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(OPI TdF) – Los beneficiarios del programa Sumar pasaron de 55.000 en enero a 72.000 hacia el cierre de 2026, según expuso la ministra Judit Di Giglio en la Comisión de Economía.

La ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, informó ante la Legislatura provincial un incremento del 30% en el padrón de ciudadanos sin obra social durante 2026. El registro del programa Sumar pasó de 55.000 beneficiarios en enero de 2026 a 72.000 personas que dependen exclusivamente de la cobertura estatal hacia el cierre del año.

La funcionaria expuso estas cifras ante la Comisión de Economía de la Legislatura de Tierra del Fuego durante el tratamiento de las previsiones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2027. El salto estadístico evidencia un traslado de 17.000 habitantes hacia el sistema público provincial en el transcurso de un solo período anual.

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En el plano operativo, Di Giglio comparó el alto impacto sanitario de la atención primaria frente a los costos que exige el sostenimiento de un hospital de segundo nivel. Durante la jornada legislativa, la titular de la cartera sanitaria reportó la aplicación de 80.000 vacunas en el año, además de la cobertura en zonas rurales y la entrega asistida de medicación a domicilio.

Controles de facturación en la OSEF

La ministra de Salud, Judit Di Giglio, reconoció ante los legisladores de Tierra del Fuego que ningún sistema posee actualmente infraestructura ni recursos humanos suficientes para absorber en soledad la creciente demanda en salud mental. Frente a ese déficit operativo, la funcionaria reclamó sostener un esquema de trabajo articulado entre el Ejecutivo provincial y los municipios fueguinos, al tiempo que anticipó la próxima apertura de un nuevo centro de salud mental en Río Grande y defendió las residencias provinciales de salud mental comunitaria.

En la misma reunión de comisión, el presidente de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), Gustavo García, detalló los mecanismos de control aplicados sobre las facturas de los prestadores médicos para transparentar el gasto. García precisó que la fiscalización comienza en la Auditoría Médica con la revisión de historias clínicas y documentación respaldatoria, y continúa luego con las intervenciones de la Auditoría Interna, la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas. (Agencia OPI Tierra del Fuego)