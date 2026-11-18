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(Por: Rubén Lasagno) – La autorización para que Roberto Baratta brinde en Navidad y Año Nuevo frente al mar en las playas de Búzios, como señaló el diario La Nación, no es una anomalía ni un error de cálculo; es el sistema judicial argentino funcionando a la perfección. Es la confirmación obscena de que en el país rige un derecho penal de autor, donde en la balanza no pesa la gravedad del delito, sino el peso político y económico del delincuente. Mientras al tradicional “ladrón de gallinas” o al ciudadano anónimo se lo arroja a un calabozo hacinado, se le niegan excarcelaciones por sistema, se le decreta la muerte civil y se le quitan hasta los derechos más elementales, a los arquitectos del saqueo nacional se les despliega una alfombra roja procesal.

El cinismo de permitir un viaje de “recreación familiar” a un condenado que dice no tener plata para pagar los embargos del Estado, es solo un eslabón en una larga cadena de humillaciones institucionales que demuestran una claudicación abyecta de la Justicia nacional. Pero va más allá: son los jueces que se cagan de risa de la gente y merecerían ser expulsados del sistema y enjuiciados por complicidad con el delito con la que se juzgó al reo.

El catálogo de esta impunidad estructural tiene protagonistas insoslayables. El caso de Cristina Fernández de Kirchner expone la misma matriz: una condena que resulta irrisoriamente escasa si se la contrasta con la magnitud histórica y sistemática del fraude perpetrado contra el Estado, coronada por condiciones de detención que son una burla al concepto mismo de justicia. Un encierro de lujo, blindado con prerrogativas cortesanas, donde la privación de la libertad se transforma en un retiro VIP que vacía de contenido cualquier noción de castigo o reparación para la sociedad.

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Esa misma vara elástica es la que rescató a Julio De Vido, el jefe directo de Baratta. El hombre que manejó discrecionalmente la caja de la obra pública de todo un país logró eludir la cárcel común y asegurarse la comodidad de su mansión porteña esgrimiendo problemas de “colesterol”, una excusa que constituye un insulto directo a los miles de presos comunes, sin poder ni contactos, que padecen enfermedades graves o terminales en pabellones inmundos sin que ningún juez firme su arresto domiciliario.

Pero quizás el nivel más grotesco de esta complicidad se materializa en Lázaro Báez. Lejos de haber sido neutralizado, Báez opera al mejor estilo de los grandes capos narcos como Pablo Escobar en “La Catedral”: ha convertido su situación penal en una simple contingencia administrativa desde la cual sigue manejando sus negocios ilícitos.

En lugar de asfixiar financieramente a la red de corrupción y quitarle de cuajo el manejo de los bienes, la Justicia mira para otro lado mientras él sigue usufructuando los inmuebles y estancias investigadas en las causas. Continúa cobrando alquileres, moviendo ganado y vendiendo lana con los mismos activos que, en un país serio, estarían embargados e inmovilizados sin excepciones.

Es por esta evidencia brutal que resulta imposible justificar al sistema hablando de fallos aislados. Cuando resulta más fácil nombrar a los magistrados probos que hacer una lista de los corruptos, es porque la genuflexión ante el poder no es un accidente en Comodoro Py, es su código de funcionamiento.

Los tribunales actúan como una maquinaria trituradora implacable contra el hombre común, pero se vuelven repentinamente garantistas y comprensivos para salvaguardar la libertad y el patrimonio de quienes arruinaron al país. No es negligencia; es una sociedad de protección mutua que convierte a gran parte de la Justicia argentina en el engranaje final y más necesario de la propia corrupción.

Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Señores jueces, sus fallos y decisiones hablan de ustedes y depende de ello para saber si estamos en un país justo o justo en un país donde todo es una simulación injusta. (Agencia OPI Santa Cruz)