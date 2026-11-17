(Por: Rubén Lasagno) – (Informe III) – A continuación vamos a mencionar los decretos y pagos vinculados a la empresa “CARRIZO STELLA MARIS”, principalmente por certificaciones de obras públicas y redeterminaciones de precios que han hecho con la municipalidad de Río Gallegos y la firma del intendente Pablo Grasso.
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Recordemos que esta empresa fue denunciada desde que Grasso estaba en el IDUV, luego siguió su hermana al frente y desde que Grasso es intendente, es una de las favortias de su gestión.
El monto total bruto de los certificados y redeterminaciones aprobadas a favor de la empresa CARRIZO STELLA MARIS en el año 2026 asciende a $ 365.061.701,53 y el municipio lo “aportó” en los siguientes instrumentos públicos.
Combustibles para todas y todos
Obra pública en Río Gallegos: certificados y adicionales
Montos brutos aprobados por seis decretos municipales (febrero – agosto 2026) | Total consolidado: $ 365.061.701,53
Otro decreto, esta vez el Decreto Municipal Nº 3031 de la municipalidad de Río Gallegos, aprueba la adjudicación para la compra de combustible destinado a la flota municipal, pero la información detallada en el texto es absolutamente parcial, racionada e incompleta.
En la información provista la compra fue adjudicada a la firma “EGESUR S.A” por un monto total de $ 2.634.420.700,00 (dos mil seiscientos treinta y cuatro millones cuatrocientos veinte mil pesos).
Pero el decreto no especifica el volumen en litros, metros cúbicos, ni detalla los tipos de combustible (ej. nafta, gasoil) adquiridos y no detalla el período exacto o los meses de cobertura del suministro. Solo indica que el gasto se imputa a las partidas del Presupuesto Vigente 2026 y que el decreto tiene fecha del 11 de mayo de 2026.
Detalles del gasto registrado
Adjudicación de Licitación Pública (Contrato Principal)
Gasto en combustibles en Río Gallegos: adjudicación y pagos
Licitación Pública N° 02/MRG/26 ($ 2.634,42 M) y desglose por producto en Decreto N° 783 ($ 142,58 M)
EGESUR SA
La empresa Egesur está conformada de la siguiente manera: Presidente: Roberto Vido.- Director titular: Antonio Víctor Rodríguez. Director suplente: Fabián Ariel Fernández. Tiene sede principal en Río Gallegos y opera en Gasoline Stations. (Agencia OPI Santa Cruz)