cristian Ibañez

Encargado de manejar las propiedades. Ex chofer de Lázaro, condenado en el 2016 por robo con uso de armas y era el encargado de “retransmitir órdenes” de Báez a Insaurralde, su tía, pero se lo conecta en complicidad con ésta última y de hecho, se fugaban juntos. Conocido como “Budín” la Fiscalía lo considera operador territorial de Báez y nexo entre la investigación patrimonial y la causa narco.

Valentina Devetac

Dedicada a actividades financieras y pareja de Ibañez. Junto a Fausto Devetac señalados en la hipótesis fiscal por presuntas tareas de apoyo logístico y uso de terceros en la titularidad de bienes. A Valentina también se le atribuye haber prestado una billetera virtual para recibir transferencias de Ibáñez.

Jorge Elías Agustín Agüero

En el expediente judicial está señalado como operador de enlace y verificación de bienes.

Oscar Raúl Núñez

Es mencionado en el expediente judicial como contraparte de operaciones y encargado de relevar campos.

Fausto Devetac

Dedicado a la logística, hermano de Valentina y hacía “los mandados” entre las estancias. Cayó por ser mencionado en todas las escuchas ordenadas por la justicia.

Jorge Manuel Ulloa

En encargado de manejar la red financiera de la banda. La Fiscalía atribuye un papel en la circulación y estratificación financiera.

Diego Navarro

Aparece en las escuchas telefónicas, tiene más de 10 ingresos al penal en visita a Lázaro y se señala que iba a “buscar órdenes” para retransmitirlas y ejecutar cobros y pagos de los bienes explotados ilegalmente. Está sindicado como “el nuevo contador de Báez“. Se desempeña como secretario de Extensión y Cultura de la UTN Facultad Regional Santa Cruz.

El juez ordenó un alanamiento en su domicilio. Secuestró una camioneta Nissan, dos teléfonos celulares, ocho pendrives, dos tablets, siete discos rígidos, un iPad y cajas con documentación vinculada a Báez más algunas ármas de éste último. Señalado en la justicia como “colaborador contable”.

lPor el momento no está detenido, le impusieron medidas de coerción: presentación semanal en la Oficina Judicial y prohibición de salir del país sin autorización. Las fuentes aseguran que con el correr de la investigación y el acopio de pruebas, Navarro podría ser detenido en relación con la causa.

Paula Godfrid

Encargada del manejo y alquiler de la estancia Coronel Guarumba y otras estancias bajo la firma Austral Agro. Junto a su hijo, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, fueron vinculados por los investigadores con operaciones ganaderas y movimientos de fondos.

Pablo José Toledo

Empleado de Yacimientos Carboníferos Rïo Turbio (YCRT). Integrante de la banda binacional de lavado y narcotráfico entre Argentina y Chile que tuvo tanta repercusión hace unos años atrás. Se presume que era el encargado de mover la droga y a raíz de ello, el Fiscal Julio Zárate apeló el fallo que lo dejó libre por el delito transnacional, lo cual aún no se ha resuelto. (Agencia OPI Santa Cruz)