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El CEO de Fredonia Mining, Estanislao Auriemma, presentó al gobernador Claudio Vidal el cronograma para el yacimiento de oro y plata ubicado en el Macizo del Deseado, con un horizonte operativo superior a 17 años.

La compañía Fredonia Mining proyecta una inversión inicial de US$ 345,7 millones para desarrollar el emprendimiento de oro y plata El Dorado–Monserrat, ubicado en el Macizo del Deseado de Santa Cruz. El inicio de la etapa productiva del yacimiento está previsto entre 2029 y 2030, tras una reunión mantenida entre directivos de la firma y el gobernador Claudio Vidal.

El CEO de la operadora, Estanislao Auriemma, detalló que el yacimiento aurífero se localiza en cercanías de Puerto San Julián y Gobernador Gregores. De acuerdo con las estimaciones técnicas presentadas por la empresa, el emprendimiento contará con un horizonte operativo superior a los 17 años una vez puesta en marcha la explotación.

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En materia de volúmenes de extracción, la compañía calcula alcanzar una producción promedio anual de 146.000 onzas de oro equivalente. Asimismo, la curva de rendimiento proyectada ubica un pico en torno a las 193.000 onzas durante el tercer año de operación del complejo minero.

El plan de trabajo de Fredonia Mining para el proyecto El Dorado–Monserrat en Santa Cruz establece la instancia de prefactibilidad durante 2027 y la finalización de los estudios de factibilidad en 2028. Si se cumplen esos plazos técnicos, la firma prevé culminar la inversión convencional en el bienio 2029-2030 para dar comienzo a la producción.

Durante la exposición sobre el avance del emprendimiento en el Macizo del Deseado, Estanislao Auriemma destacó las exigencias regulatorias bajo las cuales opera la compañía en los mercados internacionales y el escenario local para el desarrollo de la actividad extractiva. “Estamos trabajando de una manera muy profesional. La compañía cotiza en la Bolsa de Toronto, lo cual nos obliga a cumplir estándares bastante altos; Santa Cruz es un territorio donde se puede llevar adelante este tipo de proyectos“, señaló el directivo de Fredonia Mining tras el encuentro con el Ejecutivo provincial. (Agencia OPI Santa Cruz)