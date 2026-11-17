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(Por: Rubén Lasagno) – La presidenta del Concejo Deliberante de Río Gallegos, Daniela D’Amico, solicitó al intendente Pablo Grasso que “revise y deje sin efecto el Decreto Municipal N° 4.839/26, mediante el cual se modificó una adjudicación de tierras fiscales para incorporar una nueva parcela a favor de dos personas vinculadas al ámbito sindical y previsional” señala la concejal.

La presidenta del Concejo Deliberante cuestionó la segunda adjudicación de una parcela a Viviana Carabajal, vocal por los pasivos en la Caja de Previsión Social y Oscar Coñuecar, este último integrante del SOEM encargado de la paritaria municipal y candidato a la Vocalía por los pasivos en la CPS, lugar dejado vacante por su esposa.

El matrimonio en el año 2019 fue beneficiado con un terreno fiscal (Parcela N° 5 de la Quinta N° 60, Circunscripción V,) entregado por el municipio e inclusive, señala D´Amico, aún hoy no se han presentado los planes de obra exigido en cualquier adjudicación de tierra. Como si ello fuera poco, el intendente Pablo Grasso le cedió un terreno contiguo que anexado al que ya tenían, completan casi una manzana en el sector de chacras de esta ciudad.

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La denuncia de la titular del CD de la capital señala que la adjudicación del último terreno operó el 29 de julio de 2026 (Parcela N° 4, lindante con la anterior y con una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, sujeta a mensura de unificación) y fue firmada por el intendente Pablo Grasso y su hermana María de los Ángeles Grasso, Secretaria de Planificación y Obras Públicas del municipio donde se beneficia a Viviana Elizabeth Carabajal, vocal representante del sector pasivo en la Caja de Previsión Social y a Oscar Enrique Coñuecar, vinculado al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

Municipalidad de Río Gallegos, el SOEM y la Vocalía en la CPS. Todo atravesado por un beneficio con tierras en el sector chacra de esta capital

Es decir, la irregularidad en que incurrió el municipio en el otorgamiento de la tierra es total. El terreno entregado en el 2019 incumple con la exigencia de planos y obras señaladas por ordenanzas; el municipio le otorga 1.00m2 más anexo a su terreno inicial y si faltaban irregularidades, se lo dan a un dirigente gremial del SOEM (Empleados municipales), cuando la reglamentación sindical lo prohíbe expresamente.

A todo esto, el señor Oscar Enrique Coñuecar, del SOEM se postula como Vocal por los activos en la Caja de Previsión Social, donde actualmente ese cargo lo ejerce su esposa Viviana Elizabeth Carabajal.

Todo funciona como un circuito político muy bien aceitado, donde todos son “bien casta”, tanto para ocupar cargos rentados ante los organismos públicos “en representación” de los afiliados, mientras usufructúan los sueldos de sus cargos y los beneficios que derrama sobre ellos esas relaciones políticas que generan impunidad y enriquecimiento de quienes en nombre de los representados, solo se representan asimismo. (Agencia OPI Santa Cruz)