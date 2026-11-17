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(Por: Rubén Lasagno) – (Informe III) – A continuación vamos a mencionar los decretos y pagos vinculados a la empresa “CARRIZO STELLA MARIS”, principalmente por certificaciones de obras públicas y redeterminaciones de precios que han hecho con la municipalidad de Río Gallegos y la firma del intendente Pablo Grasso.

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Recordemos que esta empresa fue denunciada desde que Grasso estaba en el IDUV, luego siguió su hermana al frente y desde que Grasso es intendente, es una de las favortias de su gestión.

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El monto total bruto de los certificados y redeterminaciones aprobadas a favor de la empresa CARRIZO STELLA MARIS en el año 2026 asciende a $ 365.061.701,53 y el municipio lo “aportó” en los siguientes instrumentos públicos.

Combustibles para todas y todos

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL Obra pública en Río Gallegos: certificados y adicionales Montos brutos aprobados por seis decretos municipales (febrero – agosto 2026) | Total consolidado: $ 365.061.701,53 OBRA / EXPEDIENTE MUNICIPAL MONTO BRUTO | % (ACUM.) 1. Refacción Albergue – Gimnasio Municipal J. B. Rocha 4 decretos (N° 850, 1823, 2286 y 5150) • Redeterminaciones y adicionales: 68,1% $ 271.375.974 74,3% del total (Acum: 74,3%) 2. Intervención Paisajística Laguna Ortíz Decreto N° 845 (2° Adicional) • Lleva el contrato total a $ 1.185,59 millones $ 67.737.305 18,6% del total (Acum: 92,9%) 3. Redes Agua Potable y Energía – 87 Viviendas Casa Propia Decreto N° 5130 (Cert. N° 4 + Redet.) • Redeterminación 2,67x superior al certificado base $ 25.948.423 7,1% del total (Acum: 100,0%) CONCENTRACIÓN DEL GASTO 74,3% Absorbido por el Albergue del Gimnasio Rocha ($ 271,38 M) en cuatro decretos sucesivos. DESVÍO POR AJUSTES Y EXTRAS 68,1% De lo aprobado en el Gimnasio Rocha son redeterminaciones ($ 106,72 M) y adicionales/demasías ($ 78,05 M). CONTRATO LAGUNA ORTÍZ $ 1.185,6 M Nuevo monto total de obra tras el 2° adicional (+6,06% / $ 67,74 M) aprobado por Decreto N° 845. Fuente: Decretos Municipales de Río Gallegos (N° 845, 850, 1823, 2286, 5130 y 5150/2026) | Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

Otro decreto, esta vez el Decreto Municipal Nº 3031 de la municipalidad de Río Gallegos, aprueba la adjudicación para la compra de combustible destinado a la flota municipal, pero la información detallada en el texto es absolutamente parcial, racionada e incompleta.

En la información provista la compra fue adjudicada a la firma “EGESUR S.A” por un monto total de $ 2.634.420.700,00 (dos mil seiscientos treinta y cuatro millones cuatrocientos veinte mil pesos).

Pero el decreto no especifica el volumen en litros, metros cúbicos, ni detalla los tipos de combustible (ej. nafta, gasoil) adquiridos y no detalla el período exacto o los meses de cobertura del suministro. Solo indica que el gasto se imputa a las partidas del Presupuesto Vigente 2026 y que el decreto tiene fecha del 11 de mayo de 2026.

Detalles del gasto registrado

Adjudicación de Licitación Pública (Contrato Principal)

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL Gasto en combustibles en Río Gallegos: adjudicación y pagos Licitación Pública N° 02/MRG/26 ($ 2.634,42 M) y desglose por producto en Decreto N° 783 ($ 142,58 M) A. COMPARATIVA DE EXPEDIENTES (TOTAL CONSOLIDADO: $ 2.776.999.104,11) Decreto N° 3031 (11/05/2026) – Adjudicación Licitación Pública N° 02/MRG/26 Exp. 1139-2026 • Contrato marco flota municipal (no especifica tipos ni litros) $ 2.634.420.700 94,9% del total Decreto N° 783 (05/02/2026) – Reconocimiento de Gasto a EGESUR S.A. Exp. 5179-2025 • Desglosa montos en pesos por producto, pero omite litros despachados $ 142.578.404 5,1% del total B. RANKING POR TIPO DE COMBUSTIBLE – DECRETO N° 783 ($ 142.578.404,11) MONTO | % (ACUM.) 1. Diesel Grado 2 $ 68.838.951 48,3% (Acum: 48,3%) 2. Diesel Grado 3 (Quantium) $ 65.722.800 46,1% (Acum: 94,4%) 3. Nafta Grado 3 (Quantium) $ 5.055.829 3,5% (Acum: 97,9%) 4. Nafta Grado 2 (Súper) $ 2.960.824 2,1% (Acum: 100,0%) DOMINIO DEL GASOIL (D783) 94,4% El Diesel ($ 134,56 M) concentra casi todo el pago a EGESUR S.A., frente a 5,6% en naftas ($ 8,02 M). COMBUSTIBLES PREMIUM 49,6% Casi la mitad del gasto en D783 ($ 70,78 M) se destinó a grados Quantium (Diesel y Nafta G3). OPACIDAD EN VOLÚMENES 0 litros Ninguno de los dos decretos ($ 2.777,0 M en total) informa cantidad de litros adquiridos. Fuente: Decretos Municipales de Río Gallegos N° 783/2026 (Exp. 5179-2025) y N° 3031/2026 (Exp. 1139-2026) | Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

EGESUR SA

La empresa Egesur está conformada de la siguiente manera: Presidente: Roberto Vido.- Director titular: Antonio Víctor Rodríguez. Director suplente: Fabián Ariel Fernández. Tiene sede principal en Río Gallegos y opera en Gasoline Stations. (Agencia OPI Santa Cruz)